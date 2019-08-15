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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦИК РФ ТИК Территориальные (участковые) избирательные комиссии Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

СОБЫТИЯ


15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии

г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. По его словам, новый сервис упорядочит голосование на дому. «В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей
23.03.2018 Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента

ко система ГАС «Выборы». Этот протокол члены УИК передают в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где код считывается специальным сканером, и данные протокола автоматически загружаются

24.03.2016 Intel отказалась от своей знаменитой стратегии «тик-так»

Отказ от стратегии Intel отказалась от стратегии «тик-так» и вместо нее перейдет на стратегию из трех этапов: техпроцесс-архитектура-оптимизация. Так будет на протяжении по крайней мере двух следующих технологических процессов, сообщает AnandT
15.10.2008 НПП ТИК строит электронный документооборот вместе с Directum

Началось внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum на научно-производственном предприятии ТИК (г. Пермь). Проект курирует компания «Перминтех» – партнер компании Directum. Основным направлением деятельности НПП ТИК является производство информационно-измерительных систем конт
26.10.2006 Интернет-портал ГАС "Выборы" потребовал модернизации

, отвечающие за публикацию данных ГАС «Выборы», и запустила существующую систему управления сайтами избирательной комиссии субъектов РФ /ИКСРФ/, которая работает на базе SiTex /разработка компа
06.06.2006 В избирательных комиссиях субъектов РФ тестируется система "Дело"

России), в избирательных комиссиях восьми субъектов РФ и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), включенных в опытную зону. До конца года подсистема будет развернута во всех избиратель
25.03.2002 Стартовал новый сайт Центральной избирательной комиссии РФ
11.04.2000 Наблюдатели на выборах президента Перу расследуют возможный подлог результатов голосования на сайте Национальной Избирательной Комиссии

Наблюдатели на выборах президента в Перу сообщили о расследовании по поводу подлога результатов голосования, обнародованных на веб-сайте National Election Office - главной избирательной комиссии страны. В этих действиях подозревается как минимум один из членов партии президента Перу Альберто Фуждимори (Alberto Fujimori). Предполагается, что подлог был совершен из

Публикаций - 277, упоминаний - 319

ЦИК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 76
Ростелеком 10948 67
Восход ФГБУ НИИ 721 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Крок - Croc 1964 11
Yandex - Яндекс 9216 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Google LLC 12688 8
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation 25775 8
Ростелеком - РТЛабс 210 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Intel Corporation 12811 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Бизнес ИТ 47 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
HP Inc. 5883 4
Информзащита 941 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 3
Dell EMC 5180 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Почта России ПАО 2370 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
КонсультантПлюс 161 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
AHConferences 53 1
Цифровой регион АНО 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
РостовАвтоДорСтрой - Дорспецстрой 1 1
Мясокомбинат Каневской 1 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 150
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Федеральное казначейство России 1949 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Мосгордума - Московская городская Дума 148 8
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 7
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 5
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 5
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ЛДПР 116 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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ГосИнформСистемы 160 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 29
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 21
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Электронный документ - Electronic document 1579 14
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 12
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 21
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows 16882 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Linux OS 11533 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Intel Sandy Bridge 145 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
НКК - ГКС - SiTex 30 2
Intel Core Broadwell 38 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Архивный фонд РФ 115 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Вешняков Александр 30 11
Чуров Владимир 25 10
Массух Илья 239 7
Валяева Елизавета 72 6
Калинин Александр 189 6
Исхизова Александра 100 5
Путин Владимир 3454 5
Щеголев Игорь 699 5
Кабанов Владимир 178 5
Попов Михаил 56 5
Ермаков Валерий 140 5
Лукошков Дмитрий 61 4
Прокопенко Артемий 9 4
Памфилова Элла 7 4
Юхневич Леонид 28 4
Пак Олег 112 4
Булаев Николай 6 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Орловский Виктор 408 3
Никифоров Николай 1138 3
Алёшкин Роман 5 2
Васин Василий 35 2
Рудников Вячеслав 10 2
Горбунов Валентин 4 2
Калихов Артем 21 2
Ельцин Борис. 99 2
Бородинов Леонид 14 2
Рудычева Наталья 95 2
Мардер Наум 116 2
Бедеров Игорь 103 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Ященко Виктор 6 2
Краснянский Дмитрий 2 2
Кулаков Юрий 4 2
Барвинский Владимир 44 2
Корнеев Денис 2 2
Вагин Игорь 5 2
Халин Игорь 3 2
Балиева Загипа 4 2
Гиберт Андрей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Украина 7928 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 13
Россия - УФО - Свердловская область 1951 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 11
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Казахстан - Республика 6048 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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