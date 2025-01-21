Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты

Группа компаний X-Com совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП) поддержит акселерационную программу для университетских проектных команд при реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие России в 2025 г.». Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Сотрудничество с вузом пройдет в рамках запуска акселератора «ТехноПитер 2025». Специалисты ГК X-Com будут привлекать студентов к проектам в области ИТ и телекоммуникаций, предоставлять экспертную поддержку и предлагать темы проектов. Кроме того, команда ГК X-Com предложит участникам задачи по разработке сервисов повышения эффективности в B2B-секторе.

«ГК X-Com стремится вкладывать лепту в развитие новых технологий в России, это часть нашей философии и стратегии. На российском рынке компания присутствует уже более 30 лет. За это время наработана сильная техническая база и уникальная экспертиза в самых разных областях ИТ. Специалисты X-Com – опытные профессионалы, которые реализовывали «под ключ» сложнейшие проекты. Мы готовы делиться этим опытом и трансформировать его в новые знания и бизнес-идеи», – сказал Владимир Коровин, директор по инновациям ГК X-Com.

«В соответствие с общей стратегией Десятилетия науки и технологий, ГУАП активно участвует в реализации нацпроектов, направленных на технологическое лидерство и суверенитет. Наш вуз является участником ряда ключевых программ в этой области, таких как «Приоритет 2030», Платформа университетского технологического предпринимательства и др. Мы не только нацелены на подготовку конкурентоспособных специалистов в сфере высоких технологий, но и на их активное участие в решении задач для страны и общества с самого начала карьеры. Для этого необходимо стимулировать появление высокотехнологичных стартапов, где будет задействован весь спектр молодых специалистов – ученые, инженеры, управленцы», – сказал заведующий лаборатории технологического предпринимательства Инженерной школы ГУАП Виктор Дерешук.

Это уже не первый проект X-Com в области технологических стартапов. С 2022 г. в ГК X-Com действует свой бизнес-акселератор, где к сотрудничеству приглашаются команды с инновационными проектами в области B2B, B2C и B2G.