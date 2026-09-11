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Кибербезопасность Fraud Detection Anti-fraud Антифрод (фрод) Системы противодействия мошенничеству SIVT Sophisticated Invalid Traffic GIVT General Invalid Traffic мошеннический трафик

СОБЫТИЯ

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11.09.2026 «Т-Банк» подвел первые итоги работы с ГИС «Антифрод»

«Т-Банк» подвел итоги первых месяцев работы с государственной информационной системой «Антифрод». В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тыс. телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 мл
31.08.2026 Bi.Zone AntiFraud прогнозирует рост мошенничества на 25% в связи с выходом новых моделей iPhone

По данным Bi.Zone AntiFraud, число мошеннических кейсов вокруг выхода iPhone 17 в три раза превысило показатели, относящиеся к iPhone 16. В 2026 г. количество таких схем, по прогнозу, может увеличиться еще на 25
26.08.2026 Fuzzy Logic Labs подготовила антифрод-платформу для защиты новых платежных сценариев с использованием цифрового рубля

ен модуль защиты цифровых кошельков. Он обеспечивает интеграцию нового типа платежей в существующие антифрод-системы банков и выполнение предусмотренных регулятором процессов без перестройки ИТ
26.08.2026 Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

и: оператор обязан приостановить услуги на 24 часа при поступлении соответствующего сигнала из ГИС «Антифрод»; для новых номеров в первые 90 дней устанавливается особый режим, при котором монит
24.08.2026 Более 70% банков не хватает специалистов для настройки антифрод-систем — исследование «Инфосистемы Джет»

одействия мошенничеству в кредитно-финансовых организациях», в котором приняли участие руководители антифрод-подразделений более 30 российских банков. Опрос показал, что главным ограничением ра
18.08.2026 Bi.Zone AntiFraud: Во II квартале 2026 г. выросла активность мошеннических схем, основанных на социальной инженерии

По итогам первого полугодия 2026 г. команда Bi.Zone AntiFraud проанализировала статистику наиболее активных мошеннических схем. Сравнение показателей II квартала 2026 г. с итогами I квартала 2026 г. позволило выявить несколько ключевых тенденций
18.08.2026 Smart Engines запатентовала в США антифрод-технологию для поиска отфотошопленных паспортов

Smart Engines получила в США патент на антифрод-технологию, которая способна находить цифровые подделки паспортов по скрытым следам редактирования. Разработка анализирует особенности цифровой структуры изображения без привязки к его
12.08.2026 Создано решение «Кворум» для интеграции банков с ГИС «Антифрод» через СМЭВ

В России с 1 марта 2026 года вступил в силу пакет мер по противодействию киберпреступлениям, ключевым элементом которого стала государственная информационная система (ГИС) «Антифрод». Оператором системы выступает Минцифры России. ГИС «Антифрод» создана в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Система представляет собой единую платформу д
12.08.2026 Система BSS подключается к ГИС «Антифрод» для автоматизации борьбы с мошенничеством

добавив модуль интеграции с государственной системой обмена данными о цифровом мошенничестве – ГИС «Антифрод». Об этом CNews сообщил представитель компании BSS. Модуль позволяет банкам автомати
27.07.2026 «Яндекс» запустил «Универсальный антифрод» — единую платформу защиты сервисов от цифрового мошенничества

«Яндекс» разработал и начал внедрять в свои онлайн-сервисы «Универсальный антифрод» — систему на базе ИИ для защиты от попыток массовых атак ботов, накруток рейтингов

16.07.2026 Voxys обновила платформу OmniVox: в релиз вошли антифрод-механика для чатов, JSON-экспорт и автоматизация интеграций

оятность ошибок при копировании URL и упрощает масштабирование клиентской поддержки в мессенджерах. Еще одно обновление связано с контролем качества обработки обращений. В OmniVox появилась защита от фрода при завершении чатов: оператор не может закрыть диалог, если не отправил клиенту ни одного сообщения. Функция активируется супервизором на уровне проекта и позволяет предотвращать некорре
16.07.2026 Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

а продажу предоплаченных SIM-карт, пишут «Известия». Эта норма может появиться уже в третьем пакете антифрод-мер от российских властей. В июле 2026 г. запрет на продажу SIM-карт с предоплаченны
14.07.2026 Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Новый пакет антифрод-мер Минцифры подготовило и разослало ряду ведомств проект третьего пакета мер против телефонного и кибермошенничества, выяснил Forbes. Одну из поправок предлагается внести в закон «Об

10.07.2026 Спрос на антифрод в отрасли интернет-торговли вырос на 20% в первом полугодии 2026 года

Компании, которые занимаются интернет-торговлей, наращивают спрос на сессионные и транзакционные антифрод системы, в первом полугодии 2026 г. он вырос на 20%, по сравнению за аналогичный пер
25.06.2026 Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей

10 млн руб. «Год назад мы запустили базу знаний F6 Fraud Matrix для того, чтобы предоставить всему антифрод-сообществу возможность четко и глубоко анализировать мошеннические схемы, используем
24.06.2026 Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

ом 2026 г. был принят во II и III чтениях. Первый пакет антимошеннических поправок был принят в 2025 г., они, в частности, предполагают создание Минцифры ГИС (государственная информационная система) «Антифрод», к которой должны подключаться органы власти, банки, операторы связи и интернет-компании. Часть второго антимошеннического пакета предполагает, в том числе, новое регулирование деятел
24.06.2026 Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества

в веб-ресурсы через JS-агент, работая как самостоятельный инструмент или обогащая уже существующую антифрод-систему заказчика. Решение передает в контур компании глубокую аналитику: вероятност
23.06.2026 «Наносемантика» внедрила речевые технологии в антифрод-систему АКБ «Энергобанк»

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект по интеграции технологий распознавания и синтеза речи в антифрод-систему АКБ «Энергобанк». Решение направлено на автоматизацию обработки инцидентов в голосовом канале и повышение оперативности взаимодействия с клиентами при выявлении подозрительных

11.06.2026 Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

Второй пакет законов о борьбе с мошенничеством Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенническим в сфере ИКТ («Антифрод-2»). Документ был разработан Правительством. Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда главным итогом стало создание ГИС (государственной информационной системы») «Антифрод»,
05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков

Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 проанализировали активность киберпреступников против клиентов б
25.05.2026 Приорбанк выбрал систему предотвращения мошенничества «БПС Инновационные программные решения»

Беларусь) внедрил систему предотвращения мошенничества от «БПС Инновационные программные решения». Система предотвращения мошенничества – это аналитическая платформа для обнаружения и предотвр
18.05.2026 ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

ащиты в личном кабинете, что упрощает использование сервиса для компаний без отдельной экспертизы в антифрод-инструментах. Для интеграции с «Яндекс Директ» и Google Ads доступны дополнительные

05.05.2026 BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам

Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%. Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были самыми попу
09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Хорошие результаты ООО «Фаззи лоджик лабс», занимающееся созданием антифрод-системы для банков, в 2025 г. выплатило рекордные дивиденды в 590 млн руб. Их получи
08.04.2026 В Hybrid Platform запущены «Вертикали» — система аудиторных сегментов со встроенной антифрод-логикой

часто возвращается к теме, и дополнительно оценивает вероятность устойчивого интереса, что позволяет отсекать случайный и нерелевантный трафик. Ключевым отличием обновленной системы стала интеграция антифрод-проверок на этапе формирования сегмента. Данные проходят несколько уровней фильтрации, что позволяет снизить долю некачественной аудитории еще до старта рекламной кампании. Все сегмент
16.03.2026 T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

ачали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые п
26.02.2026 «Точка Банк» реализовал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников

ывать не только сами платежи, но и поведенческий, а также технологический контекст вокруг них. Наше антифрод-решение закрывает эти задачи. Кроме того, внедрение ИИ в ближайшее время позволит на
26.02.2026 Антифрод «Займера» в 2025 году спас почти 1 млрд рублей от мошенников

займы. Об этом CNews сообщили представители «Займера». В целом число мошеннических заявок в 2025 г. немного снизилось по сравнению с 2024 г. Этому способствовали сразу несколько факторов: собственные антифрод-разработки «Займера», запуск механизма самозапрета на кредиты и займы, а также обязательная проверка реквизитов заемщика перед переводом денег. За год компания зафиксировала свыше 165

24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

нии, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анали
20.02.2026 Bi.Zone AntiFraud получил сертификат ФСТЭК России

Сертификат ФСТЭК России получен на транзакционный и сессионный модули Bi.Zone AntiFraud. Это подтверждает, что систему можно использовать в организациях, которым необходимо обеспечить повышенный уровень защищенности. Среди них — организации из государственного сектора и

13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource. Система была усилена ИИ-модулем на базе модели
05.12.2025 Автогенерация правил в контуре ML-модуль от «БПС Инновационные программные решения»

правила проверки, расширяя типовой набор сценариев. Сейчас настройка правил — это ключевой элемент антифрод системы. Они формируются и настраиваются вручную на стороне команд фрод-офицеров. ML
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества

трумента — Fraud Matrix. Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная F6 для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества,

21.11.2025 Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени

Skyward выпуске Skyward SMS Antifraud (SSA) версии 1.5. Это обновление сочетает повышенную точность обнаружения, блокировку новых типов фрода и обработку сообщений в реальном времени предоставляя SMS-провайдерам комплексное решение для борьбы с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители Skyward. Опираясь на постоянный
29.10.2025 BI.Zone AntiFraud: выяснили, как обманывали мошенники в III квартале 2025 года

По данным BI.Zone AntiFraud, стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Злоумышленники все чаще действуют от имени руко
28.10.2025 Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ»

не менее 0,3%. Интеграция с системой «ФинЦЕРТ» стала дополнительным способом для усиления защиты от фрода и позволяет использовать накопленные данные о мошеннических действиях от других игроков
15.10.2025 Антифрод «Яндекса» начал предотвращать показы рекламы ботам

а рекламы для пользователя», – сказал Глеб Сарычев, руководитель «Антифрода» «Яндекса». Обновленный антифрод «Яндекса» определяет и блокирует часть мошенников еще до показа рекламы. Так, если р
23.09.2025 Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов

ит в ГК «Ростелеком») представила новый модуль в составе системы Smart Fraud Detection — «Рекламный антифрод». Решение позволяет рекламодателям, агентствам и маркетологам в России и странах СНГ
01.09.2025 Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ

проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадеж
22.08.2025 Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества

рминологий и описаний, при этом упускается сама суть атаки. Fraud Matrix — это понятный и доступный антифрод-сообществу инструмент с описанием схем, структуры, техник и классификации атак. С по

Публикаций - 1030, упоминаний - 1481

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 94
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 957 87
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 68
Ростелеком 11019 67
МегаФон 10894 63
Telegram Group 2976 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3371 61
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 40
Yandex - Яндекс 9320 39
Информзащита 949 39
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 36
Microsoft Corporation 25841 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1822 29
Oracle Corporation 7099 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1242 25
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 630 25
Google LLC 12761 21
SAS Institute 1086 20
IBM - International Business Machines Corp 9717 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 19
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 29 17
9666 17
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 225 17
Cisco Systems 5378 15
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 487 15
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 327 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 822 14
Softline - Софтлайн 3782 13
InfoWatch - Инфовотч 1196 12
Diasoft - Диасофт 1169 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 503 12
Код Безопасности 819 12
SAP SE 5624 11
Apple Inc 13250 11
VK - Mail.ru Group 3613 11
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 147 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 9
Amazon Inc - Amazon.com 3296 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 114
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 48
Альфа-Банк 1986 30
ГПБ - Газпромбанк 1283 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1354 25
НСПК - Национальная система платежных карт 955 20
ПСБ - Промсвязьбанк 972 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 20
Visa International 1996 19
Почта России ПАО 2386 17
ВТБ - Почта Банк 515 17
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1736 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1954 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 610 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 629 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 637 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 10
МКБ - Московский кредитный банк 659 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 9
РЖД - Российские железные дороги 2105 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 229 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Assist - Ассист 219 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 7
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 7
Белагропромбанк 24 6
Газпром ПАО 1497 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 152
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 140
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 90
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 28
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1197 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1608 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 16
Федеральное казначейство России 1953 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 9
Судебная власть - Judicial power 2521 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 8
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 143 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 3
ЛДПР 116 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 2
OWASP - Open Web Application Security Project 152 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
Станкоинструмент 3 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 613
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 574
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 264
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 241
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 221
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9520 214
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9360 211
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 208
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 173
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14380 169
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9625 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 157
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4632 156
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6299 156
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 153
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13075 148
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 140
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6664 131
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2688 126
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13744 125
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8420 123
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4499 113
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7933 107
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7292 106
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 106
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 98
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 94
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2845 89
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6095 88
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2009 86
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 390 85
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6399 84
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11902 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 79
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 79
Оповещение и уведомление - Notification 6068 78
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 78
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 108
Google Android 15325 66
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5816 60
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 932 37
FreePik 1873 35
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 970 33
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 50 29
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 258 27
Минцифры РФ - ГИС Антифрод 26 26
Apple iOS 8627 26
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1050 25
Microsoft Windows 16968 23
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 284 22
Linux OS 11618 20
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 435 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3578 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 19
BSS BS-Client ДБО 126 18
NFCGate - Вредоносное ПО 30 16
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 29 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1822 14
Много приложений - RuStore - Рустор 652 14
OpenAI - ChatGPT 752 14
Google Android Package Kit - APK 309 14
BSS CORREQTS Corporate 49 14
Apple - App Store 3139 13
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 560 13
Microsoft Office 4207 12
Apple iPhone 6 4860 12
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection, SFD 16 12
Oracle Java - язык программирования 3487 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 907 11
Google YouTube - Видеохостинг 3014 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 653 10
МТС Big Data 331 10
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 245 10
BSS Сервер Нотификации 20 9
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 312 9
Шадаев Максут 1220 27
Кузнецов Станислав 163 25
Григоренко Дмитрий 257 23
Ермаков Дмитрий 26 22
Путин Владимир 3465 17
Коваленко Павел 72 13
Алферов Петр 13 12
Мишустин Михаил 791 11
Анохин Сергей 126 11
Лужнов Алексей 11 10
Замиралов Олег 12 10
Арлазаров Владимир 291 10
Баулин Валерий 56 10
Хренов Сергей 47 10
Крылов Павел 25 9
Шароватова Лилия 13 8
Лебедева Ирина 67 8
Кармишин Дмитрий 26 8
Сизов Алексей 15 8
Голованов Сергей 78 7
Кирьянова Александра 171 7
Боярский Сергей 50 7
Князев Дмитрий 18 7
Шойтов Александр 117 6
Шейкин Артем 44 6
Ефимов Артем 17 6
Рейдман Дмитрий 23 6
Дудков Дмитрий 6 6
Сергеев Сергей 179 6
Ляпунов Игорь 132 6
Рыбинцев Андрей 45 6
Безбогов Сергей 71 6
Викулин Александр 17 5
Краснов Игорь 25 5
Бедеров Игорь 106 5
Хохлов Андрей 8 5
Соболь Галина 8 5
Харитонов Дмитрий 79 5
Чудинов Дмитрий 106 5
Винокуров Евгений 16 5
Россия - РФ - Российская федерация 167662 739
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 45
Европа 25012 40
Беларусь - Белоруссия 6332 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 25
Украина 7945 23
Казахстан - Республика 6087 21
Азия - Азиатский регион 5944 21
Германия - Федеративная Республика 13279 21
Индия - Bharat 5895 20
Узбекистан - Республика 2028 20
Франция - Французская Республика 8194 17
Россия - СФО - Новосибирск 4914 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3602 12
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 10
Италия - Итальянская Республика 4517 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 10
Нидерланды 3764 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2550 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1426 9
Ближний Восток 3165 9
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Южная Корея - Республика 7085 8
Япония 13837 8
Армения - Республика 2464 7
Канада 5092 7
Африка - Африканский регион 3647 7
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Бразилия - Федеративная Республика 2529 7
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AdIndex 16 1
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МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 3
ИИИ - Институт исследований интернета 67 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 46 2
Информзащита Учебный центр 39 2
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 126 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 2
ИЭР - Институт экономики роста имени П.А. Столыпина 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 599 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 159 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 70 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
ECommPay IT School 2 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 20 1
Merlion Academy 4 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 51 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 18
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 12
CNews FORUM Кейсы 316 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 6
День молодёжи - 27 июня 1106 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 4
CNews AWARDS - награда 575 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Visa Global Service Quality Awards 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Experian Analytics Forum 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
РусКрипто 26 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 121 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Defcon 45 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 97 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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