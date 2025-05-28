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Web3 Tech Веб3 Технологии Веб3 Интегратор Waves Enterprise

Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise

Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 1
16.01.2024 Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete 1
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки 3
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО 1
28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием 1
12.07.2023 IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве 2
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров 1
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 4
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
15.09.2021 Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise 1
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 1
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
06.08.2020 Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины 1
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
16.07.2020 Microsoft и Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию корпоративного блокчейна в России 2
06.07.2020 В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций» 1
30.06.2020 Waves Enterprise запустила бета-версию сервиса электронного голосования на блокчейне 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
31.03.2020 Корпоративная блокчейн-платформа Waves Enterprise прошла проверку «Лаборатории Касперского» 2
12.09.2019 Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью 1
26.08.2019 Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр 1

Публикаций - 29, упоминаний - 38

Web3 Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9921 6
Конфидент ЦЗИ 113 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 3
Microsoft Corporation 24849 2
Bitfury Group 25 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2060 2
РКЦ - QApp - КуАпп 20 2
ИКС 330 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Кометрика 16 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 283 1
МегаФон 9279 1
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3246 1
GitHub 875 1
Цифра ГК 2474 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Крок - Croc 1785 1
Цифровые активы 133 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Telegram Group 2212 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
ConsenSys 2 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Atomyze - Атомайз 23 1
Эшелон НПО 131 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Эшелон Технологии 5 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 4
Альфа-Банк 1799 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Starbucks 89 1
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Основа Холдинг ГК 26 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 71 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Совкомбанк ПАО 261 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4964 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 218 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Россия-страна возможностей АНО 21 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Кабинет министров Украины - Министерство юстиции Украины - Госинформюст 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1557 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1527 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 17
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 875 13
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 80 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1565 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 6
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5499 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11394 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4631 2
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FinTech - BaaS - Banking as a service - Bank-as-a-Service - Банк как услуга 6 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 3
Microsoft Azure 1427 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5444 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4701 2
Garantex - криптовалютная биржа 10 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Kaspersky Enterprise Blockchain Security 2 1
Сбер - Sbercoin 2 1
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 28 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1847 1
Brightside Academy Ohio - блокчейн-сервис 1 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
Linux OS 10228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1761 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
Web3 Tech - Raritet NFT-маркетплейс 1 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Docker - Платформа распределённых приложений 362 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Web3 Tech - Econcrete 1 1
AWEX - Крипто Эксплорер - Crypto Explorer - криптовалютная биржа 1 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Lighthouse - Лайтхаус 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 220 1
Калихов Артем 14 13
Кузьмичев Игорь 11 3
Путин Владимир 3240 2
Попов Сергей 139 2
Иванов Александр 103 2
Осеевский Михаил 323 1
Тихонова Кристина 47 1
Новиков Павел 99 1
Войтов Матвей 5 1
Покровский Павел 3 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Поляков Кирилл 15 1
Памфилова Элла 6 1
Додон Денис 2 1
Толкачев Артем 3 1
Бутерин Виталий 30 1
Мылицын Роман 111 1
Гонтарев Павел 97 1
Колесников Андрей 88 1
Петросян Рачик 8 1
Плахов Дмитрий 10 1
Растопшин Павел 46 1
Рожков Артем 1 1
Силуанов Антон 66 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Асланян Ани 12 1
Аксаков Анатолий 155 1
Машин Сергей 1 1
Кузьмин Игорь 5 1
Маслов Иван 3 1
Алиев Руслан 7 1
Максименко Татьяна 1 1
Гугля Антон 12 1
Прохорова Екатерина 2 1
Левашенко Антонина 1 1
Шопник Герберт 11 1
Буканов Тимур 1 1
Кайгородов Игорь 1 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Моднов Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 5
Россия - ЦФО - Курская область 665 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 877 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2518 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
США - Огайо 283 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1949 1
Нидерланды 3560 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Франция - Французская Республика 7898 1
Канада 4924 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 25 1
Ближний Восток 2982 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Африка - Африканский регион 3519 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Россия - ЮФО - Севастополь 549 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 19
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 5
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
Аудит - аудиторский услуги 2814 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7994 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 1
Ведомости 1073 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
Grand View Research 19 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
Brightside Academy 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 1
Единый день голосования 130 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
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