Google Dart
|15.04.2021
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В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart
«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода Solar appScreener 3.9. В обновление вошла поддержка нового языка программирования Dart, благодаря чему Solar appScreener продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству поддерживаемых языков. Для удобства работы с данными сканирования кода была добавлена возможность в
|15.11.2013
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Google создал высокопроизводительную замену языку JavaScript
Google выпустила первую стабильную версию языка программирования Dart, призванного заменить JavaScript, предложив более высокую производительность и эффективн
|24.02.2012
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Google обкатывает "убийцу JavaScript"
едствии добавляемых в Google Chrome. В новом Chromium присутствует нативная среда запуска сценариев Dart — виртуальная машина Dart VM, что позволяет выполнять программы на Dart в
|10.10.2011
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Google запустил новый язык для веб-программирования - Dart
Компания Google сегодня, 10 октября, в своем официальном блоге представила «раннюю версию» нового языка веб-программирования Dart, который предназначен для создания веб-приложений. По словам представителей интернет-гиганта, Dart является достаточно простым, но при этом гибким и легким языком, освоить который в
|25.04.2005
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Спутник НАСА в космосе устроил ДТП
Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б
|25.04.2005
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Спутник НАСА в космосе устроил ДТП
Ранее, на пресс-конференции, состоявшейся сутки спустя после неудачи, руководитель программы Джим Снодди (Jim Snoddy) сообщил, что DART приблизился к цели – выведенному из эксплуатации военному спутнику связи MUBLCOM (Multiple Path Beyond Line of Site Communication) массой 48 кг - на расстояние 100 метров, после чего его б
|18.04.2005
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Миссия DART потерпела фиаско
Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес
|18.04.2005
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Миссия DART потерпела фиаско
Автономный космический аппарат (DART) был успешно запущен в пятницу в 10:25 с авиационной базы ВВС Vandenberg в Калифорнии, но к вечеру начались неприятности. DART имеет 1,8 метра в длину, 90 сантиметров в ширину и вес
|17.04.2001
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IMHO авторизовало System.Ru на продвижение услуг DoubleClick DART
яющие сделать рекламную компанию в интернете, а также ее анализ - более эффективными. Специалисты System.ru прошли обучение по размещению и анализу рекламных кампаний с помощью технологии DoubleClick DART for Advertisers на базе агентства IMHO. В рамках обучения они были ознакомлены с технологиями DFA для фокусировки рекламных сообщений на заданную целевую группу и его аналитическими инстру
Google Dart и организации, системы, технологии, персоны:
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 7
|Forrester Research 821 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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