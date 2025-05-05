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Мухин Антон



05.05.2025 В Москве создали новые батареи для общественного электротранспорта 1
22.01.2024 Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA 1
24.02.2012 Google обкатывает "убийцу JavaScript" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мухин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ИТЭЛМА НПП - ITELMA 39 1
Microsoft Corporation 24806 1
Apple Inc 12239 1
Google LLC 11923 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
САЭ - Системы автономной энергии 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2567 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 386 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9807 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 530 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11832 1
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Microsoft Edge - браузер 1999 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Mozilla Firefox - браузер 1895 1
Google Chrome - браузер 1587 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Dart 60 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Google SPDY - протокол прикладного уровня для передачи веб-контента 11 1
Google WebM - открытый формат контейнера для мультимедиа-файлов 29 1
Овчинский Владислав 228 1
Подивилов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1706 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4118 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5289 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 968 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4472 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10103 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4959 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
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