Показан российский смартфон «Р-фон» с поддержкой приложений для Android. Цена засекречена. Опрос

НТЦ ИТ РОСА анонсировал отечественный смартфон «Р-фон» на базе операционной системы «РОСА мобайл». В нем присутствует поддержка Android-приложений, но не нативная – она, как и в ОС «Аврора», реализована посредством эмулятора. Стоимость «Р-фона» неизвестна.

«Безценный» российский смартфон

Состоялся официальный анонс нового российского смартфона «Р-фон» разработки НТЦ ИТ РОСА. Одновременно с ним прошла премьера установленной на него операционной системы «РОСА мобайл».

Впервые о смартфоне стало известно в сентябре 2023 г., но на тот момент разработчики не подтверждали и половины доступной в Сети информации. Тем не менее, многие эти сведения оказались правдой, включая визуальное сходство со смартфоном Helio 80 из Бангладеш, о котором CNews писал в октябре 2023 г. Также опубликовавшие предварительные устройства спецификации источники тоже во многом оказались правы.

На момент выхода материала стоимость «Р-фона» оставалась неизвестной – разработчики не стали раскрывать ее во время анонса. Смартфон доступен для предварительного заказа, дата релиза не установлена.

Как Android, но не совсем

В «Р-фоне», помимо названия и операционной системы, нет ничего отечественного – это смартфон на процессоре тайваньской компании MediaTek, с экраном AMOLED, который негде производить в России. Чтобы привлечь более широкую аудиторию потенциальных покупателей, разработчики добавили в прошивку «РОСА мобайл» поддержку Android-приложений.

Фото: НТЦ ИТ РОСА Ничего уникального в интерфейсе системы на первый взгляд нет

Эта поддержка реализована посредством эмулятора, то есть в этом плане «РОСА мобайл» от «Авроры» не отличается. Детище «Открытой мобильной платформы» тоже запускает Android-софт при помощи эмулятора, к тому же от сторонних разработчиков и, что самое главное, платного.

Как сказано на официальном сайте, посвященном операционке, она имеет уникальный дизайн. Однако своим интерфейсом она очень сильно напоминает и iOS, и Android – панель быстрого доступа в нижней части выглядит так же, как в этих системах, как и верхняя шторка с кнопками включения беспроводных модулей и регулировки яркости экрана. Приложение «Галерея» по дизайну схожа с оным в смартфонах Xiaomi, как и верхний статус-бар», где отображаются уровень заряда батареи, часы, иконки уведомлений и пр. Разработчики при этом утверждают, что на разработку интерфейса было потрачено свыше 25 тыс. часов., то есть более 1040 дней или почти три года.

Фото: CNews Оболочка Xiaomi MIUI 14, базовая тема интерфейса

К преимуществам «РОСА мобайл» следует отнести собственную экосистему. Она включает в себя магазин приложений «РОСА маркет», облачное хранилище «РОСА диск» (по умолчанию доступно 10 ГБ пространства), корпоративную коммуникационную платформу «РОСА коннект» и фирменный сервис для общения «РОСА мессенджер».

Дисплей как у iPhone 15 Pro Max

Согласно официальной информации, «Р-фон» встретит своего владельца комплектом, в который входят 18-ваттный блок питания и силиконовый чехол-бампер. ОС «РОСА мобайл» пользователь увидит на экране с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD или 2412х1080 пикселей. Притом заявлены матрица AMOLED и высокая по современным меркам частота обновления 120 Гц, как у топового Apple iPhone 15 Pro Max.

Фото: НТЦ ИТ РОСА Обошлось без гигантского выреза под фронтальную камеру

Процессор в «Р-фоне» тоже стоит современный – это MediaTek Helio G99, вышедший весной 2022 г. он выпускается по нормам 6 нм и выдает 412 тыс. баллов в AnTuTu 10, имея при себе два ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер А55 на 2 ГГц.

В «Р-фоне» заявлено наличие 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, есть слот microSD под карты до 2 ТБ, зарядка аккумулятора на 5000 мАч по USB-C и полный набор модулей беспроводной связи ГЛОНАСС, BeiDou, GPS, Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (версия неизвестна), NFC и Bluetooth 5.2. Основная камера смартфона состоит из модулей на 50 МП (базовый, диафрагма f/1.8) и 2 МП (макро-камера). Фронтальный датчик снимает в разрешении 16 МП (f/2.5).

К дополнительным характеристикам смартфона относятся сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и поддержка двух SIM-карт. Также есть вход 3,5 мм под проводные наушники. Смартфон весит 189 граммов при толщине около 8 мм.

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Отметим, что большинство спецификаций «Р-фона» такие же, как и у бангладешского Helio 80.



