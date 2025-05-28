Калихов Артем

Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки 1

Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 1

Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 2

Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1

Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1