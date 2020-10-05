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На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения

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«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех», добавила возможность создавать мобильные приложения на технологической платформе Barsup.net. Автоматизирована генерация Android-приложений, в ручном режиме можно создать и версию для iOS.

«Есть множество процессов, которые выходят за рамки стационарного рабочего места – например, работа выездных специалистов, которым необходимо фиксировать «на ходу» результаты своей деятельности, будь то контрольно-надзорные мероприятия, выездные опросы, супервайзинг и другие. Наша компания предоставила возможность не просто оцифровать эти процессы, используя мобильные устройства, но и сохранить единое информационное пространство - данные мгновенно передаются во все взаимосвязанные системы», - сказал Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «Барс груп».

В генерируемых мобильных приложениях используется кроссплатформенный фреймворк Ionic 5. Он, по факту, представляет из себя веб-приложение, запускаемое в гибридной среде исполнения Capacitor, обеспечивающим пользователя опытом, неотличимым от пользования нативным приложением. В качестве веб-фреймворка используется Angular 10. Такой подход делает разработку мобильного приложения очень гибкой, позволяя использовать огромную базу уже существующих компонентов для Angular без необходимости иметь опыт и познания в нативной разработке под конкретные платформы, будь то Dart, Java, Swift или Objective-C.

«В планах развития платформы - возможность настраивать бизнес-логику генерируемых систем в визуальном редакторе, а также интеграция с популярными системами управления бизнес-процессами (bpm-движками)», - отметили в команде разработчиков Barsup.net.

Технологическая платформа Barsup.net собственной разработки «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. Платформа вошла в реестр отечественного ПО и регулярно получает обновления.

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