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«Ред Софт» и Passion объявили о создании совместного российско-китайского ИТ-предприятия

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и китайский производитель цифрового оборудования Passion объявили о создании совместного предприятия «Ред Интернэшнл». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Этот шаг является продолжением заключенного в конце 2024 г. соглашения о стратегическом сотрудничестве. Новая структура будет заниматься продвижением продукции Passion, интегрированной с программными решениями «Ред Софт», на рынках России и Китая. В ближайших планах локализация производства. Тем самым, совместный проект нацелен на расширение доступа пользователей к высококачественным ИТ-продуктам с высокой степенью технологической независимости.

«Создание совместного предприятия с «Ред Софт» открывает перед нами новые горизонты. Мы уверены, что объединение передовых аппаратных решений Passion и мощной программной платформы «Ред Софт» позволит предложить рынку продукцию, способную удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Мы видим в этом проекте высокий потенциал долгосрочного партнерства между Китаем и Россией в сфере высоких технологий», — отметил Ю Синьюй, президент компании Passion.

В рамках сотрудничества планируется выпуск премиальных устройств в разных категориях - от моноблоков, ноутбуков, планшетов и нетбуков до мобильных телефонов и VR-очков. Устройства будут работать на программном обеспечении «Ред Софт», в частности на десктопной «Ред ОС» и мобильной «Ред ОС М». Программные решения «Ред Софт» включены в Реестр отечественного ПО. Таким образом, производители с помощью продуктовой линейки нацелены полностью удовлетворить спрос в сегменте B2C.

«Совместное предприятие с компанией Passion позволит предложить рынку B2C высокотехнологичные аппаратные и программные решения, которые конкурируют с ведущими международными компаниями», — сказал Михаил Толпышкин, генеральный директор РЕД Интернэшнл.

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цифровизация

Создание совместного предприятия усиливает стратегическое сотрудничество между «Ред Софт» и Passion, расширяя возможности обмена технологиями и локализации решений. Для обеспечения бесперебойных поставок уже сформированы складские запасы и выстроена современная логистическая инфраструктура.

Пользователи также получат доступ к полному циклу технической поддержки.

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