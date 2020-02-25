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Т1 Сервионика Айтеко iTeco SmartSel

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2020 «Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
30.09.2019 «Айтеко» разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта 1
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
04.07.2019 Интеллектуальная система «Айтеко» Smartsel включена в Единый реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 6
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 2
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Kryon 8 1
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Системы документооборота 519 1
Microsoft Corporation 25720 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
4CIO 20 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 6
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 257 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6892 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 532 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 224 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2845 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2731 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2042 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 2
Автоответчик - Answering machine 214 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 564 2
Data Governance - Руководство данными - data-культура 178 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3549 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2599 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 352 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1326 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 384 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 3
НТР - Новые телеком-решения 37 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartBM 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3537 1
Т1 Сервионика - Айтеко Remote Advisor 1 1
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
Kryon Studio 1 1
Apple iOS 8547 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2490 1
Калагин Илья 13 4
Попов Сергей 165 3
Мегрелишвили Георгий 27 1
Заславский Алексей 13 1
Лямин Алексей 14 1
Архипов Андрей 8 1
Булаев Владимир 1 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Хает Илья 4 1
Ермакова Наталья 7 1
Голубев Михаил 11 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Perez Carlos - Перез Карлос 1 1
Каменева Жамиля 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 4
Европа 24911 3
Сатурн - Титан (спутник) 530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Америка - Американский регион 2204 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Украина 7909 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 1
Английский язык 7008 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7032 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 844 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 394 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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