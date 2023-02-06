Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR)

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СОБЫТИЯ
|06.02.2023
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Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты
Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят экспертизу и технологические разработки обеих компаний.
|19.11.2018
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Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле
soft опубликовали подробности о недавно разработанном решении для управления корпоративными данными Nielsen Connect, использующем возможности интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure
|25.09.2009
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Nielsen: расходы на рекламу в социальных сетях выросли в два раза
Американцы уделяют 17% всего времени, проводимого ими в интернете, социальным сетям и блог-платформам. Об этом говорится в новом исследовании компании Nielsen по данным за август 2009 г. Это на 11% превосходит показатели за тот же период прошлого года. Также в отчете говорится, что расходы на онлайн-рекламу в социальных сетях и блог-платформа
|22.06.2009
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Nielsen Online: Twitter вырос на 1500% за год
ория сервиса микроблогов Twitter в мае росла быстрее, чем у любого другого сайта и увеличилась почти на 1500% по сравнению с прошлым годом до 18,2 млн пользователей, говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Также люди стали проводить на Twitter значительно больше времени, чем год назад – в среднем, 17 минут 21 секунду в мае 2009 г. против 6 минут 19 секунд в мае 2008 г. Однако, по
|24.04.2009
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Nielsen: онлайн-аудитория газет растет
Сайты газет США посещали, в среднем, 73,3 млн пользователей в месяц в течение первого квартала 2009 г., говорится в новом отчете компании Nielsen Online. Таким образом, рост посещаемости по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,5%. Среднее число просмотров страниц увеличилось на 13% до 3,5 млрд. Оба показателя явл
|10.03.2009
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Социальные сети стали популярнее электронной почты
ok или MySpace, а также блоги стали популярнее электронной почты, говорится в новом отчете компании Nielsen. По данным последнего опроса пользователей Сети, 66,8% всей интернет-аудитории провод
|09.12.2008
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Nielsen Online выходит на российский рынок
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании Nielsen Company, Nielsen Online выходит на российский рынок. В России компания предлаг
|08.12.2008
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Nielsen Online измерит российский интернет
недрять точно таргетированные марктинговые стратегии», − заявил Дуайт Уотсон, генеральный директор «Nielsen Россия». В компании также отметили, что Россия станет частью внушительной «зоны покры
|26.11.2008
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Google продолжает вытеснять Microsoft и Yahoo
Компании comScore и Nielsen Online независимо друг от друга опубликовали исследования популярности поисковых сист
|17.09.2008
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Nielsen Online: популярность Twitter выросла на 422% за год
Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за август 2008 г. Социальная сеть Twitter, представляющая из себя систему микроблогов, привлекла в а
|14.08.2008
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Мобильный интернет: Россия обгоняет Европу
Италия (11,9%). Несколько хуже ее выглядят Испания, Франция, Германия и Китай. Руководитель отдела «Nielsen Россия» Наталья Игнатьева пояснила CNews, что поведение пользователей мобильных устро
|16.04.2008
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Nielsen Online посчитала пользователей социальных сетей в США
Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности социальных сетей в США по данным за февраль 2008 г. Количество уникальных пользователей социальной сети MySpace увеличилось с 55,4 мл
|07.04.2008
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Nielsen купит исследователя ТВ и интернета за $225 млн.
Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о том, что купит IAG Research за $225 млн. IAG Research занимается исследованиями аудитории телевидения и интернета, сообщает Reuters. По словам представителей Nielsen,
|06.12.2007
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Nielsen будет защищать видеоконтент
Компания Nielsen совместно с Digimarc разработала сервис Digital Media Manager, с помощью которого медиакомпании смогут отслеживать незаконное распространение своего видео в Сети. Как сообщает Wall Stre
|16.10.2007
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Nielsen будет измерять аудиторию мобильного интернета
Крупная исследовательская компания Nielsen объявила о запуске двух новых сервисов - Nielsen Online и Nielsen Mobil
|11.10.2007
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«Ростелеком» предоставил номер 8-800 для петербургского филиала Acnielsen
нтеллектуальный номер с кодом 8-800-200) представительству международной исследовательской компании ACNielsen в России. Пользователем услуги станет региональное подразделение в Санкт-Петербурге
|21.09.2007
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США: подростки предпочитают MySpace и Facebook
ем средний пользователь, предпочитающий лишь один из этих сайтов, говорится в исследовании компании Nielsen//NetRatings. «Тинэйджерам нравятся такого рода социальные сети и у них есть больше св
|14.09.2007
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США: рост популярности YouTube уменьшается
Компания Nielsen/NetRatings опубликовала исследование популярности крупнейших видеосервисов США по дан
|14.09.2007
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Социальные сети: MySpace и Facebook остаются лидерами
Компания Nielsen/NetRatings опубликовала результаты исследования популярности социальных сетей среди п
|11.09.2007
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Рейтинг веб-сайтов: Microsoft и Google продолжают лидировать
Компания Nielsen/NetRatings опубликовала рейтинг наиболее популярных веб-сайтов в США в августе 2007 г
|27.07.2007
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IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех
сообщений с наиболее быстро растущей популярностью за последние 10 месяцев, по данным исследования Nielsen/NetRatings. Количество пользователей Meebo выросло на 354% с августа 2006 г. и достиг
|17.07.2007
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Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют
Аналитическая компания Nielsen//NetRatings опубликовала статистику самых популярных социальных сетей в июне, сообщае
|12.07.2007
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Популярность Facebook растет: 30 млн пользователей
ство пользователей увеличилось почти вдвое с начала текущего года. Ранее исследовательская компания Nielsen/NetRatings сообщала о том, что социальная сеть Facebook уже обогнала по популярности
|11.07.2007
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Nielsen изменяет принцип подсчета популярности веб-ресурсов
Компания интернет-статистики Nielsen NetRatings приняла решение изменить принцип подсчета популярности того или иного сайт
|11.07.2007
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Британия: Facebook и Bebo обгоняют MySpace
Согласно исследованию компании Nielsen/NetRatings, социальные сети Facebook и Bebo опередили по популярности MySpace в Велик
|09.07.2007
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Wikipedia вырывается в лидеры: 46,8 млн уникальных посетителей
лн, что на 72% больше аналогичных показателей по данным на июнь 2006 года, согласно отчету компании Nielsen/NetRatings. Wikipedia также остается самым популярным сайтом новостного и информацион
|03.07.2007
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Nielsen повысит эффективность игровой рекламы
Американское отделение Sony Computer Entertainment и исследовательская фирма Nielsen объявили о партнерстве, в рамках которого они совместно будут разрабатывать систему вычислений игровой рекламы, которая позволит «сделать игры более конкурентоспособной рекламной платфо
|23.05.2007
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Buzz Metric «предскажет» будущее товаров
Рейтинговая компания Nielsen представила сервис для продвижения новых товаров: Buzz Metric («измеритель болтовни»)
|17.05.2007
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Женщины проводят в Сети на 27% времени больше мужчин
й аудиторией британского интернета являются женщины в возрасте от 18 до 34 лет, утверждает компания Nielsen/NetRatings. Они составляют 18% всех пользователей, и проводя в сети на 27% времени бо
|23.04.2007
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ComScore неверно считает посещаемость?
ность измерений посещаемости сайтов двумя ведущими компаниями мониторинга трафика — comScore и Nielsen//NetRatings. IAB обратилось к ним с письмом, в котором предложено провести аудит мето
|30.03.2007
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Nielsen: марка сотового телефона говорит о личности владельца
Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Nielsen Media Research в Австралии, марка сотового телефона может многое сообщить о его владе
|25.12.2006
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Google обошел Yahoo, на очереди Microsoft
личеству запросов обе компании выигрывают у Microsoft Live Search. Так, в ноябре 2006 г., по данным Nielsen/NetRatings, количество запросов, сделанных через этот поисковый портал, уменьшилось н
|22.12.2006
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Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search
с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/NetRatings. Microsoft считает это явлением временным. Из 6,2 млрд запросов 49,5% сдел
|19.10.2006
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Nielsen откроет рейтинг видеоигр для рекламодателей
Компания Nielsen Media Research, составляющая рейтинги популярности телевизионных программ для рекламо
|15.05.2006
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Сетевые сообщества популярны в США
осло на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68,8 млн. человек, подсчитала компания Nielsen/NetRatings. Это 45% от активных пользователей Всемирной паутины в США. На первом мес
|25.01.2006
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Аудитория сайта iTunes выросла в 3,5 раз
05 на сайт «зашло» 20,7 млн. человек, против 6,1 млн. год назад. Рост на 241% был отмечен компанией Nielsen NetRatings, анализирующей статистику посещаемости сайтов. 20,7 млн. — это пример
|10.10.2005
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"Большая тройка" поисковиков: Microsoft в аутсайдерах
сте, превысило 5 млрд. Из них 80% пришлось на долю трёх главных поисковых порталов. Согласно данным Nielsen/NetRatings, в списке лидирует Google: 45,9% пользователей воспользовались услугами эт
|20.06.2005
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Интернет вызвал кризис "бумажных" СМИ
Первое исследование, осуществленное компанией Nielsen/NetRating, специализирующейся на мониторинге характеристик аудитории сетевых ресурсов
|08.04.2005
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Nielsen Entertainment: видеоигры покупаются охотнее, чем музыка
на видеоигры превышают затраты на музыкальные записи, заявила в четверг исследовательская компания Nielsen Entertainment, подтвердив тем самым мнение, что видеоигры постепенно вымещают прочие
|30.03.2005
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Онлайновые туроператоры набирают обороты
Компания Neilsen/NetRatings опубликовала десятку самых популярных европейских туристических сайтов. На первом
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