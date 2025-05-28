Получите все материалы CNews по ключевому слову
Калихов Артем
УПОМИНАНИЯ
Калихов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 1
|Альфа-Банк 1799 1
|Основа Холдинг ГК 26 1
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 71 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Покровский Павел 3 1
|Поляков Кирилл 15 1
|Толкачев Артем 3 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Колесников Андрей 88 1
|Петросян Рачик 8 1
|Рожков Артем 1 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Растопшин Павел 46 1
|Максименко Татьяна 1 1
|Силуанов Антон 66 1
|Набиуллина Эльвира 102 1
|Путин Владимир 3240 1
|Асланян Ани 12 1
|Алиев Руслан 7 1
|Гугля Антон 12 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.