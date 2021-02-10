Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему «Сбера», стала ключевым поставщиком Dialog Enterprise — защищенного российского корпоративного мессенджера для комфортной совместной работы, который создала также компания экосистемы «Диалог». С февраля 2021 года продвижение и продажи Dialog Enterprise для крупного бизнеса будет осуществлять группа ЦРТ, развивая мессенджер не только в качестве надежного средства коммуникации, но и в качестве ключевого компонента единого цифрового рабочего места, реализуя, в перспективе, глобальную концепцию digital workplace.

Сотрудники многих компаний обмениваются конфиденциальной рабочей информацией в публичных мессенджерах и соцсетях, data-центры которых расположены за рубежом. Ключевое преимущество решения группы ЦРТ на базе Dialog Enterprise — возвращение компаниям контроля за своими данными: установка в корпоративных data-центрах заказчика для управления информационными рисками, при этом — не уступая в удобстве привычным публичным мессенджерам. Уже сегодня Dialog Enterprise используют по всей стране, от бизнеса среднего размера в командах 400-500 человек, до «Сбера».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Мировой рынок корпоративных коммуникаций демонстрирует годовой рост 9,2%, его объем — $31 млрд. в год. Драйвер роста — привнесение искусственного интеллекта в традиционные коммуникации. Виртуальные помощники группы ЦРТ уже доказали эффективность в финтехе, телеком, госучреждениях, ТЭК, медицине, ретейле. Теперь они смогут помочь в рабочих процессах, освобождая сотрудников от рутины, оптимизируя бизнес. Мы уже проинтегрировали Dialog Enterprise с решениями протоколирования и обработки речи, реализовав первый этап создания комплексного продукта для единого цифрового рабочего пространства».

Марина Настасенко, генеральный директор «Диалог», отметила: «Группа ЦРТ обладает многолетним опытом создания продуктов и решений на основе технологий искусственного интеллекта, реализовала более 5000 проектов в России и за рубежом и зарекомендовала себя надежным поставщиком инструментов для цифровизации рабочих процессов и повышения эффективности бизнеса. Совместно мы сможем вывести корпоративные коммуникации на следующий уровень и создадим новый мировой стандарт общения и совместной работы».

По данным RingCentral, 68% сотрудников за час переключаются между приложениями не менее 10 раз, теряют контекст и эффективность, а 69% на такие переключения тратят 60 минут в день, более месяца в год. Сотрудники без стационарных компьютеров лишеныкорпоративной сети, тратят рабочее время на поиск той или иной корпоративной формы или отчета, а компании — его оплачивают. Появление Dialog Enterprise в мобильном телефоне решает эту проблему: открывает доступ всем сотрудникам ко всем сервисам через ботов-помощников, избавляет от непродуктивности.

Группа ЦРТ уже является поставщиком AI-инструментов для цифровизации рабочих процессов: выручка только по одному из направлений — аналитике диалоговых коммуникаций (работа над качеством клиентского сервиса) выросла в 2020 году относительно 2019 года на 48%. Объем продаж по проектам внедрения продуктов ЦРТ для улучшения клиентского сервиса в банках и финансовых институтах вырос на 76%, в транспортной отрасли — в 8 раз, а в сферах строительства и электроэнергетики — более чем в 10 раз. Дополнение Dialog Enterprise, которому можно доверять конфиденциальные служебные переписки,AI-решениями, стало логичным развитием продуктового портфеля группы ЦРТ.

Все решения ЦРТ включены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи и позволяют обеспечить перевод всех коммуникаций сотрудников на отечественный софт, что актуально с учетом отсутствия 20% НДС на отечественное ПО, находящееся в реестре, с января 2021 года.

В перспективе в Dialog Enterprise появится набор встроенных AI-помощников. Среди функций — перевод аудиосообщений в текст, зачитывание сообщений синтезированным голосом, подключение интеллектуальных ботов — корпоративных ассистентов (оперативное дистанционное решение формальных вопросов), интеграции с системами видеоконференций и инструментами протоколирования совещаний (комфортный follow-up).