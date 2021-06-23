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Synology NAS DiskStation Manager Synology DSM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.06.2021 Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой

Synology анонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0

Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой использу
11.09.2019 Synology представила DiskStation Manager версии 7.0

Synology представила новую версию программного обеспечения DiskStation Manager (DSM) 7.0, официальный релиз которой запланирован на четвертый квартал 20
16.05.2019 Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2

Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производительность системы. К ключевым особ
23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2

Synology Inc. анонсировала официальный выпуск DiskStation Manager (DSM) 6.2 — более надежной, эффективной и безопасной операционной системы
06.10.2017 Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2

Synology Inc. представила бета-версию DiskStation Manager (DSM) 6.2 и несколько программных пакетов.«Synology регулярно отслеживает
21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1

Synology Inc. объявила о выпуске ОС DiskStation Manager (DSM) 6.1 и программных пакетов, которые позволят улучшить безопасность,

25.03.2016 Synology представила ОС DiskStation Manager версии 6.0

Компания Synology представила официальный релиз DiskStation Manager (DSM) 6.0 — новейшую версию операционной системы для NAS. Вместе с устройствами Synology DiskStation и RackStation ОС DSM версии 6.0 предлагает широкие возможности для профе
13.10.2015 Synology выпустила новую версию DiskStation Manager — операционной системы для NAS

Компания Synology объявила о выходе DiskStation Manager 6.0 — последней версии своей операционной системы для NAS. DiskStation
30.08.2013 Synology обновила DiskStation Manager до версии 4.3

Компания Synology объявила о выпуске DiskStation Manager (DSM) 4.3 — новой версии операционной системы, предназначенной для NAS-се
05.03.2013 Synology обновила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager до версии 4.2

Компания Synology выпустила официальную версию операционной системы для NAS-серверов DiskStation Manager (DSM), которая отличается легкостью управления, оптимизированными возможн
31.08.2012 Synology обновила операционную систему DiskStation Manager до версии 4.1

Компания Synology сообщила о выпуске финальной версии операционной системы DiskStation Manager (DSM) 4.1. По данным компании, всего за 50 дней бета-версия DSM была загр
06.03.2012 Synology выпустила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 4.0

Компания Synology объявила о выпуске новой версии своей операционной системы для NAS-серверов DiskStation Manager 4.0 (DSM 4.0). По словам разработчиков, всего за 50 дней бета-версия DSM

21.07.2011 Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.2

Компания Synology объявила о выходе бета-версии DiskStation Manager (DSM) 3.2 — передовой ОС для NAS-серверов Synology, отличающейся повышенн
14.03.2011 Вышла ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1 от Synology

ор и представитель на территории России InPrice объявили об официальном выходе операционной системы DiskStation Manager 3.1 (DSM 3.1) с функцией автоматического обновления. Как отмечается, в те
24.01.2011 Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1

тель на территории России InPrice объявили о старте программы бета-тестирования новой версии NAS ОС DiskStation Manager 3.1 (DSM 3.1). Эта новая ОС для NAS-серверов Synology привносит целый ряд

Публикаций - 84, упоминаний - 132

Synology NAS DiskStation Manager и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 141 83
Broadcom - VMware 2610 14
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 9
Intel Corporation 12811 7
Seagate Technology 766 4
Western Digital Corporation - WDC 589 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
SAS Institute 1082 3
Citrix Systems 868 3
Konica Minolta - Mobotix 35 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
Google LLC 12690 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
BackBlaze 32 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
Новый диск 963 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 1
Roku 22 1
Vivotek 5 1
Простые решения 1 1
MACOM Technology Solutions - M/A-COM Technology Solution - Microwave Associates 3 1
Samsung Electronics 11065 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Salesforce 498 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
Palo Alto Networks 209 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 26
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 21
DDR - Double data rate 3083 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 18
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 16
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 15
Вентилятор - Fan 1076 15
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 13
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 11
Linux Btrfs - Файловая система 45 11
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 10
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 58 10
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 8
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 93 66
Synology RackStation RS - серия СХД 41 34
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 17
Broadcom - VMware vSphere 614 13
Citrix XenServer 94 12
Synology High Availability - SHA 10 10
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 9
Linux OS 11533 9
Synology QuickConnect 9 6
Synology Drive 7 6
Synology Snapshot Replication 7 6
Google Android 15244 6
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple iOS 8583 5
Synology Active Backup for Business 9 4
Synology Surveillance Station 14 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Microsoft Office 365 1042 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 4
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 3
Apple AirPrint 119 3
Microsoft Windows Server 2012 203 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Synology NAS DiskStation cam - Synology DS cam 5 3
Synology Secure SignIn 3 3
Synology NVR - сетевой видеорегистратор 5 3
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 15 3
Apple - macOS Time Machine 77 3
Synology NAS DiskStation Manager Docker - Synology DSM Docker 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 2
Wang Michael - Ванг Майкл 19 8
Fan Jason - Фан Джейсон 8 6
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 6
Lu Derren - Лу Деррен 4 4
Chiang Chad - Джанг Чад 6 4
Lin Darren - Лин Даррен 4 4
An Wayne - Эн Уэйн 5 4
Shao Katarina - Шао Катарина 3 3
Meng Kevin - Менг Кевин 3 3
Fan Jason - Фэн Джейсон 3 3
Chen Julien - Чень Джулиен 4 3
Wong Philipp - Вон Филипп 7 2
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 2
Chen Peter - Чен Питер 6 2
Лю Цзя-ю 1 1
Liu Jia-Yu - Лю Цзяюй 5 1
Кайнер Максим 6 1
Балашова Анна 3 1
Chiang Chad - Чанг Чад 1 1
Jiang Chad - Джианг Чад 1 1
Jiang Chad - Цзян Чад 1 1
Матюхин Игорь 1 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Nelson Andrea - Нельсон Андреа 2 1
Lin Ruby - Лин Руби 1 1
Wong Michael - Вонг Майкл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Куба - Республика 417 2
Китай - Тайвань 4245 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 19 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
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