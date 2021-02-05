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Bitfury Group

Bitfury Group

СОБЫТИЯ

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05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
06.08.2020 Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
17.02.2020 Дмитрий Уфаев, Bitfury: Коллаборация — это следующая ступень конкуренции 1
13.01.2020 В России создадут полностью верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 2
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
27.09.2019 Блокчейн-платформа Exonum CIS включена в реестр отечественного ПО 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами 1
30.11.2018 «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора 2
18.09.2018 «Информзащита» заключила стратегический контракт с блокчейн-компанией Bitfury Group 2
02.08.2018 «Технопром» разработал блокчейн-проект на платформе Exonum для железных дорог 1
26.07.2018 ИЦ «Айтеко» и Bitfury Group договорились о стратегическом партнерстве в области блокчейн 2
02.07.2018 3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 1
25.06.2018 Navicon внедрит блокчейн-платформы в российских компаниях 2
09.01.2018 Найден способ уничтожить анонимность биткоина 2
19.07.2017 «Крок» и Bitfury представили разработчикам новую корпоративную блокчейн-платформу 2

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Bitfury Group и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1956 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 4
Hyperledger - Open Ledger Project 21 3
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
Bitfury Russia - Битфьюри 4 3
VeChain 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5590 3
Cisco Systems 5352 3
Microsoft Corporation - GitHub 1054 3
Citrix Systems 865 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 37 2
Radix Technologies 15 2
Цифровые активы 166 2
Chainalysis 26 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
Мегакампус - Megacampus 7 2
Alibaba Group 470 2
IBM - International Business Machines Corp 9678 2
Fujitsu 2099 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Telegram Group 2883 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Navicon - Навикон 336 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
China Mobile 435 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1084 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 48 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
Технопром Инновационная корпорация 48 1
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Nvidia Corp 3948 1
Газпром нефть 707 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 273 3
ФосАгро 172 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 3
Русагро Группа Компаний 368 2
Северсталь ПАО - Severstal 618 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 2
РЖД - Российские железные дороги 2084 2
Газпром ПАО 1483 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Coursera 64 1
Альфа-Банк 1966 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1989 1
Renault Groupe 166 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
Транснефть 335 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Carrefour 23 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola Company 260 1
Barclays 122 1
Полипластик 22 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Mars Incorporated 16 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 1
Кабинет министров Украины - Министерство юстиции Украины - Госинформюст 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5598 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
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Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 17
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 5
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XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Крок Акселератор 3 3
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
Radix Tempo 30 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 2
Cisco Kinetic 5 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
Acryl 3 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
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Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 222 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 1
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Dash - Криптовалюта 57 1
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Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 1
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