Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер

«Нейроинформ»: число жертв новой уязвимости в Windows Explorer растет с каждым днем ция новой уязвимости, известной как CVE-2025-24071, которая позволяет злоумышленникам получить логин и пароль пользователя от доменной учетной записи из-за некорректной обработки файлов .library-ms в Windows Explorer. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ». Специалисты «Нейроинформ» обнаружили, что с 1 по 15 мая 2025 г. число жертв новой уязвимостей среди российских компаний выр

Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer «Microsoft изучает сообщения об уязвимости удаленного выполнения кода в MSHTML, которая затрагивает Microsoft Windows». MSHTML, также известный как Trident — это браузерный движок, разработанный для Microsoft Internet Explorer. Движок представляет собой программу, которая обеспечивает отображение содержимого веб-страниц на экране компьютера в читаемом виде. MSHTML также используется в доку

Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер от руководства разработала и в 2009 г. воплотила в жизнь план по «устранению» устаревшего браузера Microsoft Internet Explorer 6 (IE6), который на тот момент все еще удерживал значительную дол

Microsoft закрыла 25 «дыр» в Windows, Internet Explorer, Edge и Office ения, должны перейти на Windows 8.1. Эта процедура бесплатна. Помимо этого, с 12 января 2016 г. Microsoft прекратила поддержку всех версий Internet Explorer, за исключением самой последней из них - Internet Explorer 11.

Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone , внедряемых методами социальной инженерии и фишинговых атак; 3D-графику благодаря поддержке WebGL. Браузер Internet Explorer 11 для Windows 8.1 и Windows Phone 8.1 использует один и тот же дви

Найдена критическая уязвимость во всех версиях Internet Explorer, включая будущие жении критической уязвимости во всех поддерживаемых версиях веб-браузера Internet Explorer, включая IE6, IE7, IE8, IE9, IE10 и IE11. Уязвимость затрагивает все версии Windows, начиная с Windows

Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7 лкой на официальный сайт сообщил ресурс The Verge. Разработчики получили возможность ознакомиться с IE10 для Windows 7 несколько месяцев назад. В ближайшие недели все пользователи с ОС Windows

Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7 t выпустила десятую версию веб-браузера Internet Explorer для операционной системы Windows 7. Ранее IE10 был доступен только в системе Windows 8, которая вышла на рынок 26 октября. Версия, кото

Internet Explorer оказался самым безопасным браузером мов, то здесь разрыв между браузером корпорации Microsoft и другими браузерами оказался еще больше: IE9 заблокировал 96,6% активности, Chrome - 1,6%, а Safari и Firefox - менее процента. По спо

Google отказался работать с самым популярным браузером в мире Apps входят такие сервисы, как Gmail, «Календарь», «Диск», «Документы» и другие. Отказ от поддержки IE8 выполняется в рамках стратегии, о которой представители Google объявили в прошлом году. С

В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10 вышел в конце июля для Consumer Preview и Release Preview. Редакция ZDNet до выпуска обновления для IE10 советует отказаться от использования этого браузера, либо отключить в настройках дополне

В интернете бьют тревогу: Apple и Google создали самые опасные браузеры современности е прочие браузеры, доля которых была несопоставимо меньшей. «Все веб-сайты работали хорошо только в IE6, и если вы пользовались другой программой, вы были бессильны. Теперь IE6 в прошлом

Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9 Российский офис компании Disney специально для браузера Internet Explorer 9 разработал секретный раздел на сайте www.disney.ru, доступный только пользователям последней версии браузера. Так, в разделе «Творчество и развлечения», своими руками можно

Microsoft: IE9 блокирует от 3 до 5 млн онлайн-угроз каждый день crosoft, по данным «независимого исследования» компании NSS Labs за второй квартал 2011 г., браузер Internet Explorer 9 лидирует в области защиты от атак социальной инженерии, так как только он

Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash ет адаптирована под сенсорный интерфейс Metro UI, вторая - под обычный интерфейс Windows. Та версия IE10, которая будет адаптирована под Metro UI, не будет поддерживать плагины, включая Adobe F

«ВымпелКом» завершил переход на Internet Explorer 8 бъявила о том, что завершила проект миграции браузера на рабочих компьютерах компании «ВымпелКом» с Internet Explorer 6 на Internet Explorer 8. «Многие компании опасаются, что проект миграции с

Internet Explorer 9 назвали самым безопасным веб-браузером в мире а софтверного гиганта составил 100%. На втором месте оказалась предыдущая версия того же браузера - Internet Explorer 8, показатель эффективности которого в борьбе с хакерскими веб-ресурсами со

Internet Explorer 9 признали самым безопасным в мире веб-браузером а софтверного гиганта составил 100%. На втором месте оказалась предыдущая версия того же браузера - Internet Explorer 8, показатель эффективности которого в борьбе с хакерскими веб-ресурсами со

Microsoft представила Internet Explorer 10 ликации на официальном сайте была загружена 2,3 млн раз, что оказалось существенно выше результатов IE8 за аналогичный период (1,3 млн загрузок за 5 дней). Тем не менее, уже до конца марта этот

Вышла финальная версия IE9 терфейс браузера переведен на 39 языков, включая русский. Первым делом отмечается новый внешний вид IE9. Адресная строка стала короче, а вкладки теперь располагаются справа от нее на одном уров

Microsoft запустила обратный отсчет для IE6 которой в феврале мировая доля без малого 10-летнего браузера Microsoft составила 12%. Больше всего IE6 популярен в Китае - 5,9% от мирового показателя, что обусловлено большим числом интернет-

Финальная версия Internet Explorer 9 может выйти 24 марта ись была удалена, однако издание Winrumors успело сделать скриншот страницы. Недавно на срок выхода IE9 намекал глава Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). Выступая на конференции разработчик

Релиз-кандидат Internet Explorer 9 скачали более 2 млн раз он позволяет увеличить скорость обработки веб-страниц. Согласно тесту производительности SunSpider, IE9 RC на 35% быстрее, чем IE9 Beta (209 мс против 322 мс).

Вышел релиз-кандидат Internet Explorer 9 он позволяет увеличить скорость обработки веб-страниц. Согласно тесту производительности SunSpider, IE9 RC на 35% быстрее, чем IE9 Beta (209 мс против 322 мс). В IE9 RC внизу стра

Настраиваем Internet Explorer 9 Beta "под себя" запущен). Internet Explorer 9 Tweaker возвращает на прежнее место элемент интерфейса, называемый в IE8 "строка меню" (то есть панель с пунктами "Файл", "Правка," "Вид," "Избранное," "Сервис,"

Internet Explorer 9 Beta протестировали 20 млн пользователей Корпорация Microsoft подвела итоги развития веб-браузера Internet Explorer 9 Beta за 2010 год. На данный момент, по данным, озвученным генеральным дир

Готовится к выходу IE9 с функцией защиты пользовательских данных аст шанс корпорации выйти на лидерство на рынке веб-браузеров. Топ-менеджер не назвал сроков выхода IE9 RC, однако отметил, что это состоится уже скоро.

IE9 покажет возможности процессоров AMD нтских продуктов AMD, провели конференцию, в ходе которой рассказали о возможностях и преимуществах IE9 на новой платформе. По мнению представителей двух компаний, современные веб-приложения ст

Новые игры на HTML5 позволяют оценить производительность Internet Explorer 9 Internet Explorer 9. В Microsoft отмечают, что игры не создавались изначально оптимизированными под IE9 – они запускаются и в других веб-браузерах, работающих с HTML5, но в корпорации уверены,

Создана первая игра на базе HTML5 для Internet Explorer 9 Студия Grant Skinner в сотрудничестве с Microsoft представила первую казуальную игру Pirates Love Daisies на базе HTML5, рассчитанную на запуск в браузере Internet Explorer 9. Сюжет игры строится на классическом противостоянии игрока и компьютера (требуется сохранить цветочную поляну от посягательств пиратов). Почти весь код Pirates Love Daisies

Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер? ри этом в новом стандарте не перечислены кодеки, которые должен поддерживать браузер. Тот факт, что IE9 Platform Preview 3 и Google Chrome 6.0 способны воспроизводить HTML5 видео на портале You

Уязвимость "нулевого дня" не коснулась IE9 ссылок на подобные ресурсы использовались мошеннические и спам-рассылки от лица организаций и частных пользователей. Интересно, что уязвимость затрагивала пользователей IE версии 6, 7 и даже 8, но не IE9, существующего сейчас в статусе публичной бета-версии. Microsoft подчеркнула, что пользователям IE9 бета установка этого критически важного обновления не требовалась.

К IE9 выпущен плагин для мониторинга изменений на веб-сайтах Подразделение Microsoft Research разработало специальный плагин Diff-IE для браузера Internet Explorer 7/8/9, позволяющий отслеживать обновления на веб-сайтах. Он позволяет выделять подсветкой внесенные изменения на веб-странице, которые появились на ней с момента последнего по

Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии м, что по данным исследования, проведенного компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., браузеры Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от в

Пользователи смогут контролировать передачу своих данных в IE9 м продолжением системы выборочной блокировки cookies под определенный домен, а также появившегося в IE8 инструмента анонимного серфинга.

CNews запускает спецраздел по Internet Explorer 9 ta. Работу со старыми версиями системы, в частности, Windows XP браузер не поддерживает. Спецраздел Internet Explorer 9 на CNews собирает всю актуальную информацию по новому браузеру Сайт CNews

IE9: грядет ли революция на браузерном рынке? ть во главе угла За все время существования на рынке (с марта 2009 года, начиная с бета-версии) веб-браузер Internet Explorer 8 сумел блокировать свыше 1 млрд загрузок вредоносного кода. Это ст

Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту екорректным. Сергей Кузнецов, руководитель исследовательского отдела "Рексофт": "Интерес к браузеру IE9 в среде разработчиков невысок по двум причинам. Во-первых, мы до сих пор имеем бета-верси

Microsoft представила Internet Explorer 9 Platform Preview 7 Компания Microsoft представила следующую версию превью платформы своего браузера – Internet Explorer 9 Platform Preview 7. Новая версия отличается высокими показателями произво