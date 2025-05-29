Получите все материалы CNews по ключевому слову
|29.05.2025
|
Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал»
Автозавод «Урал» второй раз получит грант на внедрение цифровых технологий. Средства грантовой поддержки, а это более 217 млн руб., направят на реализацию проекта «Цифровое производство Урал». Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. «Автомобильный завод «Урал» стал победителем конкурсного отбора Российского фонда развития информационных технол
|11.08.2022
|
Резиденты воронежского промпарка «Перспектива» смогут внедрять умное производство
мпания Индастри», 3PL-оператор SKITL и другие, получили высокоскоростной широкополосный доступ в интернет и сопутствующим телеком-услугам, а также цифровую базу для внедрения инновационных технологий умного производства. Для развертывая сетей фиксированной связи технические специалисты компании МТС организовали новый узел связи, проложили более 2 км оптоволокна и таким образом обеспечили во
|03.12.2020
|
Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства
18-19 ноября в Москве состоялся Wonderware Online Форум 2020 - ключевое событие в области решений для промышленной автоматизации и умного производства. Этот год продиктовал нам новые форматы – мы перешли полностью в онлайн и как результат - два дня вещания из профессиональной студии в Москве, 25 спикеров, 38 технических се
|13.08.2020
|
В России установлены первые нацстандарты для «умных городов»
и развития «умных городов». Они относятся к так называемым предварительным национальным стандартам (ПНСТ). Разработкой всех восьми стандартов занимался технический комитет (ТК) «Кибер-физически
|30.01.2020
|
В России представлены национальные стандарты умного производства
ности и торговли РФ выносит на публичное обсуждение десять предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области умного производства. Разработка документов инициирована для формирования полн
|11.03.2019
|
«Первый бит» и «Скома» разработали «умное» решение для АПК
«Первый бит», международный системный интегратор, совместно с компанией «Скома» разработали ИТ-решение «SM:умное производство», которое управляет производственным оборудованием на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) без участия оператора. Благодаря системе также возможно планировать изгот
|04.07.2018
|
Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства»
vices within IIoT systems» устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного «интернета вещей», которая является основой для реализации на практике концепции «умного производства». Сейчас из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке «интернета вещей» используют собственные стандарты и протоколы. В результате игроки не могут договориться
|29.03.2017
|
«Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство
ности для бизнеса оно несет. «На Sfactory мы собрали самые показательные кейсы внедрения технологий умного производства на протяжении всех стадий жизненного цикла продукта, - отметила руководит
