Authentication Аутентификация проверка подлинности


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.09.2024 Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server

Компания MFASoft (ООО «СИС разработка») сообщает о получении сертификата ФСТЭК России на программный комплекс Secure Authentication Server для двухфакторной аутентификации в корпоративной среде. Продукт получил сертификат на соответствие требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и техни
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

«Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает стабильное совместное функционирование продуктов.
16.04.2020 В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, выпустил новую версию решения Eset Secure Authentication для двухфакторной аутентификации, которое помогает предприятиям обеспечить защиту при подключении к корпоративной сети. Новые функции позволяют укрепить безопасность ИТ-инфрастру
29.05.2017 Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств

Компания Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с помощью Apple Watch, сообщили CNews в Eset. Eset Secur
16.01.2017 ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x

TESSIS (Technologies, Systems and Solutions for Information Security) объявила о продлении сертификата ФСТЭК на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x. Как рассказали CNews в компании, Срок действия сертификата №3070 продлен до 27 января 2020 года. Программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service
01.12.2016 ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации Secure Authentication

ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication (ESA). Как рассказали CNews в компании, в продукте реализована новая функция push-уведомлений – с ее помощью пользователи могут использовать для аутентификации смарт-часы на Andr
25.11.2015 Новая версия Eset Secure Authentication поддерживает аппаратные токены

Международная антивирусная компания Eset представила обновленную версию продукта для двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication. Об этом CNews сообщили в Eset. В новой версии реализована поддержка аппаратных токенов, работающих по стандарту ОАТН (Open Authentication). Функция полезна при миграции н
15.04.2015 HID Global представила платформу аутентификации ActivID Tap Authentication для Microsoft Office 365

Компания HID Global представила платформу ActivID Tap Authentication для организации удобной и безопасной многофакторной аутентификации в облачных приложениях и веб-сервисах. Новое решение ActivID Tap Authentication для Microsoft дает возмо
30.07.2014 Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam

вирусная компания Eset (Словакия) объявила о партнерстве с Cyberoam Technologies, разработчиком средств сетевой безопасности. В рамках сотрудничества средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA) будет интегрировано в решения объединенного управления угрозами (UTM) и межсетевые экраны нового поколения от Cyberoam Technologies. Об этом CNews сообщили в Eset. «Eset Se
23.07.2014 Eset выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации Secure Authentication

Международная антивирусная компания Eset (Словакия) выводит на российский рынок продукт для защиты доступа к корпоративной сети — средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). Как сообщили CNews в Eset, Secure Authentication добавляет второй уровень аутентификации при удаленном доступе к корпоративной учетной записи. Так, если в однофакто
28.01.2014 SafeNet Authentication Service v.3.2 получил сертификат ФСТЭК России

, официальный дистрибутор решений SafeNet в России, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на программно-аппаратный комплекс SafeNet Authentication Service v3.2 (SAS). Таким образом, российские заказчики смогут воспользоваться сертифицированной версией данного решения, обеспечивающего универсальный механизм двухфакторной аут
02.04.2013 Orange Business Services перешел на SafeNet Authentication Manager с помощью Softline

тв аутентификации для Orange Business Services, предложив решение по переходу от устаревшей системы управления жизненным циклом электронных ключей Token Management System (TMS) к новой версии SafeNet Authentication Manager (SAM). В рамках проекта перед специалистами Softline была поставлена цель — провести миграцию заказчика с устаревшей версии системы управления жизненным циклом электронны
14.03.2013 Orange Business Services дополнила решение Secure Authentication сервисом аутентификации от SafeNet

ений по безопасности, основанных на концепции «Безопасность как сервис» (security as a service), за счет миграции в облачные сервисы безопасной аутентификации от SafeNet. Дополнив свое решение Secure Authentication сервисом аутентификации SafeNet Authentication Service, Orange Business Services обеспечивает своим корпоративным заказчикам дополнительный уровень безопасности при осущес
24.12.2012 В России стартовали продажи сертифицированной ФСТЭК версии SafeNet Authentication Manager

Net в России, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о начале продаж сертифицированной ФСТЭК России версии продукта SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). ПО SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, разработанное компанией SafeNet и производимое «Сертифицированными информационными системами», является п
11.12.2012 SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 сертифицирован ФСТЭК

вила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на комплексную платформу управления жизненным циклом средств аутентификации предприятия — SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3 (SAM). Сертификат соответствия ФСТЭК России № 2769 от 3 декабря 2012 г. подтверждает, что программное обеспечение SafeNet Authentication Manager 8.0 SP3, р
04.10.2012 SafeNet запускает облачный сервис аутентификации SafeNet Authentication Service

Компания SafeNet объявила о доступности своего нового облачного сервиса аутентификации SafeNet Authentication Service. Облачное решение для аутентификации было разработано и спроектировано специально для поставщиков услуг и позволяет им моментально предлагать своим корпоративным заказчик
20.03.2012 Вышла новая версия SafeNet Authentication Manager

Компания «Аладдин Р.Д.» сообщила о выходе новой версии системы SafeNet Authentication Manager (SAM), предназначенной для управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия. SAM служит для управления жизненным циклом средств ауте
28.11.2011 Новое решение ActivIdentity защитит облачные приложения от мошенничества

в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания ActivIdentity, мировой разработчик программно-аппаратных решений для обеспечения цифровой идентификации, представила решение 4TRESS Authentication Appliance, обладающее новыми возможностями защиты и обнаружения мошенничества, а также обеспечения безопасности облачных приложений. Новая система аутентификации 4TRESS Authen
18.04.2011 StoneGate Authentication Solution обеспечит простой и безопасный доступ к «облаку»

Корпорация Stonesoft, разработчик продуктов в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса, объявила о выпуске своего нового решения — StoneGate Authentication Solution, которое сочетает в себе различные методы аутентификации для обеспечения безопасного удаленного доступа к критически важным данным, приложениям в сети и т.д. «Многие из

03.02.2011 RSA представила новое средство многофакторной аутентификации для предприятий SMB

Компания RSA, отделение безопасности компании EMC, представила новое решение аутентификации RSA Authentication Manager Express, отвечающее экономическим и эксплуатационным требованиям предприятий малого и среднего бизнеса. RSA Authentication Manager Express — это основанная на оцен
29.04.2008 Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix

Корпорация Oracle объявила о начале продаж ПО Oracle Authentication Services for Operating Systems — нового компонента решения Oracle Identity Management, входящего в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Service
18.02.2008 4TRESS Authentication Server 3.6.1 поддерживает разные методы аутентификации

Rainbow Technologies - дистрибьютор ActivIdentity на территории России и стран СНГ объявил о выходе нового 4TRESS Authentication Server версии 3.6.1 - сервера аутентификации, разработанного для поддержки разнообразных методов аутентификации на базе одной платформы. Основная особенность 4TRESS Authentica
10.11.2004 eToken интегрировали в Unified Authentication

ты информации, подписала партнёрское соглашение с VeriSign. В рамках соглашения электронный ключ eToken NG-OTP от Aladdin станет основным компонентом недавно анонсированного продукта VeriSign Unified Authentication. eToken NG-OTP с технологией одноразовых паролей OTP (One-Time Password) обеспечивает безопасный доступ к данным. Разработка представляет собой комбинированное USB-устройство, в


