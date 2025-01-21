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Коровин Владимир



21.01.2025 Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты 1
05.07.2024 Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА 1
21.01.2021 ИТ-эксперт Владимир Коровин: В скором будущем автоматизация складов будет набирать популярность 1
14.12.2011 АПИТ: модернизация ГАС «Выборы» за 200 млн руб. сделает процедуру голосования открытой 2
05.12.2011 В России создали «умное» зеркало 1
17.11.2011 Объем онлайн-продаж в России в 2012 г. вырастет до 520 млрд руб. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Коровин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2041 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
X-Com - Икс ком 138 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
eBay Inc 1619 1
Русский стандарт Банк 441 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Лента - Утконос 177 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12485 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4750 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 116 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5255 1
X-Com - Xcom-Shop 7 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Испания - Королевство 3706 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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