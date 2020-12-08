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Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Synology представила полностью обновленную операционную систему DiskStation Manager (DSM). DSM — это унифицированная операционная система, в которой используются решения Synology для управления данными, а в версии 7.0 реализованы новые технологии хранения, резервного копирования и гибридного облака.

«Обрабатываются беспрецедентные объемы данных, будь то для анализа данных, в целях работы искусственного интеллекта, интернета вещей, телемедицины или для множества других инновационных целей. Все это оказывает огромное влияние на наш образ жизни и способ ведения бизнеса, формируя „экономику данных”, где владение большим объемом данных дает вам конкурентное преимущество перед другими», — сказал Филип Вонг, основатель и главный исполнительный директор Synology. «Synology стремится выстраивать работу на DSM, нашей основной платформе для решения проблем безопасности, надежности и управления. Мы разрабатываем свои решения для отдельных лиц, вплоть до крупных предприятий, для более крупных наборов данных. Все это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на использовании данных для создания большей ценности. Я рад сообщить, что DSM 7.0 станет доступной в 2021 году, что даст вам совершенно новые возможности управления данными».

В DSM 7.0 улучшены все аспекты операционной системы — от управления системой хранения и пользовательского интерфейса до функциональных возможностей работы в облаке, таких как крупномасштабный мониторинг устройств и хранилище по требованию.

«Наши группы разработчиков упорно работали над улучшением удобства использования, надежности, производительности и масштабируемости – ключевыми элементами DSM 7.0», — заявил Деррен Лу, исполнительный вице-президент группы операционных систем и приложений. «Мы начали с основ и полностью обновили подсистемы хранения, интерфейс управления и даже полностью переписали процесс аутентификации, чтобы сделать его проще и безопаснее. Мы сосредоточили свои усилия на создании мощных приложений и инструментов, которые легко использовать и которые дают нашим клиентам возможность легко управлять своими данными и извлекать из них максимум».

Начнем с основных преимуществ: новые функции системы хранения в DSM упрощают и значительно ускоряют работу системных администраторов, а также предоставляют оптимальные возможности обслуживания.

Новая функция замены дисков значительно упрощает замену дисков, снижая при этом нагрузку на систему. Когда один диск назначен для замены и другой диск вставлен в запасной отсек, DSM клонирует данные старого диска в новый без снижения производительности пула ресурсов хранения.

Функция автоматического восстановления упрощает удаленное управление пулами ресурсов хранения. Если пул неисправен, а диск необходимо заменить, просто войдите в систему и отметьте пул, подлежащий автоматическому восстановлению. Попросите внутреннего инженера заменить неисправный диск, и DSM немедленно начнет перестроение массива.

SSD-кэш — это отличный способ повысить производительность, а с DSM 7.0 пользователи могут добавлять или удалять его в любое время, не затрагивая работу служб. Новая Справка по SSD-кэшам работает более точно и выполняет анализ схем ввода-вывода в разные моменты времени, предоставляя пользователям оптимальные варианты.

Комплексная оптимизация подсистем DSM 7.0 обеспечивает ускорение работы RAID 6 на 80%; ускорение обратной записи SSD-кэша на 200%; более интеллектуальное и быстрое восстановление RAID путем восстановления только использованного пространства; повышение производительности благодаря SSD-кэшированию с возможностью прикрепления метаданных; поддержку томов емкостью до 1 ПБ для рабочих нагрузок архивирования; дедупликацию на уровне тома для значительного повышения эффективности использования системы хранения (ожидается позже).

В DSM 7.0 реализована более гибкая и удобная проверка подлинности благодаря Synology Secure SignIn — новому мобильному приложению, позволяющему системным администраторам с легкостью защитить учетные записи. Благодаря Secure SignIn можно не вводить пароли, и пользователи могут подтверждать запросы на вход прямо на своих телефонах.

Secure SignIn можно использовать в качестве дополнительного метода двухфакторной проверки подлинности. Это упрощает копирование кодов, что свойственно методам проверки с помощью одноразовых паролей (OTP). Резервное копирование в учетную запись Synology обеспечивает непрерывность работы в случае замены мобильных устройств.

Также в качестве метода безопасной проверки подлинности будет добавлена поддержка протокола FIDO2, который можно использовать с аппаратными USB-ключами безопасности, Windows Hello и Touch ID в macOS. Как и Secure SignIn, FIDO2 может заменять или дополнять пароли, повышая безопасность пользователей с минимальным влиянием на их работу.

Теперь DSM 7.0 поддерживает протоколы Fibre Channel для развертывания с минимальным уровнем затрат и задержек, новые функции псевдонима хоста, которые устраняют необходимость запоминать идентификаторы IQN или WWPN и упрощают настройку разрешений. При этом iSCSI Manager заменен на SAN Manager для унифицированного управления блочным хранилищем.

Новейшее решение Synology Photos сочетает в себе лучшие функции Moments на базе ИИ и гибкие возможности систематизации Photo Station. Пользователи могут с легкостью создавать резервные копии фотографий с мобильных устройств или камер, просматривать их, применять фильтры с расширенными параметрами и систематизировать их в режиме временной шкалы или просмотра в папке. Кроме того, можно создавать условные альбомы для автоматического добавления фотографий, соответствующих определенным критериям.

Элементы точного управления общим доступом, в том числе защита паролем и срок действия, гарантируют простой и безопасный обмен драгоценными воспоминаниями. Более того, полностью локальное решение Photos, не требующее сетевого подключения для выполнения таких задач, как распознавание лиц, — необходимость для обеспечения полной конфиденциальности.

DSM 7.0 включает множество улучшений для повышения удобства использования и расширения функциональных возможностей, которые предоставляют существующим пользователям новые параметры управления.

На консоли администрирования Synology Drive представлены более подробные сведения о подключенных устройствах, а также о том, какие файлы совместно используются внешними пользователями и как часто.

Делегирование прав администратора позволяет ИТ-специалистам осуществлять детальный контроль над правами доступа к административным функциям во избежание потенциальных рисков нарушения безопасности. Экспорт разрешений и отслеживание изменений значительно расширяют возможности аудита со стороны администраторов. Active Backup for Business будет поддерживать полное резервное копирование для платформ macOS и Synology DSM (ожидается позже).

«Мы видим будущее ИТ-инфраструктуры в сочетании облачных и локальных решений. Для решения различных задач требуются разные подходы, и Synology может создавать инновационные продукты, которые максимально раскрывают уникальный потенциал обоих подходов», — пояснил Цзя-ю Лю, исполнительный вице-президент группы облака и резервного копирования. «Наша облачная платформа Synology C2 значительно выросла с момента ее создания более трех лет назад, и мы рады представить функции следующего поколения, которые помогут расширить как существующие, так и будущие решения».

Hybrid Share — это гибкое и экономичное решение для объединения локальной и облачной систем хранения. С его помощью пользователи могут в любое время расширять локальные массивы за счет облачного хранилища по требованию, быстро синхронизировать данные на нескольких площадках, задействуя их полосу пропускания, а также локально кэшировать часто скачиваемые облачные данные для более быстрого доступа.

Active Insight позволяет отслеживать агрегированные показатели производительности и использования всех устройств Synology NAS на одном портале. Можно создать пользовательские уведомления для оповещения администраторов о возможных проблемах, связанных с нагрузкой процессоров, использованием системы хранения данных, задержкой записи на LUN и др. Кроме того, администраторы могут создавать пользовательские группы и каналы связи на основе хост-серверов и оповещений о воронке для оперативного реагирования определенных групп.

Пользовательские каталоги, которые распределены по филиалам и дочерним компаниям — это обычный, но крайне утомительный процесс. Сервис «каталог как услуга» от Synology (DaaS) решает эту проблему за счет использования облачной инфраструктуры Synology C2, что позволяет администраторам безопасно объединять удаленные офисы в один каталог. C2 Directory может использовать локальную систему Synology NAS и компьютеры с установленным выделенным агентом для кэширования, обеспечивая минимальную задержку аутентификации и непрерывный доступ даже в автономном режиме. C2 Directory также будет поддерживать управление устройствами с помощью политик групп в Windows и устанавливаемых агентов на компьютерах под управлением MacOS.

Поддержка Windows и Windows Server, Linux, macOS, гипервизоров VMware и Hyper-V, а также популярных платформ SaaS обеспечит комплексную поддержку для большинства IT-сред. Емкость хранилища можно масштабировать для достижения максимальной рентабельности, а подписчики получат необходимую гибкость благодаря оплате по мере использования.

Новое решение для резервного копирования на базе C2 позволит сотрудникам, работающим в удаленных офисах и дома, применять надежные средства защиты данных без ОС с помощью собственных сетей, а полоса пропускания от головных офисов обеспечит доступ к внутренним файлам и веб-службам.

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