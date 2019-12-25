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Т1 Сервионика Айтеко Витте Консалтинг Цифровой алфавит Digital Alphabet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
25.09.2019 «Витте консалтинг» и «Юнидата» займутся проектами в области управления данными 1
15.08.2019 «Витте консалтинг» стал исключительным правообладателем товарного знака платформы по управлению данными «Цифровой алфавит» 3
06.03.2019 Система «Цифровой алфавит» включена в Единый реестр российского ПО 2
06.08.2018 «АйТеко» вошла в десятку рейтинга CNews среди поставщиков решений для анализа данных 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 6
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 6
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 2
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 2
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Парадигма 166 1
SAP SE 5585 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 577 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2845 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
Data monetization - Монетизация данных 1952 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 564 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 2
Data Governance - Руководство данными - data-культура 178 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1090 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6386 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1667 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 231 1
Автоответчик - Answering machine 214 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10062 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1191 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2859 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6613 1
Оцифровка - Digitization 5150 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1338 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartSel 7 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 2
НТР - Новые телеком-решения 37 2
Unlimited Production - eXpress.ms 40 1
Apple iOS 8547 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2490 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco SmartBM 5 1
Т1 Сервионика - Айтеко Remote Advisor 1 1
Заславский Алексей 13 4
Попов Сергей 165 2
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Кузнецов Сергей 163 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Лямин Алексей 14 1
Тиунов Андрей 8 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Хает Илья 4 1
Зимненко Игорь 6 1
Ермакова Наталья 7 1
Голубев Михаил 11 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Каменева Жамиля 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4411 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7032 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1149 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 394 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 30 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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