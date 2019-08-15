ЦИК РФ ТИК Территориальные (участковые) избирательные комиссии Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вешняков Александр 30 13
|Чуров Владимир 22 8
|Калинин Александр 135 7
|Валяева Елизавета 72 7
|Массух Илья 218 7
|Рейман Леонид 1031 6
|Кабанов Владимир 174 6
|Щеголев Игорь 689 5
|Попов Михаил 54 5
|Путин Владимир 2731 5
|Памфилова Элла 6 4
|Пак Олег 100 4
|Орловский Виктор 345 4
|Прокопенко Артемий 9 4
|Юхневич Леонид 28 4
|Шадаев Максут 629 3
|Медведев Дмитрий 1631 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Ельцин Борис. 78 3
|Бондаренко Михаил 55 2
|Васин Василий 35 2
|Калинин Алексей 40 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Калихов Артем 10 2
|Мардер Наум 114 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Ященко Виктор 6 2
|Свердлов Денис 182 2
|Комаров Михаил 16 2
|Булаев Николай 2 2
|Рудников Вячеслав 9 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Гурзов Константин 19 2
|Лифшиц Евгений 11 2
|Бородинов Леонид 14 2
|Краснянский Дмитрий 2 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
|Ермаков Валерий 88 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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