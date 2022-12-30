Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198720
ИКТ 15335
Организации 11743
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27047
Персоны 86693
География 3112
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 894

Schneider Electric Aveva MES Aveva Manufacturing Execution System Wonderware Factelligence MES

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
17.10.2022 «Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva 1
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 3
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 1
25.11.2014 «РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ» 1
24.10.2007 «Весть» внедрит MES-систему в ОАО «Куриное Царство» 2
12.03.2007 Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский" 3
22.01.2007 Factelligence внедрили в ОАО «Продукты питания» 2
12.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
05.10.2005 18 октября откроется ПТА-2005 1
09.08.2005 18 октября откроется выставка "Передовые технологии автоматизации" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Антрел Автоматизация - Антрел Интегро 6 3
Schneider Electric - Aveva - Авева 53 3
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 3
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 430 2
Schneider Electric 614 2
Schneider Electric Центр Инноваций 5 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 15 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 13 1
SDL plc - SDL International 6 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
Yandex - Яндекс 9196 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3452 1
Huawei 4667 1
Softline - Софтлайн 3738 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
9583 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1684 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3057 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 602 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 703 1
Salesforce 498 1
Salesforce - Tableau Software 122 1
Eltex - Предприятие Элтекс 271 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Dassault Systemes 235 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
РТСофт - RTSoft 100 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 24 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 55 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 79 1
ИндаСофт - InduSoft 30 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 510 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Газпром нефть 725 2
Экспотроника ВК 40 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1747 1
Раменский Деликатес - Раменский Мясокомбинат - Раменский мясоперерабатывающий комбинат 1 1
Продукты Питания Комбинат 1 1
Черкизово ГК - Куриное царство 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8828 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 291 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36123 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65002 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13108 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1605 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26164 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25649 4
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7815 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2907 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34877 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 504 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12828 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12186 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10125 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2560 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2878 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9281 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12875 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3777 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15421 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6555 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2966 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 783 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 667 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9246 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8629 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5629 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9327 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33433 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
OSIsoft PI System 16 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 2
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 2
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
РТСофт - Платинум-РТ 2 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Schneider Electric - Control Microsystems ClearSCADA 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Microsoft Teams - MS Teams 669 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
InfoTeCS - ViPNet Client 122 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Ланит - Treolan Irbis 147 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 243 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 16 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 1
FanRuan - FineBI 31 1
Schneider Electric - Aveva Historian 2 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Терентьев Валентин 1 1
Фадеев Василий 3 1
Гущин Станислав 4 1
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Кабанков Павел 3 1
Сюч Эрнест 8 1
Мишустин Михаил 787 1
Гусев Дмитрий 92 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Васильев Евгений 132 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 18 1
Емельченков Сергей 141 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 29 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 40 1
Керейник Юрий 7 1
Цветков Сергей 22 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Калганов Игорь 53 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165885 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19520 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47550 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54709 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19105 1
Европа 24956 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3464 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Нидерланды - Амстердам 629 1
Россия - СФО - Новосибирск 4868 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Турция - Турецкая республика 2619 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2292 1
Украина 7924 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2826 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1677 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1666 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4509 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11680 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1013 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11658 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6718 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3979 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2474 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6162 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5469 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1079 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57595 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3392 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2745 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53385 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33693 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5500 1
Импортозамещение - параллельный импорт 617 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 309 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 48 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 3
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727458.
Создано именных указателей - 198720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще