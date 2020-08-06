Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины

Государственные информационные системы на блокчейне

В России запланирована разработка технологических решений и запуск пилотных проектов по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров (блокчейн), внедрением методов и технологий обработки и хранения информации.

Такая цель включена в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Предполагается разработка технологических решений, обеспечивающих перевод на технологии распределенных реестров указанных информационных систем в целях повышения устойчивости и безопасности их функционирования.

Затраты федерального бюджета на соответствующие мероприятия составят 574 млн руб. в период до 2021 г включительно.

Как блокчейн может использоваться в сфере госуправления

В 2019 г. в России была утверждена дорожная карта развития технологий распределенных реестров, разработанная «Новосибирским институтом программных систем». Документ предполагал ряд мероприятий на использованию блокчейна в сфере госуправления.

570 млн руб. предлагают потратить власти на проведение эксперимента по переводу государственных информационных систем на блокчейн

Так, 2,2 млрд руб. предполагалось потратить на использование цифровых решений на базе технологии распределенного реестра по умолчанию в процессах голосования и использования смарт-контрактов для автоматизации подсчета результатов. 1 млрд руб. предлагалось направить на создание системы контроля за расходованием бюджета.

На создание электронной платформы для ведения записей о недвижимости и земельных участках, регистрации и передачи прав собственности, заключения и верификации договоров, связанных с обращением имущества в распределенном реестре, предлагалось направить 3,3 млрд руб.

1,5 млрд руб. предлагалось направить на интегрирование систем распределенных реестров в системы маркировки товаров средствами идентификации и отслеживании движения товаров.

Еще 1 млрд руб. предлагалось направить на интеграцию соответствующих систем в сферу госзакупок, используя их для определения победителей тендеров и для контроля за использованием выделенных ресурсов и использованием условий госзазака.

В дорожной карте в качестве примера использования систем распределенного реестра в госсекторе приводился проект Министерства юстиции Украины и компании Bitfury — платформа для проведения аукционов по продаже конфискованных активов. В системе распределенного реестра, интегрированной в работу платформы, записывается информация о ходе торгов, сформированных заявках и фактах выкупа лотов. Таким образом, любой желающий может проверить ход аукциона и его итог. Система распределенного реестра содержит подтверждения всех совершенных действий и исключает возможность манипулирования информацией.

Авторы дорожной карты прогнозировали, что внедрение систем распределенных реестров в сфере госуправления принесет экономике страны в период до 2024 г. 14 млрд руб. за счет сокращения коррупционных проявлений, уменьшения количества посредников и реализации принципа единого окна. Еще 16 млрд руб. экономика могла бы получить за счет сокращения механического труда на предоставлении государственных услуги и цифровизации процессов принятия решений и 25,1 млрд руб. - за счет выявления контрафактных и не соответствующих заявленных качествам комплектующих и сырья вместе с сокращением механического труда при сверке и обмене документов.

Эксперименты российских госорганов с блокчейн

Маркетинговый директор Waves Enterprise Матвей Войтов констатирует, что в России на государственном уровне уже несколько лет проводятся эксперименты и пилотные проекты с технологией блокчейн. В частности, блокчейн платформа Федеральной налоговой службы была специально разработанная для регистрации выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, также были проведены эксперименты с голосованием, реализованным на блокчейне от Департамента информационных технологий Москвы. «В этих проектах блокчейн показал себя как технология, которая подходит для решения прикладных задач: голосование, ведение распределенного реестра по финансовой отчетности и выдаче кредитов. – считает Войтов. - Кроме того, технология в своем применении не дорогая, быстро разворачивается и выдерживает требования по безопасности, важные для госорганов».

«Блокчейн в России остается какой-то веселой финтифлюшкой»

Гендиректор компании Lazm Филипп Моднов менее оптимистичен: он считает, что потенциал у технологии распределенного реестра колоссальный и определено недооценённый. «Но в России пока к этой технологии подходят как к какой-то веселой «финтифлюшке», которую можно прикрепить к обычному (часто некачественно сделанному) ПО и всем показывать, словно диковинную зверюшку, - констатирует гендиректор Lazm. - Например, в 2018 г. Росреестр провел пилотный проект в Ленинградской области с регистрацией сделок с недвижимостью 2018 года, но после нескольких громких пресс-релизов история заглохла».

«С голосованиями на основе блокчейна вышла вовсе скандальная история, - продолжает Моднов. - Первые пилотные запуски такого голосования состоялись в прошлом году на выборах в Мосгордуму, уже тогда о различных уязвимостях заговорили специалисты в области кибербезопасности, а французскому криптографу Пьеррику Годри (Pierrick Gaudry) удалось взломать систему шифрования московской системы интернет-голосования».

Блокчейн в российских ГИС не решает главной задачи – повышения доверия и прозрачности

«Главный плюс, который можно получить от внедрения технологии блокчейн - повышение доверия между всеми участниками имплементированного процесса, - отмечает операционный директор Bitfurry Russia Иван Маслов. - В тоже время в паспорте проекта “Цифровая экономика”, технологию распределенных реестров предлагается использовать в целях повышения устойчивости и безопасности федеральных и региональных государственных информационных систем (ГИС). В тех немногих примерах, что есть на рынке РФ, сложно говорить об эффективности внедрения технологии блокчейн в ГИС системы и насколько повысилась отказоустойчивость и безопасность».

«Но данные ГИС не стали прозрачными и доверие к этим системам не выросло, - констатирует Маслов. - Всеми решениями владеет только один государственный орган, в результате чего не создается, в правильном смысле слова, децентрализованная сеть, проаудировать которую может каждый гражданин или правозащитник».

О «подводных камнях» с внедрением систем распределенных реестров говорит и Матвей Войтов. «Блокчейн – это не статичная ИТ-система, блокчейны быстро устаревают, например, протоколы консенсуса, которые используются в биткоине, уже не актуальны для коммерческого и государственного использования, - говорит маркетинговый директор Waves Enterprise. – Необходимо осуществлять технический анализ и максимально прорабатывать требования к системе – это поможет понять, какой стек технологий необходим для успешной реализации проекта. Также важно обращать пристальное внимание на вопросы информационной безопасности: блокчейн уязвим для кибератак, как и любая другая технология, и требует соблюдения регламента по безопасности, особенно с учетом развертывания в госсекторе».