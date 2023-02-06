Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Nielsen Holdings NielsenIQ Nielsen Global Connect NetRatings ACNielsen (AC Nielsen) Nielsen Media Research (NMR)

Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)

СОБЫТИЯ


06.02.2023 Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты

Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят экспертизу и технологические разработки обеих компаний.
19.11.2018 Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле

soft опубликовали подробности о недавно разработанном решении для управления корпоративными данными Nielsen Connect, использующем возможности интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure
25.09.2009 Nielsen: расходы на рекламу в социальных сетях выросли в два раза

Американцы уделяют 17% всего времени, проводимого ими в интернете, социальным сетям и блог-платформам. Об этом говорится в новом исследовании компании Nielsen по данным за август 2009 г. Это на 11% превосходит показатели за тот же период прошлого года. Также в отчете говорится, что расходы на онлайн-рекламу в социальных сетях и блог-платформа
22.06.2009 Nielsen Online: Twitter вырос на 1500% за год

ория сервиса микроблогов Twitter в мае росла быстрее, чем у любого другого сайта и увеличилась почти на 1500% по сравнению с прошлым годом до 18,2 млн пользователей, говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Также люди стали проводить на Twitter значительно больше времени, чем год назад – в среднем, 17 минут 21 секунду в мае 2009 г. против 6 минут 19 секунд в мае 2008 г. Однако, по

24.04.2009 Nielsen: онлайн-аудитория газет растет

Сайты газет США посещали, в среднем, 73,3 млн пользователей в месяц в течение первого квартала 2009 г., говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Таким образом, рост посещаемости по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,5%. Среднее число просмотров страниц увеличилось на 13% до 3,5 млрд. Оба показателя явл
10.03.2009 Социальные сети стали популярнее электронной почты

ok или MySpace, а также блоги стали популярнее электронной почты, говорится в новом отчете компании Nielsen. По данным последнего опроса пользователей Сети, 66,8% всей интернет-аудитории провод
09.12.2008 Nielsen Online выходит на российский рынок

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Nielsen Company, Nielsen Online выходит на российский рынок. В России компания предлаг
08.12.2008 Nielsen Online измерит российский интернет

недрять точно таргетированные марктинговые стратегии», − заявил Дуайт Уотсон, генеральный директор «Nielsen Россия». В компании также отметили, что Россия станет частью внушительной «зоны покры
26.11.2008 Google продолжает вытеснять Microsoft и Yahoo

Компании comScore и Nielsen Online независимо друг от друга опубликовали исследования популярности поисковых сист
17.09.2008 Nielsen Online: популярность Twitter выросла на 422% за год

Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за август 2008 г. Социальная сеть Twitter, представляющая из себя систему микроблогов, привлекла в а
14.08.2008 Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу

Италия (11,9%). Несколько хуже ее выглядят Испания, Франция, Германия и Китай. Руководитель отдела «Nielsen Россия» Наталья Игнатьева пояснила CNews, что поведение пользователей мобильных устро
16.04.2008 Nielsen Online посчитала пользователей социальных сетей в США

Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за февраль 2008 г. Количество уникальных пользователей социальной сети MySpace увеличилось с 55,4 мл
07.04.2008 Nielsen купит исследователя ТВ и интернета за $225 млн.

Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о том, что купит IAG Research за $225 млн. IAG Research занимается исследованиями аудитории телевидения и интернета, сообщает Reuters. По словам представителей Nielsen,

06.12.2007 Nielsen будет защищать видеоконтент

Компания Nielsen совместно с Digimarc разработала сервис Digital Media Manager, с помощью которого медиакомпании смогут отслеживать незаконное распространение своего видео в Сети. Как сообщает Wall Stre
16.10.2007 Nielsen будет измерять аудиторию мобильного интернета

Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о запуске двух новых сервисов - Nielsen Online и Nielsen Mobil
11.10.2007 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 для петербургского филиала Acnielsen

нтеллектуальный номер с кодом 8-800-200) представительству международной исследовательской компании ACNielsen в России. Пользователем услуги станет региональное подразделение в Санкт-Петербурге
21.09.2007 США: подростки предпочитают MySpace и Facebook

ем средний пользователь, предпочитающий лишь один из этих сайтов, говорится в исследовании компании Nielsen//NetRatings. «Тинэйджерам нравятся такого рода социальные сети и у них есть больше св
14.09.2007 США: рост популярности YouTube уменьшается

Компания Nielsen/NetRatings опубликовала исследование популярности крупнейших видеосервисов США по дан
14.09.2007 Социальные сети: MySpace и Facebook остаются лидерами

Компания Nielsen/NetRatings опубликовала результаты исследования популярности социальных сетей среди п
11.09.2007 Рейтинг веб-сайтов: Microsoft и Google продолжают лидировать

Компания Nielsen/NetRatings опубликовала рейтинг наиболее популярных веб-сайтов в США в августе 2007 г
27.07.2007 IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех

сообщений с наиболее быстро растущей популярностью за последние 10 месяцев, по данным исследования Nielsen/NetRatings. Количество пользователей Meebo выросло на 354% с августа 2006 г. и достиг
17.07.2007 Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют

Аналитическая компания Nielsen//NetRatings опубликовала статистику самых популярных социальных сетей в июне, сообщае
12.07.2007 Популярность Facebook растет: 30 млн пользователей

ство пользователей увеличилось почти вдвое с начала текущего года. Ранее исследовательская компания Nielsen/NetRatings сообщала о том, что социальная сеть Facebook уже обогнала по популярности

11.07.2007 Nielsen изменяет принцип подсчета популярности веб-ресурсов

Компания интернет-статистики Nielsen NetRatings приняла решение изменить принцип подсчета популярности того или иного сайт
11.07.2007 Британия: Facebook и Bebo обгоняют MySpace

Согласно исследованию компании Nielsen/NetRatings, социальные сети Facebook и Bebo опередили по популярности MySpace в Велик
09.07.2007 Wikipedia вырывается в лидеры: 46,8 млн уникальных посетителей

лн, что на 72% больше аналогичных показателей по данным на июнь 2006 года, согласно отчету компании Nielsen/NetRatings. Wikipedia также остается самым популярным сайтом новостного и информацион
03.07.2007 Nielsen повысит эффективность игровой рекламы

Американское отделение Sony Computer Entertainment и исследовательская фирма Nielsen объявили о партнерстве, в рамках которого они совместно будут разрабатывать систему вычислений игровой рекламы, которая позволит «сделать игры более конкурентоспособной рекламной платфо
23.05.2007 Buzz Metric «предскажет» будущее товаров

Рейтинговая компания Nielsen представила сервис для продвижения новых товаров: Buzz Metric («измеритель болтовни»)
17.05.2007 Женщины проводят в Сети на 27% времени больше мужчин

й аудиторией британского интернета являются женщины в возрасте от 18 до 34 лет, утверждает компания Nielsen/NetRatings. Они составляют 18% всех пользователей, и проводя в сети на 27% времени бо
23.04.2007 ComScore неверно считает посещаемость?

ность измерений посещаемости сайтов двумя ведущими компаниями мониторинга трафика — comScore и Nielsen//NetRatings. IAB обратилось к ним с письмом, в котором предложено провести аудит мето
30.03.2007 Nielsen: марка сотового телефона говорит о личности владельца

Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Nielsen Media Research в Австралии, марка сотового телефона может многое сообщить о его владе
25.12.2006 Google обошел Yahoo, на очереди Microsoft

личеству запросов обе компании выигрывают у Microsoft Live Search. Так, в ноябре 2006 г., по данным Nielsen/NetRatings, количество запросов, сделанных через этот поисковый портал, уменьшилось н
22.12.2006 Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search

с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/NetRatings. Microsoft считает это явлением временным. Из 6,2 млрд запросов 49,5% сдел
19.10.2006 Nielsen откроет рейтинг видеоигр для рекламодателей

Компания Nielsen Media Research, составляющая рейтинги популярности телевизионных программ для рекламо
15.05.2006 Сетевые сообщества популярны в США

осло на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68,8 млн. человек, подсчитала компания Nielsen/NetRatings. Это 45% от  активных пользователей Всемирной паутины в США. На первом мес
25.01.2006 Аудитория сайта iTunes выросла в 3,5 раз

05 на сайт «зашло» 20,7 млн. человек, против 6,1 млн. год назад. Рост на 241% был отмечен компанией Nielsen NetRatings, анализирующей статистику посещаемости сайтов. 20,7 млн. — это пример
10.10.2005 "Большая тройка" поисковиков: Microsoft в аутсайдерах

сте, превысило 5 млрд. Из них 80% пришлось на долю трёх главных поисковых порталов. Согласно данным Nielsen/NetRatings, в списке лидирует Google: 45,9% пользователей воспользовались услугами эт
20.06.2005 Интернет вызвал кризис "бумажных" СМИ

Первое исследование, осуществленное компанией Nielsen/NetRating, специализирующейся на мониторинге характеристик аудитории сетевых ресурсов
08.04.2005 Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка

на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают прочие

30.03.2005 Онлайновые туроператоры набирают обороты

Компания Neilsen/NetRatings опубликовала десятку самых популярных европейских туристических сайтов. На первом


Публикаций - 432, упоминаний - 733

Nielsen Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 85
Google LLC 12690 69
Microsoft Corporation 25775 56
Amazon Inc - Amazon.com 3277 33
Meta Platforms - Facebook 4621 31
AOL Inc - America Online 1883 27
Apple Inc 13156 26
Sony 6739 15
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 11
Samsung Electronics 11065 11
X Corp - Twitter 2938 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
SAP SE 5601 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Verisign 362 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
RealNetworks Products and Services 355 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 4
МегаФон 10742 4
LG Electronics 3735 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Lenovo Motorola 3566 4
PayPal 671 4
AltaVista Search Engine 202 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
Earthlink 156 3
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
eBay Inc 1640 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Warner 540 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Nike 195 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Expedia Group 136 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Walt Disney Company 647 4
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Bertelsmann 195 3
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
American Airlines 90 2
Merrill Lynch 454 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Southwest Airlines - авиакомпания 17 2
JetBlue Airways - авиакомпания 5 2
TD Ameritrade 64 2
101Hotels.com 456 2
NextCard 5 2
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
IMRA - International Mass Retail Association - Международная ассоциация розничной торговли 1 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
Online Publishers Association 10 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 38
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 21
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 14
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 34
Myspace - социальная сеть 640 26
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Google Android 15244 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Apple iOS 8583 12
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 11
Apple iPad 4012 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Apple iTunes Store 1118 6
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 6
Apple iPhone 6 4861 6
Linux OS 11533 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 4
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Google Blogger - Google BlogSpot 130 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 4
Microsoft Office 4170 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 3
AOL Search 17 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Apple iPod 1553 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 2
Kaldor Sean - Калдор Шон 8 8
Jarvis Mak - Джэрвис Мэк 6 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Gibs Jon - Гибс Джон 4 4
Weiner Allen - Вейнер Аллен 6 4
Смирнова Людмила 12 3
Деверилин Павел 34 3
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 3
Strand Lisa - Стрэнд Лиса 3 3
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 3
Рейман Леонид 1065 3
Василенко Александр 99 2
Бородин Владимир 20 2
Мучник Феликс 68 2
Тихонов Андрей 43 2
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 2
Григорьева Евгения 60 2
Ковалев Виктор 40 2
Галицкий Ефим 2 2
Bowman Bob - Боумэн Боб 2 2
Федорова Юлия 8 2
Локтев Константин 4 2
Ken Cassar - Кэссар Кэн 11 2
Goosey Richard - Гузи Ричард 2 2
Greenfield Richard - Гринфилд Ричард 5 2
Hallerman David - Халлерман Дэвид 5 2
Cassar Ken - Кассар Кен 9 2
Buchwalter Charles - Бушуолтер Чарльз - Buchwalter Charlie - Бушвалтер Чарли 9 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Путин Владимир 3454 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Артамонова Анна 183 2
Орлик Сергей 83 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Сечкин Алексей 19 1
Сергеев Дмитрий 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 219
Россия - РФ - Российская федерация 166168 92
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 57
Европа 24964 46
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 26
Япония 13807 24
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Испания - Королевство 3840 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Южная Корея - Республика 7052 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Швеция - Королевство 3782 13
Канада 5082 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Нидерланды 3746 11
Америка - Американский регион 2206 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Сингапур - Республика 1953 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Новая Зеландия 737 9
Индия - Bharat 5870 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Ближний Восток 3154 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Украина 7928 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Английский язык 7030 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Интернет-кафе 310 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
NYT - The New York Times 1100 11
AP - Associated Press 2007 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
InterNetNews - InternetNews.com 218 5
USA Today 153 5
Washington Profile 142 5
MSNBC - телеканал 89 5
23ABC News 183 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Fortune 211 4
NBC News 188 4
Mashable 372 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Wikipedia - Википедия 650 4
The Washington Post 350 4
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 3
News Corp - News Corporation 221 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
Internet.com 110 3
Forbes - Форбс 1002 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 2
San Francisco Chronicle 34 2
Yahoo! Finance 122 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Marie Claire 8 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon.com 364 2
Mercury Center 309 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
Netimperative 20 2
Walt Disney Company - ESPN 56 2
pressetext.europe 52 2
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 20
comScore 379 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 13
Harris Interactive 81 8
Forrester Research 834 8
comScore Networks 35 7
Gartner - Гартнер 3658 7
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 6
eMarketer 206 6
HitWise 69 6
NPD DisplaySearch 285 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Nielsen VideoScan 5 4
PC Data 50 4
Индекс потребительского доверия 20 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
NPD Group 140 3
Internet Stock Report 994 3
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 3
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
INFOLine-Аналитика 78 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Superdata 12 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P 500 565 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AdIndex 13 1
SmartMarketing 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
Suffolk University - Университет Саффолка - Саффолкский университет 2 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 5
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CSTB Telecom & Media 83 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Microsoft Ignite 44 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще