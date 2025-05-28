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Калихов Артем


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора 1
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки 1
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО 1
28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием 1
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 2
15.09.2021 Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
30.06.2020 Waves Enterprise запустила бета-версию сервиса электронного голосования на блокчейне 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
31.03.2020 Корпоративная блокчейн-платформа Waves Enterprise прошла проверку «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Калихов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 29 13
Ростелеком 9921 4
Конфидент ЦЗИ 113 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 283 1
МегаФон 9279 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3246 1
GitHub 875 1
Bitfury Group 25 1
Цифра ГК 2474 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Крок - Croc 1785 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Telegram Group 2212 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 1
Альфа-Банк 1799 1
Основа Холдинг ГК 26 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4964 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 218 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1527 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 875 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4382 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1565 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12835 4
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 80 4
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 556 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24831 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5499 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7666 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5034 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11470 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4060 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 143 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12293 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1149 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16203 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 9 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 934 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3816 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4185 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 800 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 123 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 361 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2610 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11394 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 610 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 251 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Kaspersky Enterprise Blockchain Security 2 1
Garantex - криптовалютная биржа 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5444 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4701 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Аксаков Анатолий 155 1
Покровский Павел 3 1
Поляков Кирилл 15 1
Толкачев Артем 3 1
Гонтарев Павел 97 1
Колесников Андрей 88 1
Петросян Рачик 8 1
Рожков Артем 1 1
Плахов Дмитрий 10 1
Растопшин Павел 46 1
Максименко Татьяна 1 1
Силуанов Антон 66 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Путин Владимир 3240 1
Асланян Ани 12 1
Алиев Руслан 7 1
Гугля Антон 12 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
Россия - ЦФО - Курская область 665 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 877 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1949 1
Нидерланды 3560 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 25 1
Ближний Восток 2982 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16719 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 187 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6866 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 253 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1737 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 268 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10186 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5244 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11128 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2259 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
Аудит - аудиторский услуги 2814 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1603 1
Экономический эффект 1111 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 419 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1112 1
ТПП РФ - Антикоррупционная хартия российского бизнеса - Федеральный закон 273-ФЗ - О противодействии коррупции 15 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
Grand View Research 19 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
Единый день голосования 130 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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