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Мухин Антон
|05.05.2025
|В Москве создали новые батареи для общественного электротранспорта 1
|22.01.2024
|Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA 1
|24.02.2012
|Google обкатывает "убийцу JavaScript" 1
Мухин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТЭЛМА НПП - ITELMA 39 1
|Microsoft Corporation 24806 1
|Apple Inc 12239 1
|Google LLC 11923 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
|САЭ - Системы автономной энергии 3 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Подивилов Павел 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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