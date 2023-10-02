Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш

Российский смартфон «Р-фон» может быть вовсе не российским. Его почти 100-процентная копия под названием Helio 80, уже давно продающаяся на местном рынке, была обнаружена в Бангладеш, но и этот смартфон может оказаться не оригинальным. След ведет в Китай – производители «Р-фона» и Helio 80 могли лицензировать одну и ту же модель в этой стране.

Российский смартфон из Бангладеш

«Созданный в России» (по заявлению создателей) смартфон «Р-фон», за которым стоят компания «Рутек» и НТЦ ИТ РОСА, может на деле не иметь внутри себя ничего российского. Эксперты портала Mobiltelefon обнаружили точную его копию даже не в Китае, крупнейшем производителе смартфонов в мире, а в Бангладеш. Близнец российского «Р-фона» носит название Symphony Helio 80, и внешне эти смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер.

В конце сентября 2023 г. CNews писал, что «Р-фон» был отправлен на конвейер. Его серийное производство началось в Саранске на мощностях АО «Рутек», но к моменту выхода данного материала разработчики не раскрывали ни размер первой партии, ни рекомендуемую стоимость мобильника, ни его технические характеристики.

Как ранее рассказали CNews в НТЦ ИТ РОСА, «Рутек» осуществляет только поверхностный монтаж плат смартфонов «Р-фон», устанавливает на них прошивку и осуществляет «полный выпуск смартфона». Между тем, в компании позиционируют этот смартфон исключительно как отечественный. «"Р-фон" – российский смартфон на платформе "РОСА мобайл", созданный в России. "Р-фон" – это совместный проект ведущего российского разработчика системного и инфраструктурного ПО (НТЦ ИТ РОСА – прим. CNews) и компании «Рутек», которая занимается производством российского оборудования», – говорится в письме НТЦ ИТ РОСА, поступившем в редакцию 22 сентября 2023 г.

Комментарий разработчиков

В редакцию CNews поступил комментарий НТЦ ИТ РОСА. Он приведен без изменений.

У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что "Р-фон" и иностранный смартфон - это два совершенно разных устройства. "Р-фон" - это смартфон, созданный на российской операционной системе "РОСА мобайл". Для его изготовления использовались иностранные комплектующие. Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах. Компания "Рутек" производит поверхностный монтаж и сборку "Р-фона" в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр.

Косвенные иностранные корни

CNews писал, что ранее в Рунете появилась предварительная информация об аппаратных спецификациях «Р-фона», но в НТЦ ИТ РОСА не стали уточнять, соответствует ли она действительности. Сведения гласили, что мобильник получит батарею на 5000 мАч, экран на 6,7 дюйма, камеру на 50 МП, а также 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM и чип NFC.

Это почти на 100% совпадает со спецификациями смартфона Helio 80 из Бангладеш. Разумеется, это может быть совпадением, однако в НТЦ ИТ РОСА на вопрос редакции CNews о реальных «железных» характеристиках «Р-фона» не ответили.

У Helio 80 заявлены батарея 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, процессор MediaTek Helio G99, 128 ГБ RAM и экран на 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и частотой обновления 120 Гц. Пока что полное совпадение с неофициальными спецификациями «Р-фона», но дальше идут небольшие различия.

Фото: Devicexplore Helio 80 из Бангладеш

Так, у Helio 80 разрешение основной камеры выше – 108 МП против 50 МП у «Р-фона». У смартфона из Бангладеш 6 ГБ ОЗУ, у российского – 8 ГБ. Еще одно потенциальное различие – в цене, но на этот раз, вероятно, не пользу российского смартфона. Helio 80 в Бангладеш стоит приблизительно 17 тыс. бангладешских таков или около 15,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 октября 2023 г. Ранее в Сети появлялась информация, что на старте продаж «Р-фон» будет стоить около 40 тыс. руб., но разработчики ее опровергли.

К слову, в России есть яркий пример того, что бывает, если продавать якобы российский смартфон по завышенной цене. Пример носит название «Яндекс телефон», который на деле оказался китайским (в оригинале это смартфон Arima Z2, «Яндекс» заменил в нем лишь прошивку и логотип). Мобильник стоил дороже конкурентов и в итоге провалился в продаже. С момента его релиза прошло около пяти лет, но «Яндекс» пока не решился выпустить второе его поколение.

Китай наследил и здесь

Существует вероятность, что и Бангладеш не является родиной смартфона, подозрительно похожего на «Р-фон». Эксперты портала Mobiltelefon пишут, что его создала компания Bopel из Китая.

Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране Бизнес

Премьерный ролик Helio 80

По их информации, в данном случае имеет место быть частный случай бейнд-инжиниринга, когда Symphony из Бангладеш лицензировала у Bopel смартфон и нанесла на него свой логотип. То же могли сделать и создатели «Р-фона». Разница в объемах ОЗУ может объясняться разными конфигурациями одной и той же модели смартфона, а различия в разрешении фотокамеры – наличием у Helio 80 других настроек программной интерполяции.

Отдельные недостатки импортозамещения

За неделю до того, как российское происхождение «Р-фона» было поставлено под сомнение, схожий случай произошел с российскими мониторами компании «Лайтком». CNews писал, что блогер Максим Горшенин доказал, что присутствующий на плате российский чип производства отечественной компании «Миландр» в работе монитора не участвует. Горшенил заменил его заменив его проводками, но на работоспособность монитора и всех его функций это никак повлияло. По словам Горшенина, вместо чипа производства «Миландр» работает процессор тайваньской компании Realtek. Разработчики пока не объяснили, какие именно задачи выполняет российская микросхема в мониторе «Лайтком». В настоящее время Минпромторг ведет проверку, поскольку мониторы «Лайтком» входят в реестр российского ПО и имеют очень высокую оценку «российскости» благодаря чипу «Миландр», а это открывает им приоритетный доступ к госзакупкам.