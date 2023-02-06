Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты

Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят экспертизу и технологические разработки обеих компаний.

В рамках сотрудничества впервые на российском FMCG-рынке появятся инструменты, где будут совмещены обезличенные данные программы лояльности Х5, информация о продажах в торговых сетях и продуктовых характеристиках до уровня SKU на основе классификатора NielsenIQ.

Результаты исследований в рамках совместных аналитических продуктов позволят поставщикам интегрировать рыночные данные и экспертизу в бизнес-процессы для повышения их эффективности, а также повысить автоматизацию процессов. Клиентам будут даны конкретные рекомендации по оптимизации представленного в магазинах сети Х5 ассортимента, корректировке цен, работе с промо, запуску новинок и другим направлениям.

«Цифровые решения и аналитические сервисы на основе больших данных сегодня являются основой для повышения эффективности любого бизнеса – и ритейлеров, и поставщиков. Особенно важно это во время волатильности, преобразований рынка, когда нужно держать руку на пульсе потребительских трендов. Dialog.X5 дает своим партнерам в онлайн-режиме мониторить, что происходит с продажами на рынке, анализировать и принимать решения. Сотрудничество с NielsenIQ, не только предоставит новые возможности роста бизнеса для наших партнеров, но скажется на развитии всего рынка аналитики, где за такими системными проектами – будущее, новый уровень прозрачности данных и синергия лучших инструментов», — сказал Дмитрий Прусов, директор по монетизации данных X5 Group.

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«На протяжении последних лет рынок ритейла сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые заставляют участников в корне пересматривать все ключевые аспекты своей деятельности: ассортимент, цены, логистические цепочки, программы активации продаж. В потоке изменений важно своевременно и точно реагировать на те сигналы, которые дает рыночная аналитика. Сотрудничество между NielsenIQ и Х5 даст игрокам доступ к широкому набору гармонизированных данных, вбирающих в себя экспертизу рыночной аналитики NielsenIQ и глубину данных Dialog.X5. Благодаря новым возможностям пользователи данных смогут принимать быстрые и точные бизнес решения и внедрять их в работу с сетью номер один в России», — отметил Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ.