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Ред Софт Ред Интернэшнл


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Ред Софт» и Passion объявили о создании совместного российско-китайского ИТ-предприятия 1
19.06.2025 В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 824 2
ONYX International 148 1
Ростелеком 9977 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 245 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5042 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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