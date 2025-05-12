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Индексная книга (каталог) CNews*
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Толпышкин Михаил



12.05.2025 Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М» 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Толпышкин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 5
ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 4
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 3
VideoMost - ВидеоМост 276 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
inDriver 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 4
Федеральное казначейство России 1810 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2238 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2572 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 529 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14078 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 648 2
DevOps - Development и Operations 931 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
SCRUM - Методология совместной работы 135 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 403 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3087 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1159 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1159 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6963 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 3
Google Android 14221 1
Apple iOS 7944 1
Linux OS 10196 1
Apple macOS 2104 1
Новые облачные технологии - МойОфис 805 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 237 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Oracle Fusion ERP 61 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Microsoft Windows 15870 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 103 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 13 1
Слышкин Василий 129 4
Сельский Андрей 21 4
Катамадзе Анна 101 4
Меджитов Тимур 85 4
Кулешов Алексей 29 4
Заманов Дмитрий 8 4
Херсонцев Алексей 93 4
Кузьмин Павел 19 4
Дюбанов Анатолий 95 3
Акопов Андрей 4 3
Седов Артем 6 3
Чулюков Юрий 3 3
Гончаренко Павел 3 3
Терещенко Денис 88 2
Паршин Максим 318 2
Хайруллин Айрат 105 2
Ципорин Павел 102 2
Кудрин Алексей 124 2
Семенов Алексей 82 2
Албычев Александр 159 2
Малков Павел 51 2
Власов Сергей 98 2
Салбиев Алан 30 2
Петрушин Андрей 110 2
Осипов Владимир 21 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Семенов Анатолий 32 2
Мартынова Елена 87 2
Скиба Владимир 42 2
Буянов Владислав 2 2
Бокова Людмила 82 1
Лысенко Эдуард 310 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
Россия - РФ - Российская федерация 148266 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 514 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - СФО - Омская область 694 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 400 4
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Ergonomics - Эргономика 1621 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2802 1
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 4 1
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 1
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 3
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ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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