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«Ростелеком» проиграл битву с российским клоном Android

Мобильная ОС «Ред ОС М», созданная на базе AOSP, осталась в Реестре российского ПО. Против признания данного продукта российским выступал «Ростелеком», который разрабатывает конкурирующую ОС – «Аврора».

«Ред ОС М» признан российским

Как стало известно CNews, мобильная операционная система «Ред ОС М» от компании «Ред софт» осталась в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, несмотря на жалобу «Ростелекома».

Об этом CNews рассказал член экспертного совета при Минцифры, руководитель ЦКР (центра компетенций разработки) «Операционные системы» Алексей Смирнов.

«Ред ОС М» сделана на базе AOSP (Android Open Source Project) – открытой версии мобильной операционной системы Android корпорации Google.

По словам Смирнова, единственная претензии в «Ред ОС М» состояла в том, что якобы данный дистрибутив использует инструмент для разработки приложений Android SDK, что делает продукт зависимой от Google.

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Фото: Alexander London / Unsplash
AOSP используется не только в «Ред ОС М». Если инициатива «Ростелекома» сработает, «прилететь» может и другим разработчикам

Но «Ред софт» смогла доказать отсутствие зависимости от Android SDK, в результате чего претензия была отвергнута. При этом саму идею включать дистрибутивы на основе AOSP в Реестр отечественного ПО эксперт считает сомнительной.

Считать ли российскими ОС на базе AOSP?

Другой собеседник CNews из органов власти говорит, что в Минцифры было совещание, на котором было решено включать дистрибутивы на базе AOSP в Реестр российского ПО.

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Представители «Ростелекома» отказались от комментариев, в Минцифре не ответили на запрос CNews по данному вопросу. «Ред софт» ограничился комментарием, что компания ответила на все вопросы регулятора.

Отметим, что в Реестр отечественного ПО есть и другие решения на базе AOSP, например, Star OS от Сбербанка. Идею развивать отечественную мобильную ОС на базе AOSP продвигают Сбербанк, VK и «Яндекс». В конце 2022 г., по данным газеты «Коммерсант», они предлагали Правительству создать соответствующий консорциум.

Какие еще в России есть мобильные ОС

«Ростелеком» имеет свой интерес в данной сфере. Подконтрольная ему компания «Открытая мобильная платформа» разрабатывает «Аврору», первую мобильную ОС, включенную в Реестр российского ПО.

В Реестр российского ПО включена также мобильная операционная система «Роса», созданная НТЦ «Роса» (подконтрольна бывшему министру связи Леониду Рейману). В конце 2023 г. компания представила первое устройство на базе своей ОС – смартфон «Р-Фон».

Игорь Королев

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