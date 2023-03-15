Разделы

Цифровизация
|

Компания НТР – участник выставки и конференции CNews «Искусственный интеллект 2023»

НТР разрабатывает информационные системы на основе искусственного интеллекта с 2000 г.

Компания плотно работает с крупными российскими промышленными предприятиями, госучреждениями, крупным ритейлом и энтерпрайзом и создает сложные решения для цифровизации процессов под конкретные задачи заказчика.

НТР разработал собственный программный комплекс VideoAI.NTR, который средствами компьютерного зрения повышает эффективность производственных процессов и контролирует соблюдение техники безопасности и качество готовой продукции.

К примеру, в 2022 г. для КАМАЗ была разработана и внедрена система распознавания качества окраски деталей. Данная система распознает по видеопотоку с камеры в покрасочном цехе дефекты ЛКП и фиксирует их в журнале, подавая уведомление оператору. Это повысило качество итоговой продукции и сняло нагрузку с оператора.

Также VideoAI.NTR осуществляет контроль охраны труда и действий сотрудников промышленности. Система умеет отслеживать:

  • наличие СИЗ на сотруднике
  • нахождение работников в опасных зонах
  • посторонние предметы в руках (сигареты, телефоны)
  • длительное отсутствие на рабочем месте

Кроме того, НТР внедряет собственную технологию распознавания речи. В линейке продуктов на основе обработки естественного языка – автоматический трекер задач и сервис цифровой медиатеки совещаний и онлайн-встреч.

Еще один продукт НТР – автономный дрон, осуществляющий инспекции в труднодоступных местах и опасных зонах, в закрытых помещениях без связи и сигнала GPS, на промышленных площадках со скоплением металлических конструкций.

Недавно с помощью дрона НТР была проведена инвентаризация свиней, с целью их пересчета и выявления заболеваний среди животных, на одном из крупнейших свинокомплексов. С помощью дрона НТР также проводятся инвентаризации складских помещений. «Летаем там, где не могут другие», - заявляет НТР.

С этими и другими проектами можно будет ознакомиться у стенда НТР 16 марта 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует

Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще