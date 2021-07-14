Synology выпустила жесткие диски SAS HAS5300 корпоративного класса для масштабируемых и высокопроизводительных систем

Synology объявила о выпуске новых 3,5-дюймовых жестких дисков SAS серии HAS5300, которые соответствуют растущему спросу на высокопроизводительные и отказоустойчивые системы хранения большой емкости в корпоративных средах.

Диски HAS5300, доступные в моделях емкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ, являются последним дополнением к линейке жестких дисков Synology корпоративного класса после выпуска жестких дисков SATA серии HAT5300 в январе 2021 г. Они являются дополнением к высокопроизводительным и масштабируемым решениям для хранения данных серии SA или UC компании Synology.

Благодаря поддержке рабочих нагрузок до 550 ТБ в год и средней наработке до отказа 2,5 млн часов диски SAS HAS5300 созданы для обеспечения стабильной производительности в самых ресурсоемких средах. Технология непрерывной записи в кэш также помогает обеспечить целостность данных для критически важных приложений.

Используя протокол SAS, диски Synology HAS5300 позволяют заказчикам масштабировать инфраструктуру до 180 дисков высокопроизводительной серии Synology SA или максимально повысить доступность системы iSCSI с помощью настройки двух контроллеров UC3200 IP-SAN в режиме «активный-активный». Диски также поддерживают быструю передачу данных для конфигураций с большим объемом данных.

«Диски поддерживают скорость передачи данных до 274 МБ/с, что делает их идеальным выбором для предприятий, которым требуется максимальная производительность и надежность, — отметила Пегги Вэн (Peggy Weng), менеджер по продукции Synology — Диски HAS5300 обеспечивают стабильную производительность корпоративного класса для крупномасштабного видеонаблюдения, мультимедийных постпроизводственных приложений и других процессов с большим объемом данных».

Благодаря тестированию на нагрузку и совместимость в течение более 200 тыс. часов для трех моделей в системах Synology диски серии HAS5300 обеспечивают непревзойденную надежность и интеграцию с развертываниями Synology, помогая заказчикам создавать тщательно проверенные и надежные системы хранения.

В то же время серия HAS5300 была оптимизирована во время разработки для обеспечения наилучшей совместимости и максимальной производительности с системами Synology, в частности, для достижения значительного повышения производительности восстановления RAID.

«Настраиваемые микропрограмма и оптимизация для оборудования Synology позволяют на 27% уменьшить время восстановления RAID на системах с дисками HAS5300 по сравнению с дисками аналогичного класса на рынке, значительно сокращая время, затрачиваемое массивами в режиме ограниченной функциональности, и помогая заказчикам повысить долгосрочную доступность системы», — сказала Пегги Вэн.

Обновления микропрограммы дисков HAS5300 будут поставляться вместе с последними обновлениями для операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM), что снизит нагрузку на ИТ-специалистов и обеспечит постоянную работу новейшего программного обеспечения в вашей системе. На серию HAS5300 распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Synology.

Диски HAS5300 емкостью 16 ТБ, 12 ТБ и 8 ТБ можно приобрести с 14 июля 2021 г. у реселлеров Synology по всему миру.