Authentication Аутентификация проверка подлинности
СОБЫТИЯ
|23.09.2024
|
Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server
Компания MFASoft (ООО «СИС разработка») сообщает о получении сертификата ФСТЭК России на программный комплекс Secure Authentication Server для двухфакторной аутентификации в корпоративной среде. Продукт получил сертификат на соответствие требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и техни
|19.02.2024
|
Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server
«Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает стабильное совместное функционирование продуктов.
|16.04.2020
|
В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса
Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, выпустил новую версию решения Eset Secure Authentication для двухфакторной аутентификации, которое помогает предприятиям обеспечить защиту при подключении к корпоративной сети. Новые функции позволяют укрепить безопасность ИТ-инфрастру
|29.05.2017
|
Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств
Компания Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с помощью Apple Watch, сообщили CNews в Eset. Eset Secur
|16.01.2017
|
ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x
TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service
|01.12.2016
|
ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации Secure Authentication
ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication (ESA). Как рассказали CNews в компании, в продукте реализована новая функция push-уведомлений – с ее помощью пользователи могут использовать для аутентификации смарт-часы на Andr
|25.11.2015
|
Новая версия Eset Secure Authentication поддерживает аппаратные токены
Международная антивирусная компания Eset представила обновленную версию продукта для двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication. Об этом CNews сообщили в Eset. В новой версии реализована поддержка аппаратных токенов, работающих по стандарту ОАТН (Open Authentication). Функция полезна при миграции н
|15.04.2015
|
HID Global представила платформу аутентификации ActivID Tap Authentication для Microsoft Office 365
Компания HID Global представила платформу ActivID Tap Authentication для организации удобной и безопасной многофакторной аутентификации в облачных приложениях и веб-сервисах. Новое решение ActivID Tap Authentication для Microsoft дает возмо
|30.07.2014
|
Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam
вирусная компания Eset (Словакия) объявила о партнерстве с Cyberoam Technologies, разработчиком средств сетевой безопасности. В рамках сотрудничества средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA) будет интегрировано в решения объединенного управления угрозами (UTM) и межсетевые экраны нового поколения от Cyberoam Technologies. Об этом CNews сообщили в Eset. «Eset Se
|23.07.2014
|
Eset выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации Secure Authentication
Международная антивирусная компания Eset (Словакия) выводит на российский рынок продукт для защиты доступа к корпоративной сети — средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). Как сообщили CNews в Eset, Secure Authentication добавляет второй уровень аутентификации при удаленном доступе к корпоративной учетной записи. Так, если в однофакто
|28.01.2014
|
SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России
, официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service v3.2 (SAS). Таким образом, российские заказчики смогут воспользоваться сертифицированной версией данного решения, обеспечивающего универсальный механизм двухфакторной аут
|02.04.2013
|
Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline
тв аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом электронны
|14.03.2013
|
Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet
ений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнительный уровень безопасности при осущес
|24.12.2012
|
В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager
Net в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продукта SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). ПО SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, разработанное компанией SafeNet и производимое «Сертифицированными информационными системами», является п
|11.12.2012
|
SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК
вила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентификации предприятия — SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). Сертификат соответствия ФСТЭК России № 2769 от 3 декабря 2012 г. подтверждает, что программное обеспечение SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, р
|04.10.2012
|
SafeNet запускает облачный сервис аутентификации SafeNet Authentication Service
Компания SafeNet объявила о доступности своего нового облачного сервиса аутентификации SafeNet Authentication Service. Облачное решение для аутентификации было разработано и спроектировано специально для поставщиков услуг и позволяет им моментально предлагать своим корпоративным заказчик
|20.03.2012
|
Вышла новая версия SafeNet Authentication Manager
Компания «Аладдин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии системы SafeNet Authentication Manager (SAM), предназначенной для управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия. SAM служит для управления жизненным циклом средств ауте
|28.11.2011
|
Новое решение ActivIdentity защитит облачные приложения от мошенничества
в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания ActivIdentity, мировой разработчик программно-аппаратных решений для обеспечения цифровой идентификации, представила решение 4TRESS Authentication Appliance, обладающее новыми возможностями защиты и обнаружения мошенничества, а также обеспечения безопасности облачных приложений. Новая система аутентификации 4TRESS Authen
|18.04.2011
|
StoneGate Authentication Solution обеспечит простой и безопасный доступ к «облаку»
Корпорация Stonesoft, разработчик продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, объявила о выпуске своего нового решения — StoneGate Authentication Solution, которое сочетает в себе различные методы аутентификации для обеспечения безопасного удаленного доступа к критически важным данным, приложениям в сети и т.д. «Многие из
|03.02.2011
|
RSA представила новое средство многофакторной аутентификации для предприятий SMB
Компания RSA, отделение безопасности компании EMC, представила новое решение аутентификации RSA Authentication Manager Express, отвечающее экономическим и эксплуатационным требованиям предприятий малого и среднего бизнеса. RSA Authentication Manager Express — это основанная на оцен
|29.04.2008
|
Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix
Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Service
|18.02.2008
|
4TRESS Authentication Server 3.6.1 поддерживает разные методы аутентификации
Rainbow Technologies - дистрибьютор ActivIdentity на территории России и стран СНГ объявил о выходе нового 4TRESS Authentication Server версии 3.6.1 - сервера аутентификации, разработанного для поддержки разнообразных методов аутентификации на базе одной платформы. Основная особенность 4TRESS Authentica
|10.11.2004
|
eToken интегрировали в Unified Authentication
ты информации, подписала партнёрское соглашение с VeriSign. В рамках соглашения электронный ключ eToken NG-OTP от Aladdin станет основным компонентом недавно анонсированного продукта VeriSign Unified Authentication. eToken NG-OTP с технологией одноразовых паролей OTP (One-Time Password) обеспечивает безопасный доступ к данным. Разработка представляет собой комбинированное USB-устройство, в
