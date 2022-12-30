Индексная книга (каталог) CNews*
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Schneider Electric Aveva MES Aveva Manufacturing Execution System Wonderware Factelligence MES
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Фадеев Василий 3 1
|Гущин Станислав 4 1
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Кабанков Павел 3 1
|Сюч Эрнест 8 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Васильев Евгений 132 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 18 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 29 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 40 1
|Керейник Юрий 7 1
|Цветков Сергей 22 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Калганов Игорь 53 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Павлов Петр 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727458.
Создано именных указателей - 198720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727458.
Создано именных указателей - 198720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.