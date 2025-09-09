SAS Institute

Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server совместим со службой каталога ALD Pro совместимости, подтверждающего корректную работу и совместное функционирование службы каталога ALD Pro и программного комплекса для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». ALD Pro — служба каталога для Linux-систем,

ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, проанализировал эффективность накопителей QLC (Quad Level Cell) перед традиционными механическими дисками SAS HDD. В результате исследования вендора обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости.

«Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» совместно с ИТ-партнером GlowByte завершила миграцию маркетинговых кампаний с SAS на российскую платформу Mindbox. Благодаря проекту удалось сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений. Новое решени

Команда из SAS присоединилась к Axenix рамках практики «Прикладной искусственный интеллект». Новое подразделение насчитывает 30 человек, ядро команды сформировано из сотрудников, ранее работавших в российском офисе международной компании SAS, лидере глобального рынка аналитических инноваций. Подразделение возглавил Илья Катчан, ранее — директор по работе с государственными компаниями SAS Россия/СНГ. Об этом CNews сообщил

«Инфосистемы джет» заместит популярные продукты SAS системами собственной разработки на базе платформы Jet Galatea «Инфосистемы джет» предложила рынку замену модулей SAS продуктами собственной разработки. Платформа Jet Galatea включена в единый реестр российского ПО в 2020 г. и успешно внедряется в крупных российских компаниях. Об этом CNews сообщили предст

Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца SAS уходит с рынка 5 марта 2022 г. SAS объявила о временной приостановке всех бизнес-операций в России, а 12 апреля — об уходе с российского рынка. Компания сообщила о расторжении в одностороннем порядке договоров техподдержки с

Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM реестра отечественного ПО FIS открыла горячую линию по предоставлению альтернатив для срочного и полноценного замещения решений зарубежных поставщиков, в частности: Microsoft, Oracle, IBM, Terrasoft, SAS и SAP. Производители позиционируют FIS как единую технологическую архитектуру информационных систем, способную повысить эффективность внутренних процессов заказчика и обеспечить полную импо

«Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов Компания «Крок облачные сервисы» заключила партнерство с SAS. Компании подписали соглашение о предоставлении доступа из облака «Крок» к портфолио бизнес-решений на базе SAS Optimization. Услуга позволяет клиентам облачного провайдера быстрее н

Подтверждена корректная работа SAS в среде ОС Astra Linux ГК Astra Linux и компания SAS, разработчик платформ для анализа данных, успешно завершили тестовые испытания совместимо

Дмитрий Бражников - Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений Условия диктуют тренды, повестка и данные CNews: SAS давно и успешно работает с такими компаниям как РЖД, «Интер РАО», Shell, BP, Centrica, British Airways, Rolls-Royce Ltd и другими. С какими основными вызовами сегодня сталкиваются компании

«Т1 Интеграция» расширяет направление бизнес-аналитики продуктами SAS Компания «Т1 Интеграция», один из участников рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с SAS, частной ИТ-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. В соответствии с соглашением «Т1 Интеграция» получила статус «Серебряного партн

SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода остей модели и прогнозы. При этом важным элементом является представление данных в удобном и понятном виде для конечных пользователей. Данный подход реализован в аналитической платформе Viya компании SAS, которая согласно последнему исследованию Gartner входит в группу лидеров в сегменте решений DSML (Data Science and Machine Learning). Минуты вместо часов Разработка технологии, которая поз

SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику SAS опубликовала отчет в области корпоративного устойчивого развития за 2020 год. В документе подчеркивается, какое влияние аналитика может оказывать практически на любые сферы жизни: SAS не только помогает клиентам внедрять эко-инициативы и стремиться к достижению целей устойчивого развития, но и способствует решению экономических, социальных и экологических проблем в разны

Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом ью 74% заинтересуется одним предложением, а клиент Б с вероятностью 61% — другим предложением. Таким образом мы можем довольно точно отобрать аудиторию и не тратить лишние деньги на продвижение. Идея SAS CI состоит в том, чтобы перейти от навязчивой коммуникации к индивидуальным предложениям в режиме реального времени CNews: Для управления маркетинговыми акциями используются специальные пла

Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков емых в больницах и лабораториях США, чтобы предоставлять критически важную информацию для охраны здоровья населения. В числе прочего решение отслеживает устойчивость бактерий к препаратам и c помощью SAS Viya быстро строит информационные панели для врачей, повышая обоснованность принимаемых ими решений. В конечном итоге это позволит усовершенствовать действующие программы, направленные на б

Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы ндемии Covid-19 треть финансовых компаний и организаций ускоряет внедрение ИИ и машинного обучения для борьбы с отмыванием денег – такие данные были получены в ходе недавнего совместного исследования SAS, KPGM и Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием средств (ACAMS). Кроме того, 39% профессионалов в области комплаенса заявили, что их компании и организации не отказ

SAS поможет маркетологам управлять клиентскими данными в мире без сторонних «кукис» ься с этими вызовами, получая необходимую информацию из собственных данных в режиме реального времени. Согласно исследованию Experience 2030: Pulse Report, проведенному Futurum Research по инициативе SAS, 73% брендов считают, что в будущем качество обслуживания клиентов будет зависеть от способности собирать и анализировать данные в режиме реального времени. Futurum Research называет это «п

Решение SAS Customer Intelligence 360 признано лидером квадранта Gartner среди многоканальных маркетинговых платформ льным маркетинговым платформам 2021 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs. Решение SAS Customer Intelligence 360, обеспечившее столь высокую позицию в рейтинге, вновь доказало

SAS присоединилась к Eurelectric, чтобы помочь в цифровизации энергетической отрасли Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, на правах бизнес- и цифрового партнера присоеди

SAS присоединилась к Eurelectric для помощи в цифровизации энергетической отрасли SAS на правах бизнес- и цифрового партнера присоединилась к Eurelectric – Европейскому союзу электроэнергетической промышленности, объединяющему более 3500 европейских энергетических компаний. SAS и Eurelectric объединят передовой опыт, чтобы с помощью аналитики и искусственного интеллекта способствовать декарбонизации, повышать эффективность и ускорять цифровизацию. В электроэнергет

SAS объявляет о готовности к IPO и лидерства на рынке, который позволяет ей совершить этот шаг. Чтобы подготовиться к выходу на IPO, SAS проведет ряд мероприятий, в том числе усовершенствует структуру финансовой отчетности, оп

SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и искусственного интеллекта Компании Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным предприятиям быс

Компания SAS получила награду в сфере защиты экологии Признание заслуг в борьбе за климат Компания SAS была отмечена в категории «AI and Data» в рамках премии Fast Company World Changing Ideas

SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным предприятиям быс

SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ Н в области народонаселения) в Восточной Европе и Азии объединяют усилия для противодействия гендерному насилию – одному из самых распространенных нарушений прав человека в мире. В рамках партнерства SAS задействует свои технологии и специалистов по обработке данных со всего региона СЕМЕА, чтобы создать современные решения на основе ИИ и обработки данных для предотвращения насилия. В свою о

Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем Synology объявила о выпуске новых 3,5-дюймовых жестких дисков SAS серии HAS5300, которые соответствуют растущему спросу на высокопроизводительные и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах. Диски HAS5300, доступные в моделя

SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии ия, проведенного в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) компания SAS выяснила, что для российских респондентов удобство даже важнее, чем традиционно приоритет

Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack Газпромбанк совместно с компанией SAS провел онлайн-хакатон GPB Hack. Об этом сообщила пресс-служба банка. Свой хакатон Газпромбанк провел впервые, его призовой фонд составил 500 ты руб. На хакатон зарегистрировались около 500

Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, в рамках SAS Global Forum 2021 подвела и

AEG Sports остается на связи с болельщиками благодаря SAS Viya SAS помогла своему партнеру AEG Sports сохранить вовлеченность болельщиков в условиях отмены спортивных мероприятий. Благодаря платформе SAS® Viya® на базе технологий искусственного интеллекта, развернутой в облачной среде Microsoft Azure, AEG Sports смогла предугадывать запросы аудитории и поддерживать интерес к спорту даже в п

SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций Компания SAS известна высокими требованиями к своим партнерам, поскольку от их работы и умения сотрудн

SAS расширяет возможности для аналитики в облаке SAS расширяет спектр поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 года и выхода платформы Red Hat OpenShift. Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данны

SAS расширяет возможности для аналитики в облаке SAS объявила о расширении спектра поддерживаемых облачных сред за счет Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 г. и выхода платформы Red Hat OpenShift. Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данных

Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными SAS продолжает совершенствовать свою облачную платформу SAS Viya, добавляя новые решения для управления данными, чтобы сделать работу с ними и с аналитикой еще проще и продуктивнее. «Аналитика помогает компаниям извлекать ценность из накопленных дан

Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack Газпромбанк совместно с компанией SAS проведет онлайн-хакатон GPB Hack. Свой хакатон банк проводит впервые, его призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Лучшие участники получат шанс стать сотрудниками Газпромбанка. Хакатон пре

SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya SAS продолжает курс на демократизацию инструментов аналитики как на уровне пользователей, так и на технологическом уровне. Доступ к возможностям аналитической платформы SAS Viya становится проще и удобнее. Последние доработки помогают беспрепятственно управлять рабочими аналитическими нагрузками и встраивать аналитику SAS в различные приложения. Теперь,

Как Kia применяет искусственный интеллект изводства, поставки и сопровождения своей продукции. Важную роль здесь играют аналитические решения SAS, основанные на технологиях глубинного машинного обучения (deep learning). Многие годы Kia

SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения tner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены платформы обработки данных и машинного обучения. Составители отчета Gartner отмечают сильные стороны SAS по обеим осям квадртанта – полнота видения и способность к реализации. «Чтобы в полном объеме открыть для себя возможности продвинутой аналитики, организации должны ставить эту цель в свои

Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего простр