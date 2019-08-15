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Индексная книга CNews*
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ЦИК РФ ТИК Территориальные (участковые) избирательные комиссии Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации



15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии
23.03.2018 Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента
24.03.2016 Intel отказалась от своей знаменитой стратегии «тик-так»
15.10.2008 НПП ТИК строит электронный документооборот вместе с Directum
25.03.2002 Стартовал новый сайт Центральной избирательной комиссии РФ
11.04.2000 Наблюдатели на выборах президента Перу расследуют возможный подлог результатов голосования на сайте Национальной Избирательной Комиссии

Публикаций - 284, упоминаний - 321

ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 54
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 45 45
Восход ФГБУ НИИ 599 16
Крок - Croc 1707 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2650 13
Yandex - Яндекс 5675 12
VK - Mail.ru Group 3200 12
Microsoft Corporation 23500 11
Google LLC 10941 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 9
Intel Corporation 11670 9
Ростелеком - РТЛабс 157 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 8
Ростех - Автоматика Концерн 1486 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2783 7
Meta Platforms - Facebook 4339 6
Cisco Systems 4875 6
Ситроникс - Sitronics 1058 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4156 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 5
IBM - International Business Machines Corp 9194 5
HP Inc. 5518 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 4
Информзащита 682 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 565 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 4
Oracle Corporation 6305 4
Yahoo! 3687 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 3
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 818 3
Dell EMC 4914 3
Rambler Group - Рамблер ГК 854 3
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Waves Enterprise 22 3
HP Compaq Computer Corp 1918 3
Почта России ПАО 1991 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 5
Россети Ленэнерго 2349 4
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
Газпром ПАО 1153 3
eBay Inc 1598 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 2
ГПБ - Газпромбанк 941 2
ПСБ - Промсвязьбанк 734 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 2
РЖД - Российские железные дороги 1621 2
Альфа-Банк 1598 2
Рапида НКО - платежные система 142 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 1
ЯКласс 40 1
PornHub 26 1
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 71 1
Цифровой регион АНО 1 1
GM - General Motors 448 1
Lockheed Martin 750 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 29 1
JCB International 137 1
ЮКОС НК 149 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 1
Мастер-Банк 26 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
AHConferences 53 1
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 133
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 65
Президент Российской Федерации 3716 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 40
Правительство Москвы 1991 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 15
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 12
Федеральное казначейство России 1548 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 11
Судебная власть - Judicial power 2095 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 9
Мосгордума - Московская городская Дума 137 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1246 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 7
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 7
Федеральное собрание Российской Федерации 285 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 6
Верховный суд Российской Федерации 779 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 59 4
Единая Россия - Политическая партия 263 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
ЛДПР 100 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Коммунистические партии 56 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53279 97
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25972 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 61
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 55
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 768 51
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9503 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9113 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11828 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11645 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17516 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10042 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8154 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5462 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5873 17
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1433 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 16
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11370 16
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6342 16
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9052 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14837 15
Электронный документ - Electronic document 1265 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15079 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2970 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8879 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21955 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3519 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7483 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9144 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2064 11
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1281 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 10
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4109 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2902 32
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 45 21
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 18 12
Microsoft Windows 2000 12677 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1077 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1481 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 7
Microsoft Windows 14446 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
Kaspersky Polys Voting Machine 17 4
Google YouTube - Видеохостинг 2426 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 584 4
Linux OS 8246 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 4
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 3
Microsoft Teams 367 3
Oracle СУБД 590 3
VK Teams 18 3
Яндекс.Карты и Транспорт 391 3
Google Android 12553 3
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 383 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 76 3
Apple iOS 6804 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 3
Apple iPhone 6 6175 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 280 2
NVision Барьер 546 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 59 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 337 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 611 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 2
Intel Core - Семейство процессоров 1740 2
WhatsApp Messenger 856 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 2
OpenText Documentum 359 2
Вешняков Александр 30 13
Чуров Владимир 22 8
Калинин Александр 135 7
Валяева Елизавета 72 7
Массух Илья 218 7
Рейман Леонид 1031 6
Кабанов Владимир 174 6
Щеголев Игорь 689 5
Попов Михаил 54 5
Путин Владимир 2731 5
Памфилова Элла 6 4
Пак Олег 100 4
Орловский Виктор 345 4
Прокопенко Артемий 9 4
Юхневич Леонид 28 4
Шадаев Максут 629 3
Медведев Дмитрий 1631 3
Никифоров Николай 1172 3
Ельцин Борис. 78 3
Бондаренко Михаил 55 2
Васин Василий 35 2
Калинин Алексей 40 2
Ермолаев Артем 361 2
Алёшкин Роман 5 2
Калихов Артем 10 2
Мардер Наум 114 2
Рудычева Наталья 91 2
Стрелков Сергей 12 2
Ященко Виктор 6 2
Свердлов Денис 182 2
Комаров Михаил 16 2
Булаев Николай 2 2
Рудников Вячеслав 9 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Гурзов Константин 19 2
Лифшиц Евгений 11 2
Бородинов Леонид 14 2
Краснянский Дмитрий 2 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
Ермаков Валерий 88 2
Россия - РФ - Российская федерация 122886 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2018 19
Украина 7269 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1384 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2313 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1568 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 951 11
Россия - УФО - Свердловская область 1177 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 623 10
Германия - Федеративная Республика 12013 10
Россия - СЗФО - Новгородская область 553 10
Россия - СФО - Новосибирск 3705 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1151 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1299 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1017 9
Казахстан - Республика 4844 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 669 9
Россия - ПФО - Самарская область 1110 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 686 8
Россия - ЦФО - Владимирская область 650 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 676 8
Россия - УФО - Челябинская область 993 8
Европа 21312 8
Россия - ЦФО - Курская область 537 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 543 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 765 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1007 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 7
Россия - ПФО - Пензенская область 524 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 334 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 514 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1420 7
Россия - СФО - Омская область 566 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41685 158
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2719 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8868 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 28
Юриспруденция - Jurisprudence 6230 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 21
Информационное общество - Государственная программа 1295 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4639 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5861 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 15
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 529 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8284 13
Паспорт - Паспортные данные 2088 13
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1738 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14089 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4947 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4926 11
Федеральное законодательство 1488 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3133 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5167 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4827 8
Физическое лицо - Физлицо 3134 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3307 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4203 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 879 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1671 7
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity 339 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1602 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4127 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2982 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5233 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3047 6
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 3
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Российская газета 241 1
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Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 27 1
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Вечерняя Москва - газета 5 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
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TIRIAS Research 4 1
Grand View Research 16 1
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Wainhouse Research 40 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
DigiTimes Research 22 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Forrester Research 812 1
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