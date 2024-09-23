Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server Компания MFASoft (ООО «СИС разработка») сообщает о получении сертификата ФСТЭК России на программный комплекс Secure Authentication Server для двухфакторной аутентификации в корпоративной среде. Продукт получил сертификат на соответствие требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и техни

Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает стабильное совместное функционирование продуктов.

В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, выпустил новую версию решения Eset Secure Authentication для двухфакторной аутентификации, которое помогает предприятиям обеспечить защиту при подключении к корпоративной сети. Новые функции позволяют укрепить безопасность ИТ-инфрастру

Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств Компания Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с помощью Apple Watch, сообщили CNews в Eset. Eset Secur

ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service

ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации Secure Authentication ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication (ESA). Как рассказали CNews в компании, в продукте реализована новая функция push-уведомлений – с ее помощью пользователи могут использовать для аутентификации смарт-часы на Andr

Новая версия Eset Secure Authentication поддерживает аппаратные токены Международная антивирусная компания Eset представила обновленную версию продукта для двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication. Об этом CNews сообщили в Eset. В новой версии реализована поддержка аппаратных токенов, работающих по стандарту ОАТН (Open Authentication). Функция полезна при миграции н

HID Global представила платформу аутентификации ActivID Tap Authentication для Microsoft Office 365 Компания HID Global представила платформу ActivID Tap Authentication для организации удобной и безопасной многофакторной аутентификации в облачных приложениях и веб-сервисах. Новое решение ActivID Tap Authentication для Microsoft дает возмо

Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam вирусная компания Eset (Словакия) объявила о партнерстве с Cyberoam Technologies, разработчиком средств сетевой безопасности. В рамках сотрудничества средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA) будет интегрировано в решения объединенного управления угрозами (UTM) и межсетевые экраны нового поколения от Cyberoam Technologies. Об этом CNews сообщили в Eset. «Eset Se

Eset выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации Secure Authentication Международная антивирусная компания Eset (Словакия) выводит на российский рынок продукт для защиты доступа к корпоративной сети — средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). Как сообщили CNews в Eset, Secure Authentication добавляет второй уровень аутентификации при удаленном доступе к корпоративной учетной записи. Так, если в однофакто

SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России , официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service v3.2 (SAS). Таким образом, российские заказчики смогут воспользоваться сертифицированной версией данного решения, обеспечивающего универсальный механизм двухфакторной аут

Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline тв аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом электронны

Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet ений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнительный уровень безопасности при осущес

В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager Net в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продукта SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). ПО SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, разработанное компанией SafeNet и производимое «Сертифицированными информационными системами», является п

SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК вила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентификации предприятия — SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). Сертификат соответствия ФСТЭК России № 2769 от 3 декабря 2012 г. подтверждает, что программное обеспечение SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, р

SafeNet запускает облачный сервис аутентификации SafeNet Authentication Service Компания SafeNet объявила о доступности своего нового облачного сервиса аутентификации SafeNet Authentication Service. Облачное решение для аутентификации было разработано и спроектировано специально для поставщиков услуг и позволяет им моментально предлагать своим корпоративным заказчик

Вышла новая версия SafeNet Authentication Manager Компания «Аладдин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии системы SafeNet Authentication Manager (SAM), предназначенной для управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия. SAM служит для управления жизненным циклом средств ауте

Новое решение ActivIdentity защитит облачные приложения от мошенничества в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания ActivIdentity, мировой разработчик программно-аппаратных решений для обеспечения цифровой идентификации, представила решение 4TRESS Authentication Appliance, обладающее новыми возможностями защиты и обнаружения мошенничества, а также обеспечения безопасности облачных приложений. Новая система аутентификации 4TRESS Authen

StoneGate Authentication Solution обеспечит простой и безопасный доступ к «облаку» Корпорация Stonesoft, разработчик продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, объявила о выпуске своего нового решения — StoneGate Authentication Solution, которое сочетает в себе различные методы аутентификации для обеспечения безопасного удаленного доступа к критически важным данным, приложениям в сети и т.д. «Многие из

RSA представила новое средство многофакторной аутентификации для предприятий SMB Компания RSA, отделение безопасности компании EMC, представила новое решение аутентификации RSA Authentication Manager Express, отвечающее экономическим и эксплуатационным требованиям предприятий малого и среднего бизнеса. RSA Authentication Manager Express — это основанная на оцен

Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Service

4TRESS Authentication Server 3.6.1 поддерживает разные методы аутентификации Rainbow Technologies - дистрибьютор ActivIdentity на территории России и стран СНГ объявил о выходе нового 4TRESS Authentication Server версии 3.6.1 - сервера аутентификации, разработанного для поддержки разнообразных методов аутентификации на базе одной платформы. Основная особенность 4TRESS Authentica