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ЦИК РФ ТИК Территориальные (участковые) избирательные комиссии Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|15.08.2019
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В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии
г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. По его словам, новый сервис упорядочит голосование на дому. «В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей
|23.03.2018
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Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента
ко система ГАС «Выборы». Этот протокол члены УИК передают в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где код считывается специальным сканером, и данные протокола автоматически загружаются
|24.03.2016
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Intel отказалась от своей знаменитой стратегии «тик-так»
Отказ от стратегии Intel отказалась от стратегии «тик-так» и вместо нее перейдет на стратегию из трех этапов: техпроцесс-архитектура-оптимизация. Так будет на протяжении по крайней мере двух следующих технологических процессов, сообщает AnandT
|15.10.2008
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НПП ТИК строит электронный документооборот вместе с Directum
Началось внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum на научно-производственном предприятии ТИК (г. Пермь). Проект курирует компания «Перминтех» – партнер компании Directum. Основным направлением деятельности НПП ТИК является производство информационно-измерительных систем конт
|26.10.2006
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Интернет-портал ГАС "Выборы" потребовал модернизации
, отвечающие за публикацию данных ГАС «Выборы», и запустила существующую систему управления сайтами избирательной комиссии субъектов РФ /ИКСРФ/, которая работает на базе SiTex /разработка компа
|06.06.2006
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В избирательных комиссиях субъектов РФ тестируется система "Дело"
России), в избирательных комиссиях восьми субъектов РФ и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), включенных в опытную зону. До конца года подсистема будет развернута во всех избиратель
|25.03.2002
|Стартовал новый сайт Центральной избирательной комиссии РФ
|11.04.2000
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Наблюдатели на выборах президента Перу расследуют возможный подлог результатов голосования на сайте Национальной Избирательной Комиссии
Наблюдатели на выборах президента в Перу сообщили о расследовании по поводу подлога результатов голосования, обнародованных на веб-сайте National Election Office - главной избирательной комиссии страны. В этих действиях подозревается как минимум один из членов партии президента Перу Альберто Фуждимори (Alberto Fujimori). Предполагается, что подлог был совершен из
ЦИК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Вешняков Александр 30 11
|Чуров Владимир 25 10
|Массух Илья 239 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Калинин Александр 189 6
|Исхизова Александра 100 5
|Путин Владимир 3454 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Кабанов Владимир 178 5
|Попов Михаил 56 5
|Ермаков Валерий 140 5
|Лукошков Дмитрий 61 4
|Прокопенко Артемий 9 4
|Памфилова Элла 7 4
|Юхневич Леонид 28 4
|Пак Олег 112 4
|Булаев Николай 6 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Орловский Виктор 408 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Алёшкин Роман 5 2
|Васин Василий 35 2
|Рудников Вячеслав 10 2
|Горбунов Валентин 4 2
|Калихов Артем 21 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Бородинов Леонид 14 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Мардер Наум 116 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Ященко Виктор 6 2
|Краснянский Дмитрий 2 2
|Кулаков Юрий 4 2
|Барвинский Владимир 44 2
|Корнеев Денис 2 2
|Вагин Игорь 5 2
|Халин Игорь 3 2
|Балиева Загипа 4 2
|Гиберт Андрей 2 2
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