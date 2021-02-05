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Bitfury Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 33
Bitfury Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
|OpenChain 1 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|Уфаев Дмитрий 15 8
|Стрелков Сергей 14 2
|Вавилов Валерий 2 2
|Сазонов Александр 13 2
|Маслов Иван 3 2
|Путин Владимир 3445 2
|Семенихин Кирилл 25 1
|Шевченко Александр 12 1
|Лагода Георгий 60 1
|Паршин Максим 323 1
|Смирнов Алексей 268 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
|Савельев Михаил 44 1
|Баранов Роман 14 1
|Лунев Александр 4 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Павлов Евгений 18 1
|Диденко Сергей 23 1
|Войтов Матвей 7 1
|Кирильчев Юрий 3 1
|Филиппов Павел 2 1
|Рашкин Илья 7 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Калихов Артем 20 1
|Климов Ефим 14 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Song Jimmy - Сун Джимми 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Перчиков Александр 1 1
|Крутов Вадим 1 1
|Моднов Филипп 1 1
|Global Market Insights 16 1
|Edelman Trust Barometer 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.