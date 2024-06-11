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Миландр ПКК Миландр СВЧ
|11.06.2024
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Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков
Первым делом – самолеты и учет энергии Как стало известно CNews, компания «Миландр» к 2025 г. будет выпускать в месяц 1 млн микросхем. Этот показатель будет достигнут к
|29.09.2021
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«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде
Российский разработчик и производитель интегральных микросхем и радиоэлектроники «ПКК Миландр» запустил собственный центр обработки данных (ЦОД). Он спроектирован в соответствии с
|27.10.2020
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Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов
«Миландр» не будет строить новое производство Как стало известно CNews, зеленоградское микроэл
|17.03.2020
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Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать
роизводство систем автобезопасности Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Миландр» получит от государства 150,2 млн руб. на организацию отечественного высокотехнологич
|31.05.2019
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«Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей
Специалисты московского предприятия «Миландр силовые машины», подразделения разработки которого расположены в особой экономической зоне «Технополис «Москва», спроектировали и произвели электродвигатели и системы управления ими для
|05.12.2018
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«Росэлектроника» и «ПКК Миландр» создали совместное предприятие по производству «умных» электросчетчиков
осэлектроника» Госкорпорации Ростех и российский разработчик и производитель интегральных микросхем АО «ПКК Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству «умн
|02.04.2018
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«Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX
«ПКК Миландр» на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭле
Миландр ПКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 122 5
|Горшенин Максим 37 5
|Бойко Павел 7 4
|Путин Владимир 3223 4
|Шпак Василий 235 4
|Копосов Максим 62 3
|Шадаев Максут 1029 3
|Чемезов Сергей 144 2
|Сахненко Сергей 89 2
|Мишустин Михаил 690 2
|Козлов Александр 68 2
|Павлюк Михаил 3 2
|Сивцев Илья 143 2
|Евдокимов Андрей 82 2
|Крук Сергей 3 2
|Прохорова Вероника 2 2
|Борисовский Фёдор 2 2
|Ефимов Андрей 4 2
|Елизаров Сергей 2 2
|Болотин Виталий 3 2
|Новоселов Алексей 4 2
|Мякочин Юрий 1 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Трушкин Константин 59 1
|Дементьев Сергей 1 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Цивин Константин 4 1
|Васильев Павел 14 1
|Заренин Андрей 47 1
|Богданов Виталий 12 1
|Носов Константин 20 1
|Чуракова Елена 11 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Лившин Дмитрий 6 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Усманов Алишер 301 1
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