Индексная книга (каталог) CNews*
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Моднов Филипп
СОБЫТИЯ
|07.07.2026
|Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть 1
|06.08.2020
|Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Моднов Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|Bitfury Group 26 1
|Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 37 1
|Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
|Войтов Матвей 7 1
|Маслов Иван 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164859 2
|Франция - Французская Республика 8143 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2829 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.