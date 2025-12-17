Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Ибрагимов Рустем


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Подтверждена совместимость Picodata Radix и «БАРС.Web-Своды» 1
04.08.2022 Решение для анализа данных «БАРС груп» совместимо с «Ред ОС» 1
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
05.10.2020 На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
11.09.2019 Вышла новая версия платформы для аналитики Alpha BI 1
11.01.2019 «БАРС Груп» создала собственную дизайн-систему BIUX 1
17.08.2018 «Барс Груп» реализовала поддержку Big data в платформе Alpha BI 4 1
19.01.2018 «БАРС Груп» ввела в строй подсистемы второй очереди ИАС ценообразования в строительстве 1
03.02.2015 «Барс Груп» обновила программные платформы Alpha BI и «Web-Своды» 1
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 1
30.07.2014 Как меняется спрос на BI-решения в России 1
27.05.2014 Новое решение «БАРС Груп» поможет управлять чрезвычайными ситуациями 2
21.03.2014 Благодаря решению «БАРС Груп» Казань увеличит доходную часть бюджета более чем на 100 млн руб. 1
13.02.2014 «Лукойл» выпустил мобильное приложение для Android и iOS 1
08.10.2013 «БАРС Груп» снабдила Казань электронным финпаспортом 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Ибрагимов Рустем и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 560 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 5
Oracle Corporation 6873 3
Крок - Croc 1815 2
Ред Софт - Red Soft 1005 2
Qlik - QlikTech 162 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
АТК Консультационная группа 53 1
Vertica 40 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 20 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 9 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
SAP SE 5435 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Microsoft Corporation 25247 1
SAS Institute 1034 1
Schneider Electric 591 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Yandex - Яндекс 8457 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 3
Ростех - Вертолеты России 175 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 3
РЖД - Российские железные дороги 2006 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Лукойл Северо-Западнефтепродукт - Лукойл Севернефтепродукт 3 1
Газпром нефть 670 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5276 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 484 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 545 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 400 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 623 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 170 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Google Android - приложения и разработчики 647 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 32 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 53 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 102 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 99 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
БАРС.Alpha BI 47 9
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 4
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 2
Apple iOS 8258 2
Apache Hadoop 447 2
Linux OS 10921 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1315 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1112 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 68 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Google Dart 62 1
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 114 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
Polymer - JavaScript библиотека 21 1
Apache Ignite 14 1
IBM Informix СУБД 135 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 30 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
БАРС.Бюджет Онлайн 6 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 51 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
БАРС.BIUX 1 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
БАРС.Мониторинг-Культура 5 1
БАРС.Ситуационный центр 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
Oracle Java - язык программирования 3332 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 616 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 120 1
Рустамов Рустам 517 2
Васильев Евгений 128 1
Баранов Роман 14 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Артеменко Алексей 17 1
Надеин Андрей 17 1
Нанеишвили Георгий 4 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 27 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 39 1
Керейник Юрий 6 1
Цветков Сергей 20 1
Краснопольский Андрей 10 1
Амиров Алексей 1 1
Аникин Александр 22 1
Пылков Александр 1 1
Хлуденев Александр 10 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Харлашко Дмитрий 1 1
Павлов Петр 2 1
Слабоспицкая Елена 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Запольская Елена 1 1
Хайруллин Айдар 1 1
Шитов Константин 2 1
Аксенов Михаил 5 1
Пирожков Владимир 6 1
Хлуднев Алексей 1 1
Хлуднев Александр 1 1
Васильев Владислав 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 1
Куба - Республика 395 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Европа Восточная 3121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Философия - Philosophy 503 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
Gartner - Гартнер 3612 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще