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Web3 Tech Веб3 Технологии Веб3 Интегратор Waves Enterprise
Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.
УПОМИНАНИЯ
Web3 Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Калихов Артем 14 13
|Кузьмичев Игорь 11 3
|Путин Владимир 3240 2
|Попов Сергей 139 2
|Иванов Александр 103 2
|Осеевский Михаил 323 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Новиков Павел 99 1
|Войтов Матвей 5 1
|Покровский Павел 3 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Поляков Кирилл 15 1
|Памфилова Элла 6 1
|Додон Денис 2 1
|Толкачев Артем 3 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Мылицын Роман 111 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Колесников Андрей 88 1
|Петросян Рачик 8 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Растопшин Павел 46 1
|Рожков Артем 1 1
|Силуанов Антон 66 1
|Набиуллина Эльвира 102 1
|Асланян Ани 12 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Машин Сергей 1 1
|Кузьмин Игорь 5 1
|Маслов Иван 3 1
|Алиев Руслан 7 1
|Максименко Татьяна 1 1
|Гугля Антон 12 1
|Прохорова Екатерина 2 1
|Левашенко Антонина 1 1
|Шопник Герберт 11 1
|Буканов Тимур 1 1
|Кайгородов Игорь 1 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Моднов Филипп 1 1
|Ведомости 1073 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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