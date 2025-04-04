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НТР Новые телеком-решения
НТР и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 137 4
|Калагин Илья 13 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Котов Виктор 2 2
|Мишустин Михаил 688 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Комаров Александр 22 2
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Заславский Алексей 13 1
|Лямин Алексей 13 1
|Зинченко Владимир 4 1
|Хает Илья 4 1
|Ермакова Наталья 5 1
|Голубев Михаил 11 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Кириллова Ирина 2 1
|Андриянова Ольга 7 1
|Бойко Алексей 64 1
|Калганов Игорь 51 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Кабанков Павел 3 1
|Забродоцкий Илья 1 1
|Беликов Александр 2 1
|Кочетков Алексей 2 1
|Осеевский Михаил 318 1
|Белевцев Андрей 66 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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