Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) Интернет Эксплорер браузер
В Южной Корее в июне 2022 года установили памятник Internet Explorer. Ки Юн, корейский разработчик, потратил 330 долларов на установку памятника браузеру, который по его мнению несмотря на весь хейт, заслуживает светлой памяти.
"Ты был хорошим инструментом для загрузки других браузеров" написано на камне.
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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