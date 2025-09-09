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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAS Institute

SAS Institute

СОБЫТИЯ

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09.09.2025 Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server совместим со службой каталога ALD Pro

совместимости, подтверждающего корректную работу и совместное функционирование службы каталога ALD Pro и программного комплекса для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». ALD Pro — служба каталога для Linux-систем,

17.04.2025 ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, проанализировал эффективность накопителей QLC (Quad Level Cell) перед традиционными механическими дисками SAS HDD. В результате исследования вендора обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости.

05.09.2023 «Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» совместно с ИТ-партнером GlowByte завершила миграцию маркетинговых кампаний с SAS на российскую платформу Mindbox. Благодаря проекту удалось сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений. Новое решени
03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix

рамках практики «Прикладной искусственный интеллект». Новое подразделение насчитывает 30 человек, ядро команды сформировано из сотрудников, ранее работавших в российском офисе международной компании SAS, лидере глобального рынка аналитических инноваций. Подразделение возглавил Илья Катчан, ранее — директор по работе с государственными компаниями SAS Россия/СНГ. Об этом CNews сообщил
23.06.2022 «Инфосистемы джет» заместит популярные продукты SAS системами собственной разработки на базе платформы Jet Galatea

«Инфосистемы джет» предложила рынку замену модулей SAS продуктами собственной разработки. Платформа Jet Galatea включена в единый реестр российского ПО в 2020 г. и успешно внедряется в крупных российских компаниях. Об этом CNews сообщили предст
27.04.2022 Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца

SAS уходит с рынка 5 марта 2022 г. SAS объявила о временной приостановке всех бизнес-операций в России, а 12 апреля — об уходе с российского рынка. Компания сообщила о расторжении в одностороннем порядке договоров техподдержки с
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM

реестра отечественного ПО FIS открыла горячую линию по предоставлению альтернатив для срочного и полноценного замещения решений зарубежных поставщиков, в частности: Microsoft, Oracle, IBM, Terrasoft, SAS и SAP. Производители позиционируют FIS как единую технологическую архитектуру информационных систем, способную повысить эффективность внутренних процессов заказчика и обеспечить полную импо
17.02.2022 «Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов

Компания «Крок облачные сервисы» заключила партнерство с SAS. Компании подписали соглашение о предоставлении доступа из облака «Крок» к портфолио бизнес-решений на базе SAS Optimization. Услуга позволяет клиентам облачного провайдера быстрее н
02.02.2022 Подтверждена корректная работа SAS в среде ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и компания SAS, разработчик платформ для анализа данных, успешно завершили тестовые испытания совместимо
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

Условия диктуют тренды, повестка и данные CNews: SAS давно и успешно работает с такими компаниям как РЖД, «Интер РАО», Shell, BP, Centrica, British Airways, Rolls-Royce Ltd и другими. С какими основными вызовами сегодня сталкиваются компании

08.11.2021 «Т1 Интеграция» расширяет направление бизнес-аналитики продуктами SAS

Компания «Т1 Интеграция», один из участников рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с SAS, частной ИТ-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. В соответствии с соглашением «Т1 Интеграция» получила статус «Серебряного партн
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода

остей модели и прогнозы. При этом важным элементом является представление данных в удобном и понятном виде для конечных пользователей. Данный подход реализован в аналитической платформе Viya компании SAS, которая согласно последнему исследованию Gartner входит в группу лидеров в сегменте решений DSML (Data Science and Machine Learning). Минуты вместо часов Разработка технологии, которая поз
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику

SAS опубликовала отчет в области корпоративного устойчивого развития за 2020 год. В документе подчеркивается, какое влияние аналитика может оказывать практически на любые сферы жизни: SAS не только помогает клиентам внедрять эко-инициативы и стремиться к достижению целей устойчивого развития, но и способствует решению экономических, социальных и экологических проблем в разны
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом

ью 74% заинтересуется одним предложением, а клиент Б с вероятностью 61% — другим предложением. Таким образом мы можем довольно точно отобрать аудиторию и не тратить лишние деньги на продвижение. Идея SAS CI состоит в том, чтобы перейти от навязчивой коммуникации к индивидуальным предложениям в режиме реального времени CNews: Для управления маркетинговыми акциями используются специальные пла
16.08.2021 Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков

емых в больницах и лабораториях США, чтобы предоставлять критически важную информацию для охраны здоровья населения. В числе прочего решение отслеживает устойчивость бактерий к препаратам и c помощью SAS Viya быстро строит информационные панели для врачей, повышая обоснованность принимаемых ими решений. В конечном итоге это позволит усовершенствовать действующие программы, направленные на б
12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы

ндемии Covid-19 треть финансовых компаний и организаций ускоряет внедрение ИИ и машинного обучения для борьбы с отмыванием денег – такие данные были получены в ходе недавнего совместного исследования SAS, KPGM и Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием средств (ACAMS). Кроме того, 39% профессионалов в области комплаенса заявили, что их компании и организации не отказ
09.08.2021 SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис»

ься с этими вызовами, получая необходимую информацию из собственных данных в режиме реального времени. Согласно исследованию Experience 2030: Pulse Report, проведенному Futurum Research по инициативе SAS, 73% брендов считают, что в будущем качество обслуживания клиентов будет зависеть от способности собирать и анализировать данные в режиме реального времени. Futurum Research называет это «п
06.08.2021 Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ

льным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs. Решение SAS Customer Intelligence 360, обеспечившее столь высокую позицию в рейтинге, вновь доказало

03.08.2021 SAS присоединилась к Eurelectric, чтобы помочь в цифровизации энергетической отрасли

Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, на правах бизнес- и цифрового партнера присоеди
02.08.2021 SAS присоединилась к Eurelectric для помощи в цифровизации энергетической отрасли

SAS на правах бизнес- и цифрового партнера присоединилась к Eurelectric – Европейскому союзу электроэнергетической промышленности, объединяющему более 3500 европейских энергетических компаний. SAS и Eurelectric объединят передовой опыт, чтобы с помощью аналитики и искусственного интеллекта способствовать декарбонизации, повышать эффективность и ускорять цифровизацию. В электроэнергет
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO

и лидерства на рынке, который позволяет ей совершить этот шаг. Чтобы подготовиться к выходу на IPO, SAS проведет ряд мероприятий, в том числе усовершенствует структуру финансовой отчетности, оп
28.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта

Компании Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным предприятиям быс
28.07.2021 Компания SAS получила награду в сфере защиты экологии

Признание заслуг в борьбе за климат Компания SAS была отмечена в категории «AI and Data» в рамках премии Fast Company World Changing Ideas
27.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ

Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным предприятиям быс
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ

Н в области народонаселения) в Восточной Европе и Азии объединяют усилия для противодействия гендерному насилию – одному из самых распространенных нарушений прав человека в мире. В рамках партнерства SAS задействует свои технологии и специалистов по обработке данных со всего региона СЕМЕА, чтобы создать современные решения на основе ИИ и обработки данных для предотвращения насилия. В свою о
14.07.2021 Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем

Synology объявила о выпуске новых 3,5-дюймовых жестких дисков SAS серии HAS5300, которые соответствуют растущему спросу на высокопроизводительные и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах. Диски HAS5300, доступные в моделя
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии

ия, проведенного в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) компания SAS выяснила, что для российских респондентов удобство даже важнее, чем традиционно приоритет
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack

Газпромбанк совместно с компанией SAS провел онлайн-хакатон GPB Hack. Об этом сообщила пресс-служба банка. Свой хакатон Газпромбанк провел впервые, его призовой фонд составил 500 ты руб. На хакатон зарегистрировались около 500

20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности

Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, в рамках SAS Global Forum 2021 подвела и
19.05.2021 AEG Sports остается на связи с болельщиками благодаря SAS Viya

SAS помогла своему партнеру AEG Sports сохранить вовлеченность болельщиков в условиях отмены спортивных мероприятий. Благодаря платформе SAS® Viya® на базе технологий искусственного интеллекта, развернутой в облачной среде Microsoft Azure, AEG Sports смогла предугадывать запросы аудитории и поддерживать интерес к спорту даже в п
19.05.2021 SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций

Компания SAS известна высокими требованиями к своим партнерам, поскольку от их работы и умения сотрудн
19.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке

SAS расширяет спектр поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 года и выхода платформы Red Hat OpenShift. Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данны
18.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке

SAS объявила о расширении спектра поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 г. и выхода платформы Red Hat OpenShift. Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данных

14.05.2021 Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными

SAS продолжает совершенствовать свою облачную платформу SAS Viya, добавляя новые решения для управления данными, чтобы сделать работу с ними и с аналитикой еще проще и продуктивнее. «Аналитика помогает компаниям извлекать ценность из накопленных дан
28.04.2021 Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack

Газпромбанк совместно с компанией SAS проведет онлайн-хакатон GPB Hack. Свой хакатон банк проводит впервые, его призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Лучшие участники получат шанс стать сотрудниками Газпромбанка. Хакатон пре
26.03.2021 SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya

SAS продолжает курс на демократизацию инструментов аналитики как на уровне пользователей, так и на технологическом уровне. Доступ к возможностям аналитической платформы SAS Viya становится проще и удобнее. Последние доработки помогают беспрепятственно управлять рабочими аналитическими нагрузками и встраивать аналитику SAS в различные приложения. Теперь,
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект

изводства, поставки и сопровождения своей продукции. Важную роль здесь играют аналитические решения SAS, основанные на технологиях глубинного машинного обучения (deep learning). Многие годы Kia
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения

tner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены платформы обработки данных и машинного обучения. Составители отчета Gartner отмечают сильные стороны SAS по обеим осям квадртанта – полнота видения и способность к реализации. «Чтобы в полном объеме открыть для себя возможности продвинутой аналитики, организации должны ставить эту цель в свои

16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего простр
26.01.2021 Аналитика SAS для ритейла и CPG стала доступнее с облаком от Microsoft

Благодаря партнерству SAS и Microsoft приложение Predict & Plan Consumer Demand для эффективной цепи поставок теперь доступно в Microsoft Azure Marketplace. Каждая компания, занимающаяся розничной торговлей или прои

Публикаций - 1082, упоминаний - 1211

SAS Institute и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 139
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 134
Microsoft Corporation 25775 132
Oracle Corporation 7074 128
Intel Corporation 12811 121
SAP SE 5601 114
HP Inc. 5883 49
Broadcom - VMware 2610 41
Dell EMC 5180 41
Seagate Technology 766 35
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 34
Hitachi - Хитачи 1501 33
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 33
Western Digital Corporation - WDC 589 32
Teradata - Терадата 225 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
9594 28
Samsung Electronics 11064 27
Qlik - QlikTech 173 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Ростелеком 10948 24
Accenture plc 719 24
Крок - Croc 1964 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Fujitsu 2105 21
Salesforce - Tableau Software 123 21
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 21
MicroStrategy 65 21
MFASoft - СИС Разработка 27 21
Cisco Systems 5372 21
Toshiba Corporation 2980 21
Nvidia Corp 4002 17
Diasoft - Диасофт 1144 16
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 16
Google LLC 12688 16
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
ВТБ - ВТБ24 671 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 13
Deutsche Lufthansa AG 121 12
ВТБ - Почта Банк 514 12
Альфа-Банк 1979 12
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Boeing 1031 8
British Airways - British Midland International 127 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Почта России ПАО 2370 7
Газпром ПАО 1493 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
Ингосстрах СПАО 478 6
Лента - Утконос 180 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
TCG - Trusted Computing Group 31 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 371
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 350
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 323
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 242
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 202
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 199
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 190
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 188
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 174
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 171
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 153
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 146
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 145
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 140
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 124
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 123
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 117
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 117
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 115
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 113
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 108
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 101
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 100
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 99
DDR - Double data rate 3083 91
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 90
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 90
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 89
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 88
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 86
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 83
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 82
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 77
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 76
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 105 71
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 69
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 76
Linux OS 11533 54
Intel x86 - архитектура процессора 2151 42
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 40
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Microsoft Windows 2000 8678 34
Oracle Hyperion 259 33
Microsoft Windows 16882 33
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 31
Apple iPhone 6 4861 30
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 28
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 28
Microsoft Office 4170 26
Apache Hadoop 470 25
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 22 22
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 20
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 20
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 20
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 20
Microsoft Azure 1526 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 18
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 17
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 16
ETegro Hyperion - серия серверов 32 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 16
Intel Xeon E 197 15
SAS Visual Analytics 16 15
SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
HPE ProLiant 409 14
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Панкратов Валерий 34 24
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 21
Тихонов Александр 69 19
Храбров Валерий 26 19
Рожнов Михаил 20 19
Гольдберг Юлий 27 16
McNab Andy - МакНаб Энди 14 13
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
Курилина Наталья 21 10
Анохин Сергей 121 7
Федечкин Эдуард 58 7
Ванин Степан 7 7
Катчан Илья 8 7
Заяц Антон 9 7
Путин Владимир 3454 7
Цуканов Максим 6 6
Ларин Дмитрий 46 6
Устюжанин Александр 11 6
Борняков Илья 52 6
Изумрудов Олег 41 5
Коняев Алексей 5 5
Юсупов Ренат 125 5
Марьянович Йован 18 5
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 5
Кирьянова Александра 169 4
Скудин Владимир 7 4
Груданов Сергей 24 4
Тулубьев Павел 25 4
Макаров Станислав 118 4
Княжев Михаил 4 4
Андреева Инна 4 4
Блинов Михаил 73 3
Русанов Сергей 48 3
Кузнецов Сергей 163 3
Сыкулев Андрей 85 3
Яппаров Тагир 110 3
Павлунин Станислав 14 3
Ефимов Александр 20 3
Жуков Александр 42 3
Казаков Александр 72 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 547
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 139
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 138
Европа 24964 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Европа Восточная 3138 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 28
Казахстан - Республика 6048 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 27
Ближний Восток 3154 25
Африка - Африканский регион 3641 24
Украина 7928 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
Япония 13807 17
Канада 5082 17
Индия - Bharat 5870 16
Франция - Французская Республика 8177 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 13
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 12
Иран - Тегеран 161 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
США - Калифорния 4829 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Дания - Королевство 1337 8
Китай - Тайвань 4245 8
Нидерланды 3746 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 7
США - Техас 1048 7
Америка - Американский регион 2206 7
Америка Южная 884 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 312
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 163
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 126
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 83
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 72
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 67
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 67
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 30
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 25
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 23
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
N+1 - Издание 188 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Bloomberg 1627 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
AP - Associated Press 2007 4
Fortune 211 4
Открытые системы ИД 176 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
cw360 84 3
Infosan 75 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Tom’s Hardware 600 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Silicon 494 2
Dow Jones - Factiva 7 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ZDnet 663 1
AnandTech 73 1
23ABC News 183 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
TechPowerUp 23 1
Ars Technica 450 1
IDG - International Data Group 117 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Nature 832 1
Harvard Business Review 22 1
TechSpot 188 1
Daily Mail 58 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerBase 14 1
Blocks & Files 14 1
GizmoChina 171 1
IDC - International Data Corporation 4975 90
Gartner - Гартнер 3658 58
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 19
Forrester Research 834 15
Fortune Global 500 295 13
Fortune Global 100 142 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Forrester Wave 45 6
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 5
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 4 4
TechTarget 13 3
TrendForce 187 2
IBM Research 111 2
Mercury Research 73 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Forbes Global 2000 50 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
Gartner CIO Agenda Survey 2 2
Aberdeen Group 53 2
IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast 2 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Markets&Markets Research 113 2
Research and Markets 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Frost & Sullivan 207 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IoT Analytics 5 1
SAS Enterprise AI Promise 1 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Mordor Intelligence 35 1
Synergy Research Group 48 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Allied Market Research 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
SAS Academy 5 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 2
Микроинформ 36 2
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
День молодёжи - 27 июня 1087 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
SAS Beyond Tomorrow 3 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Старт Хаб 21 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
SAS EMEA Hackathon 1 1
Microsoft Ignite 44 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
День Земли - Earth Day - 22 апреля 3 1
ComNews Awards 10 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
Fast Company World Changing Ideas Awards 1 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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