В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими

«Ред Софт» намерена начать выпуск складных смартфонов на базе своей платформы «Ред ОС М» – форка Android Open Source Project. Аппаратную часть предоставит китайская компания Passion. Стоить смартфоны будут дорого, так как «Ред Софт» ориентируется на премиальный сегмент рынка. Новинки будут доступны в обычной рознице.

Российский Android на китайском смартфоне

Компания «Ред софт», известная в России своими операционными системами «Ред ОС» для ПК и ноутбуков и «Ред ОС М» на базе Android Open Source Project для смартфонов и планшетов, в скором будущем начнет выпускать смартфоны, пишут «Ведомости». Реализовано будет посредством создания совместного предприятия с китайской компанией Passion, которая вышла на российский рынок смартфонов в июле 2022 г., но пока предлагает всего лишь три не самых современных смартфона на Android в обычном форм-факторе.

Новые смартфоны «Ред Софта» будут иметь складной экран, сообщил изданию гендиректор нового совместного предприятия Михаил Толпышкин. Продаваться они будут в обычной рознице, то есть купить их, в теории, сможет каждый.

На вопрос редакции CNews о стоимости новых смартфонов и сроках их появления их в продаже представители «Ред Софта» ответили: «Мы ориентируемся на премиальный ценовой сегмент. Стоимость устройств будет объявлена в рамках выхода в розницу. Это произойдет в ближайшее время. Также в планах локализация производства».

Редакция также поинтересовалась у представителей «Ред Софта» о спецификациях устройства, схеме его распространения, а также о его отличиях от потенциальных конкурентов, и ожидает ответа.

Что известно о смартфонах

На момент выхода материала в Рунете было несколько интернет-сайтов, потенциально связанных с Passion, и каждый величает себя официальным российским веб-сайтом компании. На одном из них упоминаются смартфоны OL, 02 и Onyx, которые Passion показала в июле 2022 г. Подробные их характеристики не раскрываются, но из имеющихся можно сделать вывод, что это, во-первых, далеко не флагманские модели, во-вторых, это обычные моноблоки.

На премиальность эти смартфоны явно не претендуют

На втором российском сайте есть упоминание мобильника Passion Fold, и это уже раскладушка а-ля Samsung Galaxy Fold. Из доступных на странице данных о нем есть диагональ и разрешение внутреннего экрана (7,91 дюйма и 2344х2156 точек соответственно) и процессор MediaTek Dimensity 8300. Чип не самый новый, но при этом 4-нанометровый – он вышел в ноябре 2023 г. и выдает в бенчмарке AnTuTu 10 около 1,4 млн баллов. Он имеет одно ядро Cortex-A715 на 3,35 ГГц, три ядра A715 на 3,2 ГГц и четыре ядра A510 на 2,2 ГГц, а также шестиядерную графику Mali-G615 MP6.

Не совсем российская ОС

Платформа «Ред ОС М», которую новоиспеченные партнеры планируют ставить на смартфоны – это немного переработанная Android Open Source Project. Система входит в реестр российского ПО, из которого ее безуспешно пытался выгнать «Ростелеком» как раз по причине того, что внутри нее находится Android. Сам «Ростелеком» посредством своей «дочки» «Открытая мобильная платформа» развивает операционку «Аврора», которая берет свое начало в Sailfish OS финской компании Jolla.

По спецификациям доступные в России смартфоны Passion относятся среднебюджетному сегменту

По словам собеседника «Ведомостей» в неназванной крупной ИТ-компании, «Ред ОС М» – это AOSP «четырехлетней давности без каких-либо глубоких изменений». Он добавил также, что «даже национальный магазин приложений RuStore никак не интегрирован в систему, а работает так же, как в других иностранных ОС».

Складной смартфон Passion

Собеседник издания на рынке электроники выразил сомнение в потенциальном успехе новинки в отечественной рознице. Ввиду отсутствия госстимулирования «потребления российской продукции». «Если стоимость лицензии российской ОС с учетом количества устройств, на которые она устанавливается, достигает нескольких тысяч рублей, а та же Windows продается за деньги в разы меньше, то выбор пользователя, к сожалению, предопределен», – сказал он.

Кто главнее

Новое совместное предприятие – это компания Red International, она же «Ред Интернэшнл». По информации «Контур.Фокуса». Она основана 4 июня 2025 г. в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» (код ОКВЭД 46.51). Дополнительных видов деятельности у компании 18, среди них: «производство элементов электронной аппаратуры» (26.11), «производство электронных печатных плат» (26.12), «производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20) и «производство коммуникационного оборудования» (26.30).

Главенствует в новом СП непосредственно «Ред Софт» с долей 51%. 49% удерживает гражданин Китая Ю Синьюй, который также является гендиректором компаний ООО «Эпоха» (торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами) и ООО «Пэшн Умное Производство» (производство компьютеров и периферийного оборудования). В них он владеет долями 35% и 66,5% соответственно.

Отметим, что название партнера «Ред Софта» в этом совместном предприятии читается как «Пэшн». Сам же «Ростех» с июня 2025 г. на 30% принадлежит «Ростеху» – гигантской российской корпорации с госучастием.