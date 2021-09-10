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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) Интернет Эксплорер браузер

Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер

В Южной Корее в июне 2022 года установили памятник Internet Explorer.  Ки Юн, корейский разработчик, потратил 330 долларов на установку памятника браузеру, который по его мнению несмотря на весь хейт, заслуживает светлой памяти. 

"Ты был хорошим инструментом для загрузки других браузеров" написано на камне.
 
 


10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer
03.05.2019 Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone
18.09.2013 Найдена критическая уязвимость во всех версиях Internet Explorer, включая будущие
26.02.2013 Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7
14.11.2012 Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7
07.11.2012 Названы самые быстрые и популярные браузеры для Windows, Mac и Linux
28.09.2012 Internet Explorer оказался самым безопасным браузером
17.09.2012 Google отказался работать с самым популярным браузером в мире
10.09.2012 В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10
14.02.2012 В интернете бьют тревогу: Apple и Google создали самые опасные браузеры современности
23.11.2011 Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9
06.10.2011 Microsoft: IE9 блокирует от 3 до 5 млн онлайн-угроз каждый день
19.09.2011 Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash
15.08.2011 «ВымпелКом» завершил переход на Internet Explorer 8
18.07.2011 Internet Explorer 9 назвали самым безопасным веб-браузером в мире
18.07.2011 Internet Explorer 9 признали самым безопасным в мире веб-браузером
13.04.2011 Microsoft представила Internet Explorer 10
15.03.2011 Вышла финальная версия IE9
05.03.2011 Microsoft запустила обратный отсчет для IE6
02.03.2011 Финальная версия Internet Explorer 9 может выйти 24 марта
17.02.2011 Релиз-кандидат Internet Explorer 9 скачали более 2 млн раз
11.02.2011 Вышел релиз-кандидат Internet Explorer 9
31.01.2011 Настраиваем Internet Explorer 9 Beta "под себя"
14.01.2011 Internet Explorer 9 Beta протестировали 20 млн пользователей
13.01.2011 Готовится к выходу IE9 с функцией защиты пользовательских данных
13.01.2011 IE9 покажет возможности процессоров AMD
27.12.2010 Новые игры на HTML5 позволяют оценить производительность Internet Explorer 9
21.12.2010 Создана первая игра на базе HTML5 для Internet Explorer 9
17.12.2010 Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер?
17.12.2010 Уязвимость "нулевого дня" не коснулась IE9
15.12.2010 К IE9 выпущен плагин для мониторинга изменений на веб-сайтах
15.12.2010 Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии
10.12.2010 Пользователи смогут контролировать передачу своих данных в IE9
03.12.2010 CNews запускает спецраздел по Internet Explorer 9
01.12.2010 IE9: грядет ли революция на браузерном рынке?
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту
24.11.2010 Microsoft представила Internet Explorer 9 Platform Preview 7
01.11.2010 Бета-версию Internet Explorer 9 скачали более 10 млн раз
23.09.2010 Бета-версию Internet Explorer 9 скачали более 2 млн раз

Публикаций - 1081, упоминаний - 1466

Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23455 666
Google LLC 10912 162
Apple Inc 11159 83
Netscape Communications Corporation 420 74
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5584 43
Adobe Systems 1501 38
Oracle Corporation 6294 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4137 34
Yandex - Яндекс 5631 34
IBM - International Business Machines Corp 9183 33
Yahoo! 3687 33
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 32
Dr.Web - Доктор Веб 1210 31
AOL Inc 1586 31
Twitter 2691 28
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 28
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 27
Samsung Electronics 9707 22
VK - Mail.ru Group 3194 22
Intel Corporation 11645 21
Meta Platforms - Facebook 4334 20
Oracle - Sun Microsystems 2206 20
HP Inc. 5509 20
Opera Software 331 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 17
Secunia 97 17
HP - Hewlett-Packard 3599 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 16
Sony 6478 14
HTC Corporation 1490 14
Mozilla Foundation 94 13
6973 13
NSS Labs 31 13
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1107 12
LG Electronics 3534 12
1С-ИжТиСи 6291 12
AOL - America Online 714 11
Toshiba Corporation 2884 11
Dell EMC 4905 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 25
eBay Inc 1596 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 434 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 9
Лента - Сеть розничной торговли 1689 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 6
Точка 3792 6
Май - Российская торговая компания 1017 5
Carl Zeiss 298 5
Warner 554 5
Россети Ленэнерго 2339 4
Связной ГК 1332 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 3
101Hotels.com 702 3
Walt Disney Company 571 3
Резонанс НПП 341 2
Евросеть 1398 2
Royal Dutch Shell - Шелл 188 2
Vimeo - Видеохостинг 66 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1887 2
Visa International 1870 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 2
Европлан - Europlan 27 2
LinkedIn 582 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 423 2
GM - General Motors 448 2
LEGO 219 2
Yamaha - Ямаха 102 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
РЖД - Российские железные дороги 1611 2
КонсультантПлюс 106 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 1
UPS 178 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 1
Boeing 987 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 27
Судебная власть - Judicial power 2083 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 4
Правительство Москвы 1982 3
Таможня - Таможенная служба 1025 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 2
Федеральное казначейство России 1547 2
Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 977 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 315 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 43 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 11 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1791 7
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