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SAS Institute


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 2
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 2
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 7
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
28.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта 1
28.07.2021 Компания SAS получила награду в сфере защиты экологии 3
27.07.2021 SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ 2
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 6
20.07.2021 Искусственный интеллект показал высокую эффективность при диагностике преэклампсии — опасного осложнения беременности 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
14.07.2021 Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем 1
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 4
21.06.2021 Разработан чат-бот с искусственным интеллектом для борьбы с мошенниками 2
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 3
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 1
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 3
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 3
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 5
19.05.2021 AEG Sports остается на связи с болельщиками благодаря SAS Viya 4
19.05.2021 SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций 1
19.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 4
18.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 2
14.05.2021 Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными 4
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
28.04.2021 Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack 2
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 1
26.03.2021 SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya 5
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 7
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения 2

Публикаций - 596, упоминаний - 1088

SAS Institute упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 69
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 43
SAP SE 3208 36
IBM 3530 34
Intel Corporation 4158 22
Samsung Electronics 5641 16
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
EA DICE 147 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Крок 1219 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
EA - Electronic Arts 906 8
Teradata 166 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 7
Nvidia Corp 2012 6
Western Digital Corporation - WDC 311 6
Cisco Systems 2037 6
Seagate Technology 281 5
Toshiba Corporation 1081 5
Huawei 2727 5
Accenture - Аксенчер 531 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
VMware 1829 5
Google LLC 7135 4
Dell EMC 2393 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Oracle Corporation 3333 4
Hitachi Vantara 100 4
Hitachi 466 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Lenovo Group 1636 4
Raidix - Рэйдикс 129 4
Siemens AG - Сименс Россия 646 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 3
Micron Technology - Crucial 70 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
Toshiba Electronics Europe - TEE 132 3
Merlion - Мерлион 273 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
Газпромбанк - ГПБ 692 16
ВТБ24 583 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Почта Банк 289 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1570 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпром нефть 380 3
Утконос 99 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Открытие ФК 538 3
Coursera 40 3
36,6 - аптечная сеть 9 2
Carrefour 14 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Строительный двор 5 2
Восточный Банк 108 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
Volvo Trucks 5 2
Ренессанс Страхование 51 2
Mack Trucks 2 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
X5 Group 599 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1123 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Level Group - Левел Груп 4 1
ConocoPhillips 10 1
Ferring Pharmaceuticals 2 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
NCMNS - North Carolina Museum of Natural Sciences - Музее естественных наук Северной Каролины 1 1
PwC Россия 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2200 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Мосгортранс ГУП 68 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Европейское агентство лекарственных средств - ЕАЛС - European Medicines Agency - EMEA 1 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 41
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 39
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 19
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 8
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 209 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 6
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
JBOD - just a bunch of disks 38 5
DDR - Double data rate 1066 5
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 5
Flash 472 5
Kubernetes 307 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 4
NAND flash memory - Флеш-память 203 4
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 21
Microsoft Azure 1171 14
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 13
IBM Cognos BI 141 10
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 9
SQL - Язык программирования 432 8
Linux OS 4249 8
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 7
Nvidia GeForce GTX 2055 7
Apple iOS 5741 7
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 8 6
HPE ProLiant - Серия серверов 100 6
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 6
Google Android 10750 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 6
Microsoft Windows 10 6622 6
SAP Sybase 77 5
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
SAS Visual Analytics 13 5
Java - Язык программирования 1169 5
SAS Event Stream Processing 8 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Microsoft Office 365 769 4
Microsoft Excel 435 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 4
Raidix ERA Engine - СХД 18 4
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 4
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 4
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 10 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
Microsoft Windows 851 3
VMware ESXi 142 3
SAS Customer Intelligence 360 9 3
SAS Visual Statistics 4 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
VK - Mail.ru Одноклассники 856 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Тихонов Александр 60 12
Цуканов Максим 6 6
Ларин Дмитрий 7 4
Ванин Степан 5 4
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 3
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 3
Блинов Михаил 73 3
Анохин Сергей 40 3
Vera Rik - Вера Рик 3 3
Жуков Александр 16 3
Коняев Алексей 4 3
Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 3
Мельхорн Кай-Уве 23 2
Павлунин Станислав 13 2
Гаманюк Павел 2 2
Панкратов Валерий 23 2
Локтева Людмила 3 2
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 6 2
O'Bryan Sean - О'Брайан Шон 2 2
Гончарова Анастасия 4 2
Ефимов Александр 7 2
Гольдберг Юлий 10 2
Осеевский Михаил 221 2
Мякишева Марина 84 2
Гуркина Ангелина 2 2
Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 2
Чуричев Александр 2 2
Бочарникова Татьяна 78 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Торбахов Александр 54 1
Прибочий Михаил 34 1
Петунин Алексей 58 1
Баланова Светлана 29 1
Сачков Илья 105 1
Иванов Борис 49 1
Савкин Владимир 38 1
Макаров Игорь 5 1
Соколовский Александр 36 1
Исмаилов Рашид 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 194
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 42
Европа 3736 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 19
Казахстан - Республика 2622 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Восточная Европа 1674 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
Украина 3353 8
Индия - Республика 2165 6
Европа Юго-Восточная 37 5
Япония 2771 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Северная Америка 1407 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Азия - Азиатский регион 1512 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Европа Центральная 106 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Австрия - Австрийская Республика 525 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 2
Сингапур - Республика 808 2
Южная Америка 313 2
Ближний Восток 1471 2
Прибалтика - Балтия 591 2
Африка 1486 2
США - Бостон 97 1
Германия - Вальдорф 9 1
Южная Африка 159 1
Беларусь - Минск 324 1
Россия - Иркутск 464 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 10 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 1 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Nikkei - Издание 114 1
Ars Technica 227 1
Nature 35 1
Harvard Business Review 5 1
GizmoChina 77 1
CNews - Auto.CNews 50 1
IDC - International Data Corporation 2711 17
CNews Analytics 1988 15
Gartner 2189 5
Forrester Research 385 5
Fortune Global 500 160 2
TechTarget 8 2
451 Research Group 44 1
Gartner CIO Agenda Survey 1 1
Интерфакс-100 11 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms 1 1
SAS Enterprise AI Promise 1 1
Forrester Wave: Retail Planning 2 1
IoT Analytics 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Research and Markets 17 1
Markets&Markets Research 78 1
Juniper Research 278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
SAS Academy 3 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
RKI - Robert Koch Institute - Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней 1 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 10
SAS Beyond Tomorrow 3 3
Intel Developer Forum 38 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Fast Company World Changing Ideas Awards 1 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
ComNews Awards 3 1
День Земли - Earth Day - 22 апреля 2 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
SAS EMEA Hackathon 1 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Capture the Flag - CTF 14 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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