В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. По его словам, новый сервис упорядочит голосование на дому. «В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. У нас достаточно большая группа людей