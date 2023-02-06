Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)

Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят экспертизу и технологические разработки обеих компаний.

Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле soft опубликовали подробности о недавно разработанном решении для управления корпоративными данными Nielsen Connect, использующем возможности интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure

Nielsen: расходы на рекламу в социальных сетях выросли в два раза Американцы уделяют 17% всего времени, проводимого ими в интернете, социальным сетям и блог-платформам. Об этом говорится в новом исследовании компании Nielsen по данным за август 2009 г. Это на 11% превосходит показатели за тот же период прошлого года. Также в отчете говорится, что расходы на онлайн-рекламу в социальных сетях и блог-платформа

Nielsen Online: Twitter вырос на 1500% за год ория сервиса микроблогов Twitter в мае росла быстрее, чем у любого другого сайта и увеличилась почти на 1500% по сравнению с прошлым годом до 18,2 млн пользователей, говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Также люди стали проводить на Twitter значительно больше времени, чем год назад – в среднем, 17 минут 21 секунду в мае 2009 г. против 6 минут 19 секунд в мае 2008 г. Однако, по

Nielsen: онлайн-аудитория газет растет Сайты газет США посещали, в среднем, 73,3 млн пользователей в месяц в течение первого квартала 2009 г., говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Таким образом, рост посещаемости по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,5%. Среднее число просмотров страниц увеличилось на 13% до 3,5 млрд. Оба показателя явл

Социальные сети стали популярнее электронной почты ok или MySpace, а также блоги стали популярнее электронной почты, говорится в новом отчете компании Nielsen. По данным последнего опроса пользователей Сети, 66,8% всей интернет-аудитории провод

Nielsen Online выходит на российский рынок Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Nielsen Company, Nielsen Online выходит на российский рынок. В России компания предлаг

Nielsen Online измерит российский интернет недрять точно таргетированные марктинговые стратегии», − заявил Дуайт Уотсон, генеральный директор «Nielsen Россия». В компании также отметили, что Россия станет частью внушительной «зоны покры

Google продолжает вытеснять Microsoft и Yahoo Компании comScore и Nielsen Online независимо друг от друга опубликовали исследования популярности поисковых сист

Nielsen Online: популярность Twitter выросла на 422% за год Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за август 2008 г. Социальная сеть Twitter, представляющая из себя систему микроблогов, привлекла в а

Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу Италия (11,9%). Несколько хуже ее выглядят Испания, Франция, Германия и Китай. Руководитель отдела «Nielsen Россия» Наталья Игнатьева пояснила CNews, что поведение пользователей мобильных устро

Nielsen Online посчитала пользователей социальных сетей в США Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за февраль 2008 г. Количество уникальных пользователей социальной сети MySpace увеличилось с 55,4 мл

Nielsen купит исследователя ТВ и интернета за $225 млн. Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о том, что купит IAG Research за $225 млн. IAG Research занимается исследованиями аудитории телевидения и интернета, сообщает Reuters. По словам представителей Nielsen,

Nielsen будет защищать видеоконтент Компания Nielsen совместно с Digimarc разработала сервис Digital Media Manager, с помощью которого медиакомпании смогут отслеживать незаконное распространение своего видео в Сети. Как сообщает Wall Stre

Nielsen будет измерять аудиторию мобильного интернета Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о запуске двух новых сервисов - Nielsen Online и Nielsen Mobil

«Ростелеком» предоставил номер 8-800 для петербургского филиала Acnielsen нтеллектуальный номер с кодом 8-800-200) представительству международной исследовательской компании ACNielsen в России. Пользователем услуги станет региональное подразделение в Санкт-Петербурге

США: подростки предпочитают MySpace и Facebook ем средний пользователь, предпочитающий лишь один из этих сайтов, говорится в исследовании компании Nielsen//NetRatings. «Тинэйджерам нравятся такого рода социальные сети и у них есть больше св

США: рост популярности YouTube уменьшается Компания Nielsen/NetRatings опубликовала исследование популярности крупнейших видеосервисов США по дан

Социальные сети: MySpace и Facebook остаются лидерами Компания Nielsen/NetRatings опубликовала результаты исследования популярности социальных сетей среди п

Рейтинг веб-сайтов: Microsoft и Google продолжают лидировать Компания Nielsen/NetRatings опубликовала рейтинг наиболее популярных веб-сайтов в США в августе 2007 г

IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех сообщений с наиболее быстро растущей популярностью за последние 10 месяцев, по данным исследования Nielsen/NetRatings. Количество пользователей Meebo выросло на 354% с августа 2006 г. и достиг

Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют Аналитическая компания Nielsen//NetRatings опубликовала статистику самых популярных социальных сетей в июне, сообщае

Популярность Facebook растет: 30 млн пользователей ство пользователей увеличилось почти вдвое с начала текущего года. Ранее исследовательская компания Nielsen/NetRatings сообщала о том, что социальная сеть Facebook уже обогнала по популярности

Nielsen изменяет принцип подсчета популярности веб-ресурсов Компания интернет-статистики Nielsen NetRatings приняла решение изменить принцип подсчета популярности того или иного сайт

Британия: Facebook и Bebo обгоняют MySpace Согласно исследованию компании Nielsen/NetRatings, социальные сети Facebook и Bebo опередили по популярности MySpace в Велик

Wikipedia вырывается в лидеры: 46,8 млн уникальных посетителей лн, что на 72% больше аналогичных показателей по данным на июнь 2006 года, согласно отчету компании Nielsen/NetRatings. Wikipedia также остается самым популярным сайтом новостного и информацион

Nielsen повысит эффективность игровой рекламы Американское отделение Sony Computer Entertainment и исследовательская фирма Nielsen объявили о партнерстве, в рамках которого они совместно будут разрабатывать систему вычислений игровой рекламы, которая позволит «сделать игры более конкурентоспособной рекламной платфо

Buzz Metric «предскажет» будущее товаров Рейтинговая компания Nielsen представила сервис для продвижения новых товаров: Buzz Metric («измеритель болтовни»)

Женщины проводят в Сети на 27% времени больше мужчин й аудиторией британского интернета являются женщины в возрасте от 18 до 34 лет, утверждает компания Nielsen/NetRatings. Они составляют 18% всех пользователей, и проводя в сети на 27% времени бо

ComScore неверно считает посещаемость? ность измерений посещаемости сайтов двумя ведущими компаниями мониторинга трафика — comScore и Nielsen//NetRatings. IAB обратилось к ним с письмом, в котором предложено провести аудит мето

Nielsen: марка сотового телефона говорит о личности владельца Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Nielsen Media Research в Австралии, марка сотового телефона может многое сообщить о его владе

Google обошел Yahoo, на очереди Microsoft личеству запросов обе компании выигрывают у Microsoft Live Search. Так, в ноябре 2006 г., по данным Nielsen/NetRatings, количество запросов, сделанных через этот поисковый портал, уменьшилось н

Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/NetRatings. Microsoft считает это явлением временным. Из 6,2 млрд запросов 49,5% сдел

Nielsen откроет рейтинг видеоигр для рекламодателей Компания Nielsen Media Research, составляющая рейтинги популярности телевизионных программ для рекламо

Сетевые сообщества популярны в США осло на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68,8 млн. человек, подсчитала компания Nielsen/NetRatings. Это 45% от активных пользователей Всемирной паутины в США. На первом мес

Аудитория сайта iTunes выросла в 3,5 раз 05 на сайт «зашло» 20,7 млн. человек, против 6,1 млн. год назад. Рост на 241% был отмечен компанией Nielsen NetRatings, анализирующей статистику посещаемости сайтов. 20,7 млн. — это пример

"Большая тройка" поисковиков: Microsoft в аутсайдерах сте, превысило 5 млрд. Из них 80% пришлось на долю трёх главных поисковых порталов. Согласно данным Nielsen/NetRatings, в списке лидирует Google: 45,9% пользователей воспользовались услугами эт

Интернет вызвал кризис "бумажных" СМИ Первое исследование, осуществленное компанией Nielsen/NetRating, специализирующейся на мониторинге характеристик аудитории сетевых ресурсов

Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают прочие