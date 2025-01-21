Коровин Владимир
Коровин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Fujitsu 2041 1
|NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
|X-Com - Икс ком 138 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
|Alibaba Group 422 1
|АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|X-Com - Xcom-Shop 7 1
|ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
|Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
|Испания - Королевство 3706 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
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