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Ред Софт Ред Интернэшнл
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«Ред Софт» и Passion объявили о создании совместного российско-китайского ИТ-предприятия 1
|19.06.2025
|В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими 1
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 824 2
|ONYX International 148 1
|Ростелеком 9977 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
|Jolla - Sailfish Holding 84 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 449 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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