Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер

X5 запускает бесплатный аналитический инструмент для маркетологов FMCG-брендов В сервисе Dialog X5/Аналитика стал доступен новый инструмент для оптимизации маркетинговых инвестиций — «Покупатели бренда». Он позволяет партнерам ритейлера получать структурированную аналитику на основ

BSS упростила создание голосовых сценариев: массовая загрузка аудио и интеграция с NLU в новой версии DC Компания BSS выпустила обновление своего инструмента для создания сценариев роботов. Теперь в Dialog Composer (DC) автоматически подгружаются тематики из NLU и упрощена загрузка аудиоматериалов. Ключевым изменением стала интеграция Dialog Composer (DC) с NLU (инструментарием BSS

Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков X5 Group, розничная компания, расширяет аналитические возможности цифровой платформы Dialog и запускает новый бесплатный инструмент для поставщиков - «ABC-рейтинг». Он позволяет получить оперативные оценки продуктового портфеля PLU по продажам в рублях и штуках. Инструмент стан

X5 открывает данные с помощью Data Bridge X5 Group, продуктовая розничная компания, расширяет возможности цифровой платформы для поставщиков Dialog.X5 и внедряет систему быстрого и удобного получения данных. X5 DataBridge позволит партнеру на собственных ИТ-ресурсах не только оперативно формировать все необходимые отчеты на основе а

Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты Цифровая платформа для поставщиков Dialog компании X5 Group и измеритель FMCG-ритейла NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и объявили о планах по запуску совместных аналитических решений, которые объединят эксп

Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы оссии, развивает взаимодействие с партнерами и поставщиками, помогая им ускорять свой бизнес за счет цифровых решений на основе big data. За два года работы цифровой мульти-инструментальной платформы Dialog пользователями сервиса стали более 150 поставщиков, а также десятки аналитических, рекламных, консалтинговых агентств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group. Dialog X5 – е

«Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер косистему «Сбера») создали возможность формирования кадровых документов в корпоративном мессенджере Dialog Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус». Теперь сотрудники компан

Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов г» (входит в экосистему «Сбера») представила платформу для создания коммуникационных инструментов — Dialog OEM. Она позволяет сторонним разработчикам сэкономить ресурсы на создание технологий д

Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему «Сбера», стала ключевым поставщиком Dialog Enterprise — защищенного российского корпоративного мессенджера для комфортной совмест

ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек ботчики реализовали интеграцию своих продуктов: DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и мессенджера Dialog Enterprise. Dialog Enterprise помогает выстроить эффективную совместную работу,

X5 Retail Group запустила многофункциональную платформу Dialog для бизнеса X5 Retail Group запустила Dialog – многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 станет единым входным окном для поставщиков и партнёров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включаю

В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО ии с программным обеспечением сторонних производителей и автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, появились поддержка расширений на языке Lua, совместимость с платформой корпоративных коммуникаций Dialog, а также с Amazon S3-совместимыми хранилищами. Расширена функциональность компонента «Мойофис» Document API, который входит в состав «Мойофис» SDK. Он позволяет создавать и редактировать

Основатели корпоративного мессенджера Dialog покинули компанию Основатель корпоративного мессенджера Dialog Андрей Кузнецов покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии новых проектов. Никита Голдсмит покинул компанию ранее. «При создании компании нашей целью было внести вклад в модерни

Dialog и SberCloud стали участниками выгодной недели для бизнеса от Сбербанка Корпоративный мессенджер Dialog и провайдер облачных сервисов SberCloud разработали совместное предложение в рамках «Зеленой недели» Сбербанка. Акция включает в себя предоставление бесплатного пробного периода мессендж

Сбербанк запустил корпоративный мессенджер Сбербанк объявил о запуске корпоративного мессенджера «Сберчат», созданого на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка). Основная цель — повысить эффективность и удобство коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы. На данном этапе «Сберчат» позволит

Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog «Новые облачные технологии» и «Диалог» подписали договор о технологическом партнерстве по интеграции платформы корпоративных коммуникаций dialog с облачными продуктами «МойОфис Частное Облако» и «МойОфис Профессиональный». Совместно с приложением «МойОфис Почта» программные продукты образуют полноценную систему унифицированных ко

Сбербанк инвестировал в российскую компанию «Диалог» явил о приобретении мажоритарной доли в компании «Диалог» — разработчике корпоративного мессенджера dialog enterprise.Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения

Dialog messenger оснастят технологиями распознавания речи и голосовой биометрии от «Фактора Связи» Российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций Dialog и структурная единица корпорации АФК «Система» — центр инновационных разработок «Фактор Связи» — совместно продемонстрируют новые механизмы биометрической аудиовизуальной аутентификации

Riello выпустила на российский рынок новую серию ИБП Новейшая серия Riello - Dialog Vision, не так давно анонсированная итальянским производителем источников бесперебойного питания компанией Riello UPS Manufacturing поступила в продажу. Теперь ИБП этой серии, предназнач

Dialog расширяет зону покрытия нции стандарта CDMA2000 в районных центрах Зельва Гродненской области и Круглое Могилевской области. На территории данных населенных пунктов теперь доступен весь спектр услуг связи третьего поколения Dialog: широкий выбор голосовых тарифных планов, передача данных CDMA2000 1х со скоростью до 153 Кбит/с и разнообразные информационно-развлекательные сервисы. В настоящее время общая зона радио

Riello представил модели ИБП осени 2003 года осадки» входного сетевого напряжения без перехода на аккумуляторные батареи и имеет относительно небольшое время переключения на аккумуляторные батареи в аварийном режиме работы. ИБП серии Riello Win Dialog Plus предназначены для защиты по электропитанию ПК, сканеров, модемов, факсов, офисных АТС и другого офисного оборудования. Серия будет представлена тремя моделями – Win Dialog Pl

Dialog Semiconductor открыла новое предприятие по разработке микросхем Компания Dialog Semiconductor Plc, поставщик микросхем для производства средств мобильной связи, на прошлой неделе открыла новое предприятие в Токио, сообщила Newsbytes. Dialog Semi будет разраба

Ericsson представила IP-телефон Dialog 3413 Компания Ericsson анонсировала выпуск новой модели телефона Dialog 3413, которая разработана для использования в корпоративных системах Ericsson, в том числе WebSwitch, MD110, BusinessPhone и GSM on the Net. В модели Dialog 3413 используется прео

Проблемы Ericsson привели к снижению курса акций Dialog Semiconductors являла о планах поставки Ericsson чипов для мобильных телефонов с возможностью быстрого доступа в итнернет. До настоящего момента на Ericsson приходилось 50% продаж компании. По словам представителей Dialog, в 2001 году выручка "может не вырасти", а доход на акцию возможно будет "существенно ниже", чем в текущем году.

Германская Dialog Semiconductor предупредила о возможном падении прибыли в 2001 году В пятницу германский производитель чипов, компания Dialog Semiconductor, снизила прогноз по закупкам продукции ее основными клиентами, что может привести к падению прибыли 2001 года из расчета на одну акцию "существенно ниже" уровня 2000 года.