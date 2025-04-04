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НТР Новые телеком-решения



04.04.2025 В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
04.06.2024 В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов 1
21.05.2024 «Ростелеком» представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE 2
02.04.2024 Компания НТР на руднике «Скалистый» протестировала отечественную систему позиционирования собственной разработки. 1
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года 2
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE 2
02.10.2023 В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G 1
10.08.2023 Российские сотовые операторы начали внедрять отечественные базовые станции 4G 1
28.03.2023 «НТР Томск» разработала уникальную технологию на компьютерном зрении для дронов 1
15.03.2023 Компания НТР – участник выставки и конференции CNews «Искусственный интеллект 2023» 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 2
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
11.11.2022 Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции 2
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 2
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
06.05.2014 Inline Technologies представила систему научно-технической разведки для ОПК 1
04.02.2013 Детали "биологических заводов" поставят на поток 1
25.06.2007 В Нижегородской области строится магистральная сеть передачи телерадиосигналов 1
15.02.2007 ФАС признала рекламу «ВолгаТелеком» ненадлежащей 1
20.06.2006 В Сибири открыт канал для общения с Богом по IP 1
20.06.2006 В Сибири открыт канал для общения с Богом по IP 1
10.02.2004 "Лаборатория НТР" начала продавать биллинговую систему "ГРАД-Р" 1

Публикаций - 27, упоминаний - 33

НТР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9834 9
МегаФон 9111 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 5
Huawei 3981 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 5
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 513 4
ИКС 326 3
ZTE Corporation 751 3
Eltex - Предприятие Элтекс 158 3
Ростелеком - Булат НИЦ 28 3
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 2
Айтеко АРБИТЕК 3 2
Айтеко - Витте Консалтинг 27 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Открытые технологии 703 2
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Nvidia Corp 3531 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 89 1
СвязьПроект НПО 5 1
НТР Томск - NTR Lab 2 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Softline - Софтлайн 2902 1
8357 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 1
HTC Corporation 1500 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
Salesforce.com 429 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Цифра ГК 2453 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1400 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6020 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 66 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 680 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2953 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8456 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2213 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3561 7
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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