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Сбер Dialog Диалог Салют для бизнеса Мессенджер

Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер


06.10.2023 X5 открывает данные с помощью Data Bridge

X5 Group, продуктовая розничная компания, расширяет возможности цифровой платформы для поставщиков Dialog.X5 и внедряет систему быстрого и удобного получения данных. X5 DataBridge позволит партнеру на собственных ИТ-ресурсах не только оперативно формировать все необходимые отчеты на основе а
06.02.2023 Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты

Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят эксп
21.10.2022 Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы

оссии, развивает взаимодействие с партнерами и поставщиками, помогая им ускорять свой бизнес за счет цифровых решений на основе big data. За два года работы цифровой мульти-инструментальной платформы Dialog пользователями сервиса стали более 150 поставщиков, а также десятки аналитических, рекламных, консалтинговых агентств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Dialog X5 – е
20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер

косистему «Сбера») создали возможность формирования кадровых документов в корпоративном мессенджере Dialog Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус». Теперь сотрудники компан
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов

г» (входит в экосистему «Сбера») представила платформу для создания коммуникационных инструментов — Dialog OEM. Она позволяет сторонним разработчикам сэкономить ресурсы на создание технологий д
10.02.2021 Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему «Сбера», стала ключевым поставщиком Dialog Enterprise — защищенного российского корпоративного мессенджера для комфортной совмест
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек

ботчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise. Dialog Enterprise помогает выстроить эффективную совместную работу,
02.10.2020 X5 Retail Group запустила многофункциональную платформу Dialog для бизнеса

X5 Retail Group запустила Dialog – многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 станет единым входным окном для поставщиков и партнёров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включаю
28.04.2020 В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО

ии с программным обеспечением сторонних производителей и автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, появились поддержка расширений на языке Lua, совместимость с платформой корпоративных коммуникаций Dialog, а также с Amazon S3-совместимыми хранилищами. Расширена функциональность компонента «Мойофис» Document API, который входит в состав «Мойофис» SDK. Он позволяет создавать и редактировать
02.03.2020 Основатели корпоративного мессенджера Dialog покинули компанию

Основатель корпоративного мессенджера Dialog Андрей Кузнецов покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии новых проектов. Никита Голдсмит покинул компанию ранее. «При создании компании нашей целью было внести вклад в модерни
14.11.2019 Dialog и SberCloud стали участниками выгодной недели для бизнеса от Сбербанка

Корпоративный мессенджер Dialog и провайдер облачных сервисов SberCloud разработали совместное предложение в рамках «Зеленой недели» Сбербанка. Акция включает в себя предоставление бесплатного пробного периода мессендж
27.05.2019 Сбербанк запустил корпоративный мессенджер

Сбербанк объявил о запуске корпоративного мессенджера «Сберчат», созданого на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка). Основная цель — повысить эффективность и удобство коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы. На данном этапе «Сберчат» позволит
15.11.2018 Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog

«Новые облачные технологии» и «Диалог» подписали договор о технологическом партнерстве по интеграции платформы корпоративных коммуникаций dialog с облачными продуктами «МойОфис Частное Облако» и «МойОфис Профессиональный». Совместно с приложением «МойОфис Почта» программные продукты образуют полноценную систему унифицированных ко
30.03.2018 Сбербанк инвестировал в российскую компанию «Диалог»

явил о приобретении мажоритарной доли в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise.Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения
30.09.2016 Dialog messenger оснастят технологиями распознавания речи и голосовой биометрии от «Фактора Связи»

Российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций Dialog и структурная единица корпорации АФК «Система» — центр инновационных разработок «Фактор Связи» — совместно продемонстрируют новые механизмы биометрической аудиовизуальной аутентификации

29.05.2007 Riello выпустила на российский рынок новую серию ИБП

Новейшая серия Riello - Dialog Vision, не так давно анонсированная итальянским производителем источников бесперебойного питания компанией Riello UPS Manufacturing поступила в продажу. Теперь ИБП этой серии, предназнач
20.10.2006 Dialog расширяет зону покрытия

нции стандарта CDMA2000 в районных центрах Зельва Гродненской области и Круглое Могилевской области. На территории данных населенных пунктов теперь доступен весь спектр услуг связи третьего поколения Dialog: широкий выбор голосовых тарифных планов, передача данных CDMA2000 1х со скоростью до 153 Кбит/с и разнообразные информационно-развлекательные сервисы. В настоящее время общая зона радио
05.09.2003 Riello представил модели ИБП осени 2003 года

осадки» входного сетевого напряжения без перехода на аккумуляторные батареи и имеет относительно небольшое время переключения на аккумуляторные батареи в аварийном режиме работы. ИБП серии Riello Win Dialog Plus предназначены для защиты по электропитанию ПК, сканеров, модемов, факсов, офисных АТС и другого офисного оборудования. Серия будет представлена тремя моделями – Win Dialog Pl
09.04.2001 Dialog Semiconductor открыла новое предприятие по разработке микросхем

Компания Dialog Semiconductor Plc, поставщик микросхем для производства средств мобильной связи, на прошлой неделе открыла новое предприятие в Токио, сообщила Newsbytes. Dialog Semi будет разраба
02.02.2001 Ericsson представила IP-телефон Dialog 3413

Компания Ericsson анонсировала выпуск новой модели телефона Dialog 3413, которая разработана для использования в корпоративных системах Ericsson, в том числе WebSwitch, MD110, BusinessPhone и GSM on the Net. В модели Dialog 3413 используется прео
19.12.2000 Проблемы Ericsson привели к снижению курса акций Dialog Semiconductors

являла о планах поставки Ericsson чипов для мобильных телефонов с возможностью быстрого доступа в итнернет. До настоящего момента на Ericsson приходилось 50% продаж компании. По словам представителей Dialog, в 2001 году выручка "может не вырасти", а доход на акцию возможно будет "существенно ниже", чем в текущем году.
18.12.2000 Германская Dialog Semiconductor предупредила о возможном падении прибыли в 2001 году

В пятницу германский производитель чипов, компания Dialog Semiconductor, снизила прогноз по закупкам продукции ее основными клиентами, что может привести к падению прибыли 2001 года из расчета на одну акцию "существенно ниже" уровня 2000 года.

09.08.2000 Dialog Semiconductor заключила договор на поставку микросхем для сотовых телефонов Ericsson

Компания Dialog Semiconductor Plc сообщила о контракте с компанией Ericsson. По условиям договора, Dialog будет поставлять микросхемы для сотовых телефонов третьего поколения производства Ericsso

Публикаций - 76, упоминаний - 89

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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X5 Group - Перекрёсток 561 3
X5 Group - Чижик 44 3
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Альфа-Банк 1787 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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