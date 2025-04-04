В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G 1

Российские сотовые операторы начали внедрять отечественные базовые станции 4G 1

Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции 2

Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1

В Нижегородской области строится магистральная сеть передачи телерадиосигналов 1

В Сибири открыт канал для общения с Богом по IP 1