НСПК: Уровень фрода в СБП значительно ниже мировых показателей

Руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник отметил, что несмотря на взрывной рост популярности сервиса, число мошеннических операций остается минимальным. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

«Люди все чаще используют СБП не только для перевода денег, но и при оплате товаров и услуг. Несмотря на это, мы отмечаем значительно низкий уровень фрода, который измеряется в базисных пунктах. Так, в третьем квартале 2023 года в СБП он составил 0,4 базисного пункта, а в платежной системе «Мир» – 1,5. При этом во всем мире в платежной отрасли нормальное значение достигает 7 - 8 базисных пунктов», — сказал Артем Гутник. Он также отметил, что практически весь фрод в Системе быстрых платежей приходится на С2С-переводы, а основной вид мошенничества — это социальная инженерия.

Артем Гутник также рассказал, что в НСПК активно разрабатываются и внедряются специальные сервисы. Их задача — противодействовать атакам со стороны недоброжелателей и собирать информацию для дальнейшего совершенствования систем безопасности, в том числе в банках: «В прошлом году мы запустили сервис «Найди ID», который предоставляет информацию о скомпрометированных устройствах. Кроме этого, мы протестировали «Антидроп», он позволяет нам собирать информацию о так называемых «плохих» счетах и кошельках. Всю полученную информацию мы анализируем и предоставляем банкам, которые используют ее для обогащения своих сервисов и совершенствования собственных систем безопасности и дальнейшего пресечения мошенничества».

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Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 240 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 271 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров и др.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.