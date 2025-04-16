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Т1 Сервионика Айтеко ИЦ Айтеко Инновационный центр

Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.04.2025 «Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 2
09.02.2021 «Айтеко» разработала решение для интеллектуального поиска по видеоархивам 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 3
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях 1
06.04.2020 Фонд «Сколково» и ИЦ Ай-Теко поддержат промышленные ИТ-стартапы 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 2
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 2
30.09.2019 Реестр отечественного ПО пополнился ИТ-решениями «Инновационного центра ай-теко» на базе блокчейна 2
14.02.2019 Центр когнитивных технологий «Айтеко» разработал решение для интеллектуального корпоративного поиска 1
08.10.2018 «Айтеко» запустил децентрализованную депозитарную систему на платформе «Мастерчейн» 1
17.08.2018 В Сколково запущен новый акселератор для финтех и ритейл стартапов 3
07.08.2018 ИЦ «АйТеко» внедрил в ВТБ систему сбора биометрических данных 2
26.07.2018 ИЦ «Айтеко» и Bitfury Group договорились о стратегическом партнерстве в области блокчейн 3
24.05.2017 Консорциум Emercoin предложит клиентам «Ай-Теко» решения на блокчейне 1

Публикаций - 19, упоминаний - 30

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 17
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 3
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 3
Softline - Софтлайн 3695 2
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 2
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 2
timebook - таймбук 6 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 1
Philax - Филакс 12 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 49 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 7 1
iFellow - АйФэлл 44 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
HintEd 3 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Цифровые Привычки 63 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 107 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 67 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 237 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 1
Сиблион - Siblion 2 1
Тексел 9 1
ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
Иммерсия СК 2 1
Инфосистемы Джет - Джет софт - JetSoft 4 1
SAP SE 5585 1
Alibaba Group 471 1
Yandex - Яндекс 9130 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
Bitfury Group 26 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 1
Крок - Croc 1956 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 4
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 2
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Резонанс НПП 405 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
ГПБ - Газпромбанк 1262 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1990 1
Газпром нефть 714 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1868 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2859 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 5
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1818 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5970 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 3
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Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 698 3
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2730 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1717 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7386 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3641 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 564 2
НТР - Новые телеком-решения 37 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartBM 5 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 3
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 2
Т1 Сервионика - Айтеко SmartBM СКУД 3 2
JavaScript - JS - язык программирования 1420 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartSel 7 2
Т1 Сервионика - Айтеко Remote Advisor 1 1
Emercoin (EMC) - Эмеркойн - криптовалюта 3 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
Сколково - ProGenAI - платформа по внедрению генеративного ИИ в промышленность 3 1
Apple iOS 8547 1
Linux OS 11457 1
Microsoft Windows 16823 1
Oracle Java - язык программирования 3455 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2490 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Oz Liveness 46 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 715 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
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Калагин Илья 13 5
Попов Сергей 165 4
Кирильчев Юрий 3 3
Гариев Вячеслав 3 3
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Дыбко Наталья 2 2
Каменева Жамиля 11 2
Заславский Алексей 13 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 7 1
Лямин Алексей 14 1
Зинченко Владимир 4 1
Пронин Антон 13 1
Терехов Олег 8 1
Климова Евгения 8 1
Дутов Сергей 10 1
Адаев Сергей 1 1
Хает Илья 4 1
Самойлов Андрей 9 1
Ермакова Наталья 7 1
Голубев Михаил 11 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Пушков Антон 5 1
Кириллова Ирина 2 1
Андриянова Ольга 9 1
Ховайко Олег 1 1
Богачев Игорь 183 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Новиков Павел 113 1
Милых Валерий 7 1
Паршин Константин 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Европа 24911 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Южная Корея - Республика 7026 1
Беларусь - Белоруссия 6261 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Сингапур - Республика 1946 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 675 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Франция - Французская Республика 8146 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 393 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 23 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5567 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 393 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
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