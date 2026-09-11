«Т-Банк» подвел первые итоги работы с ГИС «Антифрод» «Т-Банк» подвел итоги первых месяцев работы с государственной информационной системой «Антифрод». В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тыс. телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 мл

Bi.Zone AntiFraud прогнозирует рост мошенничества на 25% в связи с выходом новых моделей iPhone По данным Bi.Zone AntiFraud, число мошеннических кейсов вокруг выхода iPhone 17 в три раза превысило показатели, относящиеся к iPhone 16. В 2026 г. количество таких схем, по прогнозу, может увеличиться еще на 25

Fuzzy Logic Labs подготовила антифрод-платформу для защиты новых платежных сценариев с использованием цифрового рубля ен модуль защиты цифровых кошельков. Он обеспечивает интеграцию нового типа платежей в существующие антифрод-системы банков и выполнение предусмотренных регулятором процессов без перестройки ИТ

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона и: оператор обязан приостановить услуги на 24 часа при поступлении соответствующего сигнала из ГИС «Антифрод»; для новых номеров в первые 90 дней устанавливается особый режим, при котором монит

Более 70% банков не хватает специалистов для настройки антифрод-систем — исследование «Инфосистемы Джет» одействия мошенничеству в кредитно-финансовых организациях», в котором приняли участие руководители антифрод-подразделений более 30 российских банков. Опрос показал, что главным ограничением ра

Bi.Zone AntiFraud: Во II квартале 2026 г. выросла активность мошеннических схем, основанных на социальной инженерии По итогам первого полугодия 2026 г. команда Bi.Zone AntiFraud проанализировала статистику наиболее активных мошеннических схем. Сравнение показателей II квартала 2026 г. с итогами I квартала 2026 г. позволило выявить несколько ключевых тенденций

Smart Engines запатентовала в США антифрод-технологию для поиска отфотошопленных паспортов Smart Engines получила в США патент на антифрод-технологию, которая способна находить цифровые подделки паспортов по скрытым следам редактирования. Разработка анализирует особенности цифровой структуры изображения без привязки к его

Создано решение «Кворум» для интеграции банков с ГИС «Антифрод» через СМЭВ В России с 1 марта 2026 года вступил в силу пакет мер по противодействию киберпреступлениям, ключевым элементом которого стала государственная информационная система (ГИС) «Антифрод». Оператором системы выступает Минцифры России. ГИС «Антифрод» создана в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Система представляет собой единую платформу д

Система BSS подключается к ГИС «Антифрод» для автоматизации борьбы с мошенничеством добавив модуль интеграции с государственной системой обмена данными о цифровом мошенничестве – ГИС «Антифрод». Об этом CNews сообщил представитель компании BSS. Модуль позволяет банкам автомати

«Яндекс» запустил «Универсальный антифрод» — единую платформу защиты сервисов от цифрового мошенничества «Яндекс» разработал и начал внедрять в свои онлайн-сервисы «Универсальный антифрод» — систему на базе ИИ для защиты от попыток массовых атак ботов, накруток рейтингов

Voxys обновила платформу OmniVox: в релиз вошли антифрод-механика для чатов, JSON-экспорт и автоматизация интеграций оятность ошибок при копировании URL и упрощает масштабирование клиентской поддержки в мессенджерах. Еще одно обновление связано с контролем качества обработки обращений. В OmniVox появилась защита от фрода при завершении чатов: оператор не может закрыть диалог, если не отправил клиенту ни одного сообщения. Функция активируется супервизором на уровне проекта и позволяет предотвращать некорре

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах а продажу предоплаченных SIM-карт, пишут «Известия». Эта норма может появиться уже в третьем пакете антифрод-мер от российских властей. В июле 2026 г. запрет на продажу SIM-карт с предоплаченны

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам Новый пакет антифрод-мер Минцифры подготовило и разослало ряду ведомств проект третьего пакета мер против телефонного и кибермошенничества, выяснил Forbes. Одну из поправок предлагается внести в закон «Об

Спрос на антифрод в отрасли интернет-торговли вырос на 20% в первом полугодии 2026 года Компании, которые занимаются интернет-торговлей, наращивают спрос на сессионные и транзакционные антифрод системы, в первом полугодии 2026 г. он вырос на 20%, по сравнению за аналогичный пер

Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей 10 млн руб. «Год назад мы запустили базу знаний F6 Fraud Matrix для того, чтобы предоставить всему антифрод-сообществу возможность четко и глубоко анализировать мошеннические схемы, используем

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила ом 2026 г. был принят во II и III чтениях. Первый пакет антимошеннических поправок был принят в 2025 г., они, в частности, предполагают создание Минцифры ГИС (государственная информационная система) «Антифрод», к которой должны подключаться органы власти, банки, операторы связи и интернет-компании. Часть второго антимошеннического пакета предполагает, в том числе, новое регулирование деятел

Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества в веб-ресурсы через JS-агент, работая как самостоятельный инструмент или обогащая уже существующую антифрод-систему заказчика. Решение передает в контур компании глубокую аналитику: вероятност

«Наносемантика» внедрила речевые технологии в антифрод-систему АКБ «Энергобанк» «Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект по интеграции технологий распознавания и синтеза речи в антифрод-систему АКБ «Энергобанк». Решение направлено на автоматизацию обработки инцидентов в голосовом канале и повышение оперативности взаимодействия с клиентами при выявлении подозрительных

Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами Второй пакет законов о борьбе с мошенничеством Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенническим в сфере ИКТ («Антифрод-2»). Документ был разработан Правительством. Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда главным итогом стало создание ГИС (государственной информационной системы») «Антифрод»,

Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 проанализировали активность киберпреступников против клиентов б

Приорбанк выбрал систему предотвращения мошенничества «БПС Инновационные программные решения» Беларусь) внедрил систему предотвращения мошенничества от «БПС Инновационные программные решения». Система предотвращения мошенничества – это аналитическая платформа для обнаружения и предотвр

ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода ащиты в личном кабинете, что упрощает использование сервиса для компаний без отдельной экспертизы в антифрод-инструментах. Для интеграции с «Яндекс Директ» и Google Ads доступны дополнительные

BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%. Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были самыми попу

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей Хорошие результаты ООО «Фаззи лоджик лабс», занимающееся созданием антифрод-системы для банков, в 2025 г. выплатило рекордные дивиденды в 590 млн руб. Их получи

В Hybrid Platform запущены «Вертикали» — система аудиторных сегментов со встроенной антифрод-логикой часто возвращается к теме, и дополнительно оценивает вероятность устойчивого интереса, что позволяет отсекать случайный и нерелевантный трафик. Ключевым отличием обновленной системы стала интеграция антифрод-проверок на этапе формирования сегмента. Данные проходят несколько уровней фильтрации, что позволяет снизить долю некачественной аудитории еще до старта рекламной кампании. Все сегмент

T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством ачали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые п

«Точка Банк» реализовал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников ывать не только сами платежи, но и поведенческий, а также технологический контекст вокруг них. Наше антифрод-решение закрывает эти задачи. Кроме того, внедрение ИИ в ближайшее время позволит на

Антифрод «Займера» в 2025 году спас почти 1 млрд рублей от мошенников займы. Об этом CNews сообщили представители «Займера». В целом число мошеннических заявок в 2025 г. немного снизилось по сравнению с 2024 г. Этому способствовали сразу несколько факторов: собственные антифрод-разработки «Займера», запуск механизма самозапрета на кредиты и займы, а также обязательная проверка реквизитов заемщика перед переводом денег. За год компания зафиксировала свыше 165

Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД нии, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анали

Bi.Zone AntiFraud получил сертификат ФСТЭК России Сертификат ФСТЭК России получен на транзакционный и сессионный модули Bi.Zone AntiFraud. Это подтверждает, что систему можно использовать в организациях, которым необходимо обеспечить повышенный уровень защищенности. Среди них — организации из государственного сектора и

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource. Система была усилена ИИ-модулем на базе модели

Автогенерация правил в контуре ML-модуль от «БПС Инновационные программные решения» правила проверки, расширяя типовой набор сценариев. Сейчас настройка правил — это ключевой элемент антифрод системы. Они формируются и настраиваются вручную на стороне команд фрод-офицеров. ML

AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества трумента — Fraud Matrix. Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная F6 для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества,

Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени Skyward выпуске Skyward SMS Antifraud (SSA) версии 1.5. Это обновление сочетает повышенную точность обнаружения, блокировку новых типов фрода и обработку сообщений в реальном времени предоставляя SMS-провайдерам комплексное решение для борьбы с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители Skyward. Опираясь на постоянный

BI.Zone AntiFraud: выяснили, как обманывали мошенники в III квартале 2025 года По данным BI.Zone AntiFraud, стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Злоумышленники все чаще действуют от имени руко

Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ» не менее 0,3%. Интеграция с системой «ФинЦЕРТ» стала дополнительным способом для усиления защиты от фрода и позволяет использовать накопленные данные о мошеннических действиях от других игроков

Антифрод «Яндекса» начал предотвращать показы рекламы ботам а рекламы для пользователя», – сказал Глеб Сарычев, руководитель «Антифрода» «Яндекса». Обновленный антифрод «Яндекса» определяет и блокирует часть мошенников еще до показа рекламы. Так, если р

Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов ит в ГК «Ростелеком») представила новый модуль в составе системы Smart Fraud Detection — «Рекламный антифрод». Решение позволяет рекламодателям, агентствам и маркетологам в России и странах СНГ

Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадеж