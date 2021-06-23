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Synology NAS DiskStation Manager Synology DSM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.06.2021
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Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой
Synology анонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех
|08.12.2020
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Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0
Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой использу
|11.09.2019
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Synology представила DiskStation Manager версии 7.0
Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 20
|16.05.2019
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Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2
Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производительность системы. К ключевым особ
|23.05.2018
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Synology представила DiskStation Manager 6.2
Synology Inc. анонсировала официальный выпуск DiskStation Manager (DSM) 6.2 — более надежной, эффективной и безопасной операционной системы
|06.10.2017
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Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2
Synology Inc. представила бета-версию DiskStation Manager (DSM) 6.2 и несколько программных пакетов.«Synology регулярно отслеживает
|21.02.2017
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Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1
Synology Inc. объявила о выпуске ОС DiskStation Manager (DSM) 6.1 и программных пакетов, которые позволят улучшить безопасность,
|25.03.2016
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Synology представила ОС DiskStation Manager версии 6.0
Компания Synology представила официальный релиз DiskStation Manager (DSM) 6.0 — новейшую версию операционной системы для NAS. Вместе с устройствами Synology DiskStation и RackStation ОС DSM версии 6.0 предлагает широкие возможности для профе
|13.10.2015
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Synology выпустила новую версию DiskStation Manager — операционной системы для NAS
Компания Synology объявила о выходе DiskStation Manager 6.0 — последней версии своей операционной системы для NAS. DiskStation
|30.08.2013
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Synology обновила DiskStation Manager до версии 4.3
Компания Synology объявила о выпуске DiskStation Manager (DSM) 4.3 — новой версии операционной системы, предназначенной для NAS-се
|05.03.2013
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Synology обновила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager до версии 4.2
Компания Synology выпустила официальную версию операционной системы для NAS-серверов DiskStation Manager (DSM), которая отличается легкостью управления, оптимизированными возможн
|31.08.2012
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Synology обновила операционную систему DiskStation Manager до версии 4.1
Компания Synology сообщила о выпуске финальной версии операционной системы DiskStation Manager (DSM) 4.1. По данным компании, всего за 50 дней бета-версия DSM была загр
|06.03.2012
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Synology выпустила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 4.0
Компания Synology объявила о выпуске новой версии своей операционной системы для NAS-серверов DiskStation Manager 4.0 (DSM 4.0). По словам разработчиков, всего за 50 дней бета-версия DSM
|21.07.2011
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Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.2
Компания Synology объявила о выходе бета-версии DiskStation Manager (DSM) 3.2 — передовой ОС для NAS-серверов Synology, отличающейся повышенн
|14.03.2011
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Вышла ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1 от Synology
ор и представитель на территории России InPrice объявили об официальном выходе операционной системы DiskStation Manager 3.1 (DSM 3.1) с функцией автоматического обновления. Как отмечается, в те
|24.01.2011
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Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1
тель на территории России InPrice объявили о старте программы бета-тестирования новой версии NAS ОС DiskStation Manager 3.1 (DSM 3.1). Эта новая ОС для NAS-серверов Synology привносит целый ряд
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|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
|PC Magazine - PCMag 104 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Ars Technica 450 1
|Expreview 5 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|TechTarget 13 4
|HFS Research 49 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
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