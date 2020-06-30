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Waves Enterprise запустила бета-версию сервиса электронного голосования на блокчейне

ПО

Waves Enterprise предоставит бесплатный доступ к сервису для электронного корпоративного и государственного голосования на время бета-теста.

Сервис децентрализованного блокчейн-голосования Waves Enterprise обеспечивает доверенную среду для всех участников процесса голосования. Технология гарантирует, что отданный голос не может быть изменен злоумышленниками, аннулирован или потерян. Конфиденциальность и непубличность обеспечиваются шифрованием криптографическими алгоритмами. Действия аутентифицированных участников проверяются через смарт-контракты, а результаты подсчитываются автоматически и хранятся децентрализовано. Каждый участник может проверить был ли учтен ли его голос и получить итоговый протокол.

Архитектура блокчейна Waves Enterprise, основанная на алгоритмах консенсуса PoS и PoA, позволяет обрабатывать до 1 тыс. запросов в секунду. Благодаря скорости сети и отказоустойчивой архитектуре платформы возможно проведение крупномасштабных голосований. Существует два варианта поставки: публичный сервис на базе основной сети Waves Enterprise и on-premise на приватной сети заказчика.

«В будущем планируется расширить сферы применения решения. Мы хотим сделать интерфейс максимально удобным, приблизить его к бизнес-процессам конкретных компаний, которые войдут в число пользователей решения. Мы уверены, что наш сервис поможет бизнесу существенно сократить издержки на организацию собраний, а также избежать многих конфликтов и спорных ситуаций, связанных с недоверием к результатам дистанционного голосования сотрудников, учредителей или акционеров», – отметил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

Результаты традиционных централизованных методов голосования, в том числе электронных систем голосования, часто ставятся под сомнение, так как фиксация и подсчет голосов непрозрачны. Очный формат голосования все больше сменяет дистанционный, в том числе благодаря трансформации, усиленной пандемией COVID-19. Удаленное централизованное голосование подвержено хакерским атакам и манипуляциям результатами. Защиту от фальсификаций и отказоустойчивость не могут гарантировать даже географическое распределение по центрам обработки данных (ЦОД), кластеризация данных на два и более экземпляров, логирование всех действий в системе и административные меры повышения безопасности.

Сервис для голосования на основе технологии блокчейн может оказать серьезное влияние на функционирование институтов управления во всем мире. Использование современных технологий криптографии и децентрализованная архитектура позволяют проводить защищенные от фальсификаций прозрачные опросы, голосования и референдумы.



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