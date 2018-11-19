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Индексная книга CNews*
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Nielsen Holdings NielsenIQ Nielsen Global Connect NetRatings ACNielsen (AC Nielsen) Nielsen Media Research (NMR)

Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)


19.11.2018 Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле
25.09.2009 Nielsen: расходы на рекламу в социальных сетях выросли в два раза
22.06.2009 Nielsen Online: Twitter вырос на 1500% за год
24.04.2009 Nielsen: онлайн-аудитория газет растет
10.03.2009 Социальные сети стали популярнее электронной почты
09.12.2008 Nielsen Online выходит на российский рынок
08.12.2008 Nielsen Online измерит российский интернет
26.11.2008 Google продолжает вытеснять Microsoft и Yahoo
17.09.2008 Nielsen Online: популярность Twitter выросла на 422% за год
14.08.2008 Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу
16.04.2008 Nielsen Online посчитала пользователей социальных сетей в США
07.04.2008 Nielsen купит исследователя ТВ и интернета за $225 млн.
06.12.2007 Nielsen будет защищать видеоконтент
16.10.2007 Nielsen будет измерять аудиторию мобильного интернета
11.10.2007 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 для петербургского филиала Acnielsen
21.09.2007 США: подростки предпочитают MySpace и Facebook
14.09.2007 США: рост популярности YouTube уменьшается
14.09.2007 Социальные сети: MySpace и Facebook остаются лидерами
11.09.2007 Рейтинг веб-сайтов: Microsoft и Google продолжают лидировать
27.07.2007 IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех
17.07.2007 Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют
12.07.2007 Популярность Facebook растет: 30 млн пользователей
11.07.2007 Nielsen изменяет принцип подсчета популярности веб-ресурсов
11.07.2007 Британия: Facebook и Bebo обгоняют MySpace
09.07.2007 Wikipedia вырывается в лидеры: 46,8 млн уникальных посетителей
03.07.2007 Nielsen повысит эффективность игровой рекламы
23.05.2007 Buzz Metric «предскажет» будущее товаров
17.05.2007 Женщины проводят в Сети на 27% времени больше мужчин
23.04.2007 ComScore неверно считает посещаемость?
30.03.2007 Nielsen: марка сотового телефона говорит о личности владельца
25.12.2006 Google обошел Yahoo, на очереди Microsoft
22.12.2006 Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search
19.10.2006 Nielsen откроет рейтинг видеоигр для рекламодателей
15.05.2006 Сетевые сообщества популярны в США
25.01.2006 Аудитория сайта iTunes выросла в 3,5 раз
10.10.2005 "Большая тройка" поисковиков: Microsoft в аутсайдерах
20.06.2005 Интернет вызвал кризис "бумажных" СМИ
08.04.2005 Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка
30.03.2005 Онлайновые туроператоры набирают обороты
22.03.2004 США: У интернета женское лицо

Публикаций - 426, упоминаний - 748

Nielsen Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3687 85
Google LLC 10938 69
Microsoft Corporation 23496 56
Amazon Inc - Amazon.com 2801 33
Meta Platforms - Facebook 4338 31
Apple Inc 11191 27
AOL Inc 1586 24
Цифра ГК 2147 19
Sony 6482 15
Samsung Electronics 9731 11
AOL - America Online 714 10
Twitter 2700 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 9
Yandex - Яндекс 5673 8
Lycos 276 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8045 8
VK - Mail.ru Group 3200 7
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 6
SAP SE 4881 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9436 5
HP Inc. 5518 4
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 110 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 4
Verisign 358 4
Lenovo Motorola 3503 4
Rambler Group - Рамблер ГК 854 4
IBM - International Business Machines Corp 9194 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 4
SAP CIS - САП СНГ 831 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 4
PayPal 647 4
LG Electronics 3540 4
Intel Corporation 11669 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4155 3
АйТи 1283 3
i-Free - Айфри 121 3
AT&T Inc 1652 3
Huawei 3503 3
eBay Inc 1597 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6194 14
Россети Ленэнерго 2348 6
LinkedIn 582 5
Nike 175 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 4
Expedia Group 133 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
GM - General Motors 448 3
Warner 554 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5811 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 3
Paramount Pictures Corporation 124 3
Visa International 1872 3
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 3
Walt Disney Company 573 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
Bertelsmann 193 3
American Express - Amex 310 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 2
Warner Bros. International Television Distribution 272 2
Ford 397 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
United Airlines - авиакомпания 90 2
TD Ameritrade 64 2
Carlsberg Group 22 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 2
Qiwi 923 2
BMW Group 412 2
Southwest Airlines - авиакомпания 15 2
UMG - Universal Music Group 261 2
American Airlines 83 2
JetBlue Airways - авиакомпания 5 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 8
Судебная власть - Judicial power 2094 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10382 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1311 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9104 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
Правительство Москвы 1991 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Конституционный суд РФ 103 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 253 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2852 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3691 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 2 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
ЛДПР 100 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79203 264
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9916 58
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8877 40
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25050 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9143 35
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6342 34
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4256 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25019 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38963 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22190 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21355 26
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11642 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13576 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8631 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5398 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53263 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6564 19
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2335 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14834 16
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5230 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12515 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11296 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12605 15
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2622 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25655 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7867 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10038 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21948 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15075 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17513 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17203 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3667 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5445 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3749 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19824 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6336 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8239 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6078 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 33
Microsoft Windows 2000 12677 32
Myspace - социальная сеть 636 26
Google Android 12549 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6621 15
Google YouTube - Видеохостинг 2426 13
Apple iOS 6800 12
Microsoft Windows 14442 12
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 417 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 10
Apple iPad 3738 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3940 10
Apple iPhone 6 6174 9
Age of Kings 3445 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 6
Apple iTunes Store 1063 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 5
Linux OS 8244 5
Microsoft Edge - браузер 1933 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 4
Google Blogger - Google BlogSpot 109 4
Oracle Java - язык программирования 2767 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 4
Microsoft Windows Live 236 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 4
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 4
Nokia Symbian OS 1399 4
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 54 4
Nintendo Wii - игровая консоль 759 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 339 3
Apple iPod 1531 3
Mozilla Firefox - браузер 1794 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 3
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 130 3
ВГТРК Смотрим 517 3
Microsoft Office 3438 3
Google Play - Google Store - Android Market 2936 3
Hulu - онлайн-кинотеатр 93 2
Google Android TV 226 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 108 2
Jarvis Mak - Джэрвис Мэк 6 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 5
Gibs Jon - Гибс Джон 4 4
Рейман Леонид 1031 3
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 3
Деверилин Павел 9 3
Смирнова Людмила 11 3
Василенко Александр 83 2
Тихонов Андрей 38 2
Григорьева Евгения 59 2
Мучник Феликс 68 2
Ковалев Виктор 40 2
Bowman Bob - Боумэн Боб 2 2
Бородин Владимир 20 2
Орлик Сергей 73 2
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 2
Путин Владимир 2730 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 2
Артамонова Анна 183 2
Талдыкина Наталья 31 1
Журавлев Вадим 2 1
Волож Аркадий 226 1
Сечкин Алексей 15 1
Аитов Тимур 197 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Малис Александр 156 1
Разгуляев Валерий 18 1
Садовенко Илья 64 1
Ким Борис 74 1
Орловский Виктор 345 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Шарак Андрей 43 1
Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
Черменин Артем 7 1
Васильев Марат 1 1
Стрелкова Александра 5 1
Heina Michael - Хейна Майкл 1 1
Захаренко Максим 54 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50174 221
Россия - РФ - Российская федерация 122854 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12815 57
Европа 21310 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17141 34
Германия - Федеративная Республика 12012 29
Франция - Французская Республика 7084 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39342 26
Япония 12878 24
Италия - Итальянская Республика 4223 24
Испания - Королевство 3601 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15077 19
Бразилия - Федеративная Республика 2089 17
Южная Корея - Республика 6289 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 14
Швеция - Королевство 3459 13
Канада 4710 13
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 12
Нидерланды 3306 11
Азия - Азиатский регион 4659 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 10
Америка 2155 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 10
Новая Зеландия 689 9
Америка Латинская 1684 9
Сингапур - Республика 1770 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2555 9
Америка Северная 2835 8
Африка - Африканский регион 3268 8
Индия - Республика 5069 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14946 8
США - Лос-Анджелес - Голливуд 341 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 7
Украина 7267 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 7
Китай - Тайвань 3738 6
Ближний Восток 2647 6
США - Нью-Йорк 2811 6
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41979 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20008 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8867 35
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1835 30
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5233 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14088 21
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1331 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41678 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23985 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2981 14
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4554 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4048 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5005 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4825 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15062 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10277 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2092 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1602 9
Английский язык 6160 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6864 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4423 8
Интернет-кафе 305 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1208 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5166 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1519 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4482 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3381 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6229 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4246 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5859 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3305 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1750 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9187 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 5
Thomson Reuters - Рейтер 5773 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 11
AP - Associated Press 1994 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
NYT - The New York Times 1001 8
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 5
91Mobiles 1696 5
The Washington Post 308 5
Washington Profile 140 5
MSNBC - телеканал 89 5
InterNetNews - InternetNews.com 218 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Mashable 370 4
Fortune 208 4
23ABC News 167 4
USA Today 125 4
Wikipedia - Википедия 440 4
Independent Media - Индепендент Медиа 17 3
News Corp 186 3
Internet.com 113 3
NBC News 176 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon.com 364 2
Los Angeles Times 69 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 2
Mercury Center 309 2
San Francisco Chronicle 29 2
Forbes - Форбс 630 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 23 2
Marie Claire 8 2
Yahoo! Finance 118 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
CNNIC - China Internet Network Information Center - Китайский информационный Интернет-центр - Информационный Центр по Интернет и Сетям Китая 41 1
Yahoo! Sports 8 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Известия ИД 467 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 19
comScore 389 18
500 Startups 14333 17
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7459 13
Harris Interactive 83 8
Forrester Research 812 8
Gartner - Гартнер 3475 7
HitWise 69 6
eMarketer 201 6
NPD DisplaySearch 282 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 4
Nielsen VideoScan 5 4
PC Data 51 4
IHS iSuppli 397 4
IDC - International Data Corporation 4849 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
NPD Group 140 3
Internet Stock Report 992 3
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 3
comScore Media Metrix 36 3
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TNS Kantar 3 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
Pew Research Center 20 1
S&P 500 551 1
comScore World Metrix 11 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Analysys Mason 26 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
SmartMarketing 73 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
AdIndex 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 1
Superdata 12 1
Медиалогия 50 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 45 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11641 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 8
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
День молодёжи - 27 июня 691 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Microsoft Ignite 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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