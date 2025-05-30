Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) Интернет Эксплорер браузер

Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер

В Южной Корее в июне 2022 года установили памятник Internet Explorer.  Ки Юн, корейский разработчик, потратил 330 долларов на установку памятника браузеру, который по его мнению несмотря на весь хейт, заслуживает светлой памяти. 

"Ты был хорошим инструментом для загрузки других браузеров" написано на камне.
 
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.05.2025 «Нейроинформ»: число жертв новой уязвимости в Windows Explorer растет с каждым днем

ция новой уязвимости, известной как CVE-2025-24071, которая позволяет злоумышленникам получить логин и пароль пользователя от доменной учетной записи из-за некорректной обработки файлов .library-ms в Windows Explorer. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ». Специалисты «Нейроинформ» обнаружили, что с 1 по 15 мая 2025 г. число жертв новой уязвимостей среди российских компаний выр
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer

«Microsoft изучает сообщения об уязвимости удаленного выполнения кода в MSHTML, которая затрагивает Microsoft Windows». MSHTML, также известный как Trident — это браузерный движок, разработанный для Microsoft Internet Explorer. Движок представляет собой программу, которая обеспечивает отображение содержимого веб-страниц на экране компьютера в читаемом виде. MSHTML также используется в доку
03.05.2019 Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер

от руководства разработала и в 2009 г. воплотила в жизнь план по «устранению» устаревшего браузера Microsoft Internet Explorer 6 (IE6), который на тот момент все еще удерживал значительную дол
13.01.2016 Microsoft закрыла 25 «дыр» в Windows, Internet Explorer, Edge и Office

ения, должны перейти на Windows 8.1. Эта процедура бесплатна.  Помимо этого, с 12 января 2016 г. Microsoft прекратила поддержку всех версий Internet Explorer, за исключением самой последней из них -  Internet Explorer 11
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone

, внедряемых методами социальной инженерии и фишинговых атак; 3D-графику благодаря поддержке WebGL. Браузер Internet Explorer 11 для Windows 8.1 и Windows Phone 8.1 использует один и тот же дви
18.09.2013 Найдена критическая уязвимость во всех версиях Internet Explorer, включая будущие

жении критической уязвимости во всех поддерживаемых версиях веб-браузера Internet Explorer, включая IE6, IE7, IE8, IE9, IE10 и IE11. Уязвимость затрагивает все версии Windows, начиная с Windows
26.02.2013 Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7

лкой на официальный сайт сообщил ресурс The Verge. Разработчики получили возможность ознакомиться с IE10 для Windows 7 несколько месяцев назад. В ближайшие недели все пользователи с ОС Windows

14.11.2012 Microsoft выпустила Internet Explorer 10 для Windows 7

t выпустила десятую версию веб-браузера Internet Explorer для операционной системы Windows 7. Ранее IE10 был доступен только в системе Windows 8, которая вышла на рынок 26 октября. Версия, кото
28.09.2012 Internet Explorer оказался самым безопасным браузером

мов, то здесь разрыв между браузером корпорации Microsoft и другими браузерами оказался еще больше: IE9 заблокировал 96,6% активности, Chrome - 1,6%, а Safari и Firefox - менее процента. По спо
17.09.2012 Google отказался работать с самым популярным браузером в мире

Apps входят такие сервисы, как Gmail, «Календарь», «Диск», «Документы» и другие. Отказ от поддержки IE8 выполняется в рамках стратегии, о которой представители Google объявили в прошлом году. С
10.09.2012 В Windows 8 установлен «дырявый» Internet Explorer 10

вышел в конце июля для Consumer Preview и Release Preview. Редакция ZDNet до выпуска обновления для IE10 советует отказаться от использования этого браузера, либо отключить в настройках дополне
14.02.2012 В интернете бьют тревогу: Apple и Google создали самые опасные браузеры современности

е прочие браузеры, доля которых была несопоставимо меньшей. «Все веб-сайты работали хорошо только в IE6, и если вы пользовались другой программой, вы были бессильны. Теперь IE6 в прошлом
23.11.2011 Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9

Российский офис компании Disney специально для браузера Internet Explorer 9 разработал секретный раздел на сайте www.disney.ru, доступный только пользователям последней версии браузера. Так, в разделе «Творчество и развлечения», своими руками можно

06.10.2011 Microsoft: IE9 блокирует от 3 до 5 млн онлайн-угроз каждый день

crosoft, по данным «независимого исследования» компании NSS Labs за второй квартал 2011 г., браузер Internet Explorer 9 лидирует в области защиты от атак социальной инженерии, так как только он
19.09.2011 Microsoft отказывается от поддержки Adobe Flash

ет адаптирована под сенсорный интерфейс Metro UI, вторая - под обычный интерфейс Windows. Та версия IE10, которая будет адаптирована под Metro UI, не будет поддерживать плагины, включая Adobe F
15.08.2011 «ВымпелКом» завершил переход на Internet Explorer 8

бъявила о том, что завершила проект миграции браузера на рабочих компьютерах компании «ВымпелКом» с Internet Explorer 6 на Internet Explorer 8. «Многие компании опасаются, что проект миграции с
18.07.2011 Internet Explorer 9 назвали самым безопасным веб-браузером в мире

а софтверного гиганта составил 100%. На втором месте оказалась предыдущая версия того же браузера - Internet Explorer 8, показатель эффективности которого в борьбе с хакерскими веб-ресурсами со
18.07.2011 Internet Explorer 9 признали самым безопасным в мире веб-браузером

а софтверного гиганта составил 100%. На втором месте оказалась предыдущая версия того же браузера - Internet Explorer 8, показатель эффективности которого в борьбе с хакерскими веб-ресурсами со
13.04.2011 Microsoft представила Internet Explorer 10

ликации на официальном сайте была загружена 2,3 млн раз, что оказалось существенно выше результатов IE8 за аналогичный период (1,3 млн загрузок за 5 дней). Тем не менее, уже до конца марта этот
15.03.2011 Вышла финальная версия IE9

терфейс браузера переведен на 39 языков, включая русский. Первым делом отмечается новый внешний вид IE9. Адресная строка стала короче, а вкладки теперь располагаются справа от нее на одном уров
05.03.2011 Microsoft запустила обратный отсчет для IE6

которой в феврале мировая доля без малого 10-летнего браузера Microsoft составила 12%. Больше всего IE6 популярен в Китае - 5,9% от мирового показателя, что обусловлено большим числом интернет-
02.03.2011 Финальная версия Internet Explorer 9 может выйти 24 марта

ись была удалена, однако издание Winrumors успело сделать скриншот страницы. Недавно на срок выхода IE9 намекал глава Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). Выступая на конференции разработчик
17.02.2011 Релиз-кандидат Internet Explorer 9 скачали более 2 млн раз

он позволяет увеличить скорость обработки веб-страниц. Согласно тесту производительности SunSpider, IE9 RC на 35% быстрее, чем IE9 Beta (209 мс против 322 мс).
11.02.2011 Вышел релиз-кандидат Internet Explorer 9

он позволяет увеличить скорость обработки веб-страниц. Согласно тесту производительности SunSpider, IE9 RC на 35% быстрее, чем IE9 Beta (209 мс против 322 мс). В IE9 RC внизу стра
31.01.2011 Настраиваем Internet Explorer 9 Beta "под себя"

запущен). Internet Explorer 9 Tweaker возвращает на прежнее место элемент интерфейса, называемый в IE8 "строка меню" (то есть панель с пунктами "Файл", "Правка," "Вид," "Избранное," "Сервис,"

14.01.2011 Internet Explorer 9 Beta протестировали 20 млн пользователей

Корпорация Microsoft подвела итоги развития веб-браузера Internet Explorer 9 Beta за 2010 год. На данный момент, по данным, озвученным генеральным дир
13.01.2011 Готовится к выходу IE9 с функцией защиты пользовательских данных

аст шанс корпорации выйти на лидерство на рынке веб-браузеров. Топ-менеджер не назвал сроков выхода IE9 RC, однако отметил, что это состоится уже скоро.
13.01.2011 IE9 покажет возможности процессоров AMD

нтских продуктов AMD, провели конференцию, в ходе которой рассказали о возможностях и преимуществах IE9 на новой платформе. По мнению представителей двух компаний, современные веб-приложения ст
27.12.2010 Новые игры на HTML5 позволяют оценить производительность Internet Explorer 9

Internet Explorer 9. В Microsoft отмечают, что игры не создавались изначально оптимизированными под IE9 – они запускаются и в других веб-браузерах, работающих с HTML5, но в корпорации уверены,

21.12.2010 Создана первая игра на базе HTML5 для Internet Explorer 9

Студия Grant Skinner в сотрудничестве с Microsoft представила первую казуальную игру Pirates Love Daisies на базе HTML5, рассчитанную на запуск в браузере Internet Explorer 9. Сюжет игры строится на классическом противостоянии игрока и компьютера (требуется сохранить цветочную поляну от посягательств пиратов). Почти весь код Pirates Love Daisies

17.12.2010 Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер?

ри этом в новом стандарте не перечислены кодеки, которые должен поддерживать браузер. Тот факт, что IE9 Platform Preview 3 и Google Chrome 6.0 способны воспроизводить HTML5 видео на портале You
17.12.2010 Уязвимость "нулевого дня" не коснулась IE9

ссылок на подобные ресурсы использовались мошеннические и спам-рассылки от лица организаций и частных пользователей. Интересно, что уязвимость затрагивала пользователей IE версии 6, 7 и даже 8, но не IE9, существующего сейчас в статусе публичной бета-версии. Microsoft подчеркнула, что пользователям IE9 бета установка этого критически важного обновления не требовалась.
15.12.2010 К IE9 выпущен плагин для мониторинга изменений на веб-сайтах

Подразделение Microsoft Research разработало специальный плагин Diff-IE для браузера Internet Explorer 7/8/9, позволяющий отслеживать обновления на веб-сайтах. Он позволяет выделять подсветкой внесенные изменения на веб-странице, которые появились на ней с момента последнего по
15.12.2010 Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии

м, что по данным исследования, проведенного компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., браузеры Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от в
10.12.2010 Пользователи смогут контролировать передачу своих данных в IE9

м продолжением системы выборочной блокировки cookies под определенный домен, а также появившегося в IE8 инструмента анонимного серфинга.
03.12.2010 CNews запускает спецраздел по Internet Explorer 9

ta. Работу со старыми версиями системы, в частности, Windows XP браузер не поддерживает. Спецраздел Internet Explorer 9 на CNews собирает всю актуальную информацию по новому браузеру Сайт CNews
01.12.2010 IE9: грядет ли революция на браузерном рынке?

ть во главе угла За все время существования на рынке (с марта 2009 года, начиная с бета-версии) веб-браузер Internet Explorer 8 сумел блокировать свыше 1 млрд загрузок вредоносного кода. Это ст
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту

екорректным. Сергей Кузнецов, руководитель исследовательского отдела "Рексофт": "Интерес к браузеру IE9 в среде разработчиков невысок по двум причинам. Во-первых, мы до сих пор имеем бета-верси
24.11.2010 Microsoft представила Internet Explorer 9 Platform Preview 7

Компания Microsoft представила следующую версию превью платформы своего браузера – Internet Explorer 9 Platform Preview 7. Новая версия отличается высокими показателями произво
01.11.2010 Бета-версию Internet Explorer 9 скачали более 10 млн раз

релиза бета-версии, говорится в официальном блоге разработчиков браузера. Напомним, что бета-версия IE9 появилась в свободном доступе в Сети 15 сентября. Она работает только на операционных сис

Публикаций - 1103, упоминаний - 1525

Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 681
Google LLC 12690 165
Apple Inc 13156 84
Netscape Communications Corporation 426 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 43
Oracle Corporation 7074 40
Adobe Systems 1597 40
AOL Inc - America Online 1883 39
Yandex - Яндекс 9216 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Yahoo! 3726 34
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 32
Mozilla Foundation 208 31
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
X Corp - Twitter 2938 30
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 28
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 27
Samsung Electronics 11065 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 21
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Intel Corporation 12811 21
Otello Corporation - Opera Software 340 20
HP Inc. 5883 20
Secunia 98 17
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
HP - Hewlett-Packard 3662 16
ESET - ESET Software 1161 15
Sony 6739 14
HTC Corporation 1512 14
9594 13
NSS Labs 31 13
LG Electronics 3735 12
Toshiba Corporation 2980 11
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 10
SAP SE 5601 10
Dell EMC 5180 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
eBay Inc 1640 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 8
Warner 540 5
Carl Zeiss AG 307 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Связной ГК 1401 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Walt Disney Company 647 3
LEGO 260 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 2
КонсультантПлюс 161 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Резонанс НПП 407 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Евросеть 1421 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Верный - торговая сеть 326 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Судебная власть - Judicial power 2500 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 713
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 366
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 243
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 243
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 218
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 174
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 124
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 115
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 107
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 98
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 90
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 82
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 79
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 58
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 55
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 55
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 54
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 48
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 48
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 47
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 47
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 47
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 44
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 44
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 43
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 42
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 770
Microsoft Windows 16882 468
Mozilla Firefox - браузер 1951 323
Google Chrome - браузер 1701 199
Microsoft Windows XP 2431 172
Opera Browser - Браузер 1050 156
Apple Safari - браузер 896 151
Microsoft Windows 7 2007 132
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 129
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 98
JavaScript - JS - язык программирования 1425 97
Linux OS 11533 91
Microsoft Office 4170 90
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 80
Microsoft Outlook 1506 65
Microsoft Windows 2000 8678 62
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 58
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 57
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 55
Google Android 15244 54
Oracle Java - язык программирования 3469 49
Microsoft ActiveX 212 47
Microsoft Windows 10 1938 44
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 44
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 43
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 38
Microsoft Windows Server 2003 571 35
Apple iOS 8583 35
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 35
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 34
Apple macOS 2419 34
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 33
StatCounter 478 32
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 28
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 27
Microsoft Windows Server 2008 483 27
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 26
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Guninski Georgi - Гунински Георги 14 9
Hachamovitch Dean - Хакамович Дин - Хачамович Дин 12 9
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Кузьменко Павел 40 6
Ковалевский Анатолий 8 5
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 5
Свириденко Андрей 99 4
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 4
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 4
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 4
Corrons Luis - Корронс Луис 106 4
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 4
Beltzner Mike - Бельтцнер Майк 6 4
Lilly John - Лилли Джон 14 4
Schroepfer Mike - Шрепфер Майк 16 4
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 4
Прянишников Николай 316 3
Beard Chris - Крис Берд 14 3
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 3
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 3
Гостев Александр 84 3
Мамыкин Владимир 44 3
Zalewski Michal - Залевски Майкл 7 3
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 3
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 3
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Dotzler Asa - Доцлер Аса 6 3
Gavin Ryan - Гэвин Райан 3 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 3
Касперский Евгений 337 3
Гришин Дмитрий 210 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Никитин Максим 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 224
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 158
Европа 24964 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 40
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Япония 13807 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Франция - Французская Республика 8177 23
Испания - Королевство 3840 22
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Канада 5082 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Норвегия - Королевство 1858 17
США - Калифорния 4829 17
Украина 7928 16
Индия - Bharat 5870 13
Китай - Тайвань 4245 13
Казахстан - Республика 6048 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Польша - Республика 2031 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 9
Таджикистан - Республика 953 9
США - Коннектикут 172 8
Армения - Республика 2449 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Грузия 1332 8
Нидерланды 3746 8
Туркмения - Туркменистан 456 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Израиль 2856 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
Английский язык 7030 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 18
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 10
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Ergonomics - Эргономика 1755 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 9
Blacklist - Чёрный список 713 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 8
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 28
ZDnet 663 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 17
The Register - The Register Hardware 1784 14
Ars Technica 450 13
The Verge - Издание 619 12
AP - Associated Press 2007 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
InformationWeek 241 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Inquirer 463 8
CNews TV 747 7
ComputerWorld 144 6
Computer Weekly 376 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
NYT - The New York Times 1100 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Mashable 372 4
Silicon.com 364 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Tom’s Hardware 600 4
Neowin 217 3
TG Daily 98 3
DarkReading.com 105 3
heise online - heise security 122 3
VNUNet.com 214 3
BetaNews 50 3
TNW - The Next Web 90 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 3
FT - Financial Times 1296 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
Windows Central 36 3
Microsoft TechNet 8 2
Net Applications 127 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
Gartner - Гартнер 3658 16
IDC - International Data Corporation 4975 11
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 10
Forrester Research 834 8
NetMarketShare Web Analytics 29 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Strategy Analytics 285 2
W3Techs 14 2
NPD DisplaySearch 285 2
comScore 379 2
IT Productivity Center 3 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Fortune Global 100 142 1
The Network 8 1
NPD Group 140 1
Gartner - Dataquest 353 1
HitWise 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Illuminata 13 1
Net Applicaitons 1 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Enderle Group 17 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
University of Luxembourg - Люксембургский университет 1 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 3 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 63
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CeBIT 614 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Microsoft Build - конференция 39 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Docflow 148 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MacWorld Expo 35 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
USENIX - техническая конференция 15 1
LinuxWorld 52 1
USENIX Security Symposium 4 1
Электронное государство XXI века 32 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
DevCon 18 1
Adobe MAX 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще