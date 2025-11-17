Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185918
ИКТ 14415
Организации 11184
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3530
Системы 26377
Персоны 80160
География 2983
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Кулешов Алексей


СОБЫТИЯ


17.11.2025 «Ростелеком» и Т2 автоматизировали общение с техподдержкой 1
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 2
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
27.07.2017 Российский «конкурент Oracle» оставил ДИТ Москвы без 30 млн 1
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
05.10.2016 От слов к делу: что компании извлекают из больших данных 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
01.07.2015 Xerox выпустила сервер печати Xerox FreeFlow для полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/C70 1
29.01.2015 Xerox выпустила на российский рынок новые цветные МФУ формата A3 1
23.12.2014 Xerox выпустила новое МФУ WorkCentre 7970 для больших офисов 1
09.09.2014 Xerox оснастила печатным оборудованием московский офис Mail.Ru Group 1
12.08.2014 ЦПМ Xerox Colour C75 Press стала основой производственной базы типографии «Ухтинская полиграфия» 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
30.10.2013 Первые лица Microsoft, IBS, Oracle и других ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 2013 1
25.09.2013 Xerox выпустила новые МФУ семейства Xerox WorkCentre 7220/7225 для небольших рабочих групп 1
09.07.2013 Xerox представил в России новые полноцветные МФУ WorkCentre 7845/7855 формата А3 1
02.08.2011 Xerox выпустил полноцветные МФУ для средних и малых офисов 1
10.06.2011 Xerox анонсирует новые модели скоростных МФУ ColorQube 9300 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

Кулешов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 221 17
Oracle Corporation 6857 10
Xerox - The Haloid Company 1154 9
Microsoft Corporation 25208 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 7
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 6
InMedia - Инмедиа 14 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1698 6
Ростелеком 10268 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 511 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 4
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9175 3
SAP SE 5419 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 3
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 3
Инверсия - Инверсия НПФ 147 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 2
ПрограмБанк 95 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 2
Huawei 4201 2
8910 2
Новые облачные технологии (НОТ) 460 2
VK - Mail.ru Group 3524 2
Diasoft - Диасофт 1019 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
SAP CIS - САП СНГ 863 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 638 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 2
Konica Minolta 416 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 220 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 2
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
ФОРС - Центр разработки 675 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 167 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1119 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 511 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Наука НПО 25 2
РЖД - Российские железные дороги 1994 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
OR Group - Обувь России 29 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 206 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Ухтинская полиграфия 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 554 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 10
Федеральное казначейство России 1873 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1988 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 264 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6248 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 303 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3510 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 701 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 304 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 19 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 1
Судебная власть - Judicial power 2402 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 234 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7354 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22873 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2433 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13266 10
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1222 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17017 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6083 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5653 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12293 6
Оцифровка - Digitization 4901 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2628 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8830 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5833 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12172 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11333 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4508 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1370 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12274 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 304 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12962 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5612 4
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1359 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11904 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8112 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7232 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8634 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17604 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7546 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5219 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 7
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 4
Xerox ConnectKey 41 4
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 3
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 3
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 3
Linux OS 10827 3
Microsoft Windows 16272 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2333 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 250 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 383 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2013 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 2
Новые облачные технологии - МойОфис 874 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1717 2
Apple iOS 8210 2
Google Android 14621 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 2
Oracle Fusion ERP 67 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 455 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
JQuery 42 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 91 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 121 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 90 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Xerox ColorQube 9 1
Матвеева Татьяна 107 7
Прянишников Николай 310 6
Лановенко Валерий 46 6
Жуланов Евгений 11 6
Мацоцкий Сергей 178 6
Попов Алексей 336 5
Громов Иван 102 5
Пирогов Алексей 29 5
Юргелас Мария 41 5
Бриль Денис 13 5
Меджитов Тимур 85 5
Урьяс Вадим 98 5
Богачев Игорь 182 5
Заманов Дмитрий 8 4
Прохоров Фёдор 83 4
Серебряков Виктор 55 4
Леушев Андрей 75 4
Херсонцев Алексей 93 4
Сафронов Юрий 68 4
Прокошев Андрей 32 4
Кузьмин Павел 19 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
Толпышкин Михаил 11 4
Козырь Сергей 32 4
Коваленко Антон 30 4
Слышкин Василий 129 4
Сельский Андрей 23 4
Катамадзе Анна 118 4
Шадаев Максут 1130 4
Селютин Александр 60 4
Акопов Андрей 4 3
Седов Артем 6 3
Гончаренко Павел 3 3
Чулюков Юрий 3 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Антонов Александр 77 3
Бурин Андрей 17 2
Гегамов Николай 18 2
Осипов Владимир 21 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 155780 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 796 4
Европа 24602 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3171 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 538 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1294 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1051 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - ПФО - Пензенская область 620 2
Тихий океан - Океания 81 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4083 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1221 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 990 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 547 1
Россия - СФО - Омская область 728 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 507 1
Казахстан - Республика 5780 1
Германия - Федеративная Республика 12918 1
Украина 7776 1
Азия - Азиатский регион 5730 1
Африка - Африканский регион 3563 1
Ближний Восток 3026 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1291 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1023 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 707 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Америка - Американский регион 2187 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Украина - Киев 1141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6199 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 4
Аудит - аудиторский услуги 3067 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10139 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4227 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5274 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2288 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 462 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 3
Паспорт - Паспортные данные 2711 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1962 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3757 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5819 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6268 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2263 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 728 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 571 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6219 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1669 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 314 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6302 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8043 2
Энергетика - Energy - Energetically 5494 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10658 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 2
Госрасходы - портал 70 1
Россия К - телеканал 28 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 6
Gartner - Гартнер 3601 3
IDC - International Data Corporation 4942 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Tenders 18 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1241 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 97 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 255 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 603 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2129 5
CNews AWARDS - награда 545 5
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/