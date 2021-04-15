Google Dart

В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart «Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода Solar appScreener 3.9. В обновление вошла поддержка нового языка программирования Dart, благодаря чему Solar appScreener продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству поддерживаемых языков. Для удобства работы с данными сканирования кода была добавлена возможность в

Google создал высокопроизводительную замену языку JavaScript Google выпустила первую стабильную версию языка программирования Dart, призванного заменить JavaScript, предложив более высокую производительность и эффективн

Google обкатывает "убийцу JavaScript" едствии добавляемых в Google Chrome. В новом Chromium присутствует нативная среда запуска сценариев Dart — виртуальная машина Dart VM, что позволяет выполнять программы на Dart в

Google запустил новый язык для веб-программирования - Dart Компания Google сегодня, 10 октября, в своем официальном блоге представила «раннюю версию» нового языка веб-программирования Dart, который предназначен для создания веб-приложений. По словам представителей интернет-гиганта, Dart является достаточно простым, но при этом гибким и легким языком, освоить который в

Спутник НАСА в космосе устроил ДТП Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б

Спутник НАСА в космосе устроил ДТП Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б

Миссия DART потерпела фиаско Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес

Миссия DART потерпела фиаско Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес