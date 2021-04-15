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Google Dart



15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart

«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода Solar appScreener 3.9. В обновление вошла поддержка нового языка программирования Dart, благодаря чему Solar appScreener продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству поддерживаемых языков. Для удобства работы с данными сканирования кода была добавлена возможность в
15.11.2013 Google создал высокопроизводительную замену языку JavaScript

Google выпустила первую стабильную версию языка программирования Dart, призванного заменить JavaScript, предложив более высокую производительность и эффективн
24.02.2012 Google обкатывает "убийцу JavaScript"

едствии добавляемых в Google Chrome. В новом Chromium присутствует нативная среда запуска сценариев Dart — виртуальная машина Dart VM, что позволяет выполнять программы на Dart в

10.10.2011 Google запустил новый язык для веб-программирования - Dart

Компания Google сегодня, 10 октября, в своем официальном блоге представила «раннюю версию» нового языка веб-программирования Dart, который предназначен для создания веб-приложений. По словам представителей интернет-гиганта, Dart является достаточно простым, но при этом гибким и легким языком, освоить который в
25.04.2005 Спутник НАСА в космосе устроил ДТП

Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б
25.04.2005 Спутник НАСА в космосе устроил ДТП

Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б
18.04.2005 Миссия DART потерпела фиаско

Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес
18.04.2005 Миссия DART потерпела фиаско

Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес
17.04.2001 IMHO авторизовало System.Ru на продвижение услуг DoubleClick DART

яющие сделать рекламную компанию в интернете, а также ее анализ - более эффективными. Специалисты System.ru прошли обучение по размещению и анализу рекламных кампаний с помощью технологии DoubleClick DART for Advertisers на базе агентства IMHO. В рамках обучения они были ознакомлены с технологиями DFA для фокусировки рекламных сообщений на заданную целевую группу и его аналитическими инстру

Публикаций - 60, упоминаний - 64

Google Dart и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11788 22
Microsoft Corporation 24640 11
GitHub 822 11
Escher Technologies 7 5
Ростелеком 9712 4
Apple Inc 12109 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 3
JetBrains 66 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 2
Amazon - iRobot 56 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 2
Ростелеком - РТК-феникс 6 2
X Corp - Twitter 2847 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Oracle Corporation 6694 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Arduino Software 60 1
АйТи 1367 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Intel Corporation 12201 1
Dell EMC 5030 1
Крок - Croc 1777 1
Рамэк-ВС 92 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
Adobe Systems 1550 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Movavi - Мовавика 29 1
Snap Inc 96 1
Открытые технологии 701 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Microsoft - LinkedIn 649 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 2
Unsplash 783 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Bertelsmann 194 1
Boeing 1009 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Aspari 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
IAB - Internet Advertising Bureau 22 1
Blossom 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 2
Судебная власть - Judicial power 2315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 208 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Linux Foundation 186 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7393 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 7
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20814 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 7
Repository - Репозиторий 858 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7593 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2659 6
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13817 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9618 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 5
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12635 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 213 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3336 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 4
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 123 4
Google Android - приложения и разработчики 592 3
JavaScript - JS - язык программирования 1190 18
Linux OS 9967 14
Google Android 14013 12
Oracle Java - язык программирования 3077 12
Google Flutter 54 11
Google Fuchsia OS 21 10
Apple iOS 7817 10
Python - высокоуровневый язык программирования 935 9
C/C++ - Язык программирования 756 9
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 8
Microsoft Windows 15680 8
Google Armadillo 15 7
LK - Little Kernel 8 7
Google Chrome - браузер 1564 6
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 6
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 5
C# - C Sharp - Язык программирования 329 5
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 57 5
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 5
Microsoft Azure RTOS - Express Logic ThreadX - ST EXP-RTOS - Операционная система реального времени (RTOS) 6 4
Google Now 77 4
Google Fuchsia OS - Zircon 9 4
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 4
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 4
Mozilla Firefox - браузер 1891 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 4
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 115 3
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 3
QEMU 54 3
Be Incorporated - BeOS 37 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Microsoft Windows 7 1979 3
Microsoft Edge - браузер 1996 3
Microsoft Windows BitLocker 936 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 3
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Ляпунов Игорь 121 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Kralevich Nick - Кралевич Ник 1 1
Sammet Jean - Саммет Джин 3 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Чернов Даниил 79 1
Хлуденев Александр 10 1
Худякова Наталья 6 1
Лямин Алексей 13 1
Мухин Антон 2 1
Воробьев Евгений 4 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Березников Сергей 2 1
Подивилов Павел 1 1
Мартынов Эдуард 1 1
Меньшов Кирилл 118 1
Березкин Григорий 40 1
Аляутдин Роман 13 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Wagner Christopher - Вагнер Кристофер 1 1
Амелькин Александр 3 1
Swetland Brian - Светлэнд Брайан 1 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Белевцев Андрей 63 1
Ревазов Арсен 17 1
Raghavan Prabhakar - Рагхаван Прабхакар 4 1
Rohatgi Pankaj - Рохатги Панкадж 1 1
Fusik Piotr - Фусик Петр 2 1
Husain Asim - Хусайн Асим 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 15
Россия - РФ - Российская федерация 144552 14
Земля - планета Солнечной системы 10379 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 4
США - Калифорния 4628 3
Европа 21779 3
Австралия - Мельбурн 111 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Индия - Bharat 5455 2
Швеция - Королевство 3620 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Америка - Американский регион 2163 1
Ирландия - Республика 1011 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Канада 4886 1
Польша - Республика 1960 1
США - Торонто 269 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Япония 13292 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Юпитер - планета Солнечной системы 549 1
Луна - спутник Земли 1476 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1438 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 2
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 98 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2310 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1577 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8049 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3712 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 5
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 4
ZDnet 660 3
9to5Google 48 3
The Verge - Издание 556 2
Reddit 313 2
Bloomberg 1290 2
Ars Technica 421 2
New Scientist 1448 2
Future - Space.com 198 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
The Guardian - Британская газета 361 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Hacker News 36 1
IEEE Spectrum 14 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Android Authority 47 1
9to5Mac 70 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 7
Forrester Research 821 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 9
Международный женский день - 8 марта 327 1
Земля из космоса 50 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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