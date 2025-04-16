Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 Сервионика Айтеко ИЦ Айтеко Инновационный центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 30
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Калагин Илья 13 5
|Попов Сергей 165 4
|Кирильчев Юрий 3 3
|Гариев Вячеслав 3 3
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Дыбко Наталья 2 2
|Каменева Жамиля 11 2
|Заславский Алексей 13 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 7 1
|Лямин Алексей 14 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Пронин Антон 13 1
|Терехов Олег 8 1
|Климова Евгения 8 1
|Дутов Сергей 10 1
|Адаев Сергей 1 1
|Хает Илья 4 1
|Самойлов Андрей 9 1
|Ермакова Наталья 7 1
|Голубев Михаил 11 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Пушков Антон 5 1
|Кириллова Ирина 2 1
|Андриянова Ольга 9 1
|Ховайко Олег 1 1
|Богачев Игорь 183 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Уфаев Дмитрий 15 1
|Новиков Павел 113 1
|Милых Валерий 7 1
|Паршин Константин 64 1
|IDC - International Data Corporation 4970 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 1
|Gartner - Гартнер 3653 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 446 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.