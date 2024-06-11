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Миландр ПКК Миландр СВЧ

Миландр ПКК - Миландр СВЧ


11.06.2024 Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков

Первым делом – самолеты и учет энергии Как стало известно CNews, компания «Миландр» к 2025 г. будет выпускать в месяц 1 млн микросхем. Этот показатель будет достигнут к
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде

Российский разработчик и производитель интегральных микросхем и радиоэлектроники «ПКК Миландр» запустил собственный центр обработки данных (ЦОД). Он спроектирован в соответствии с
27.10.2020 Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов

«Миландр» не будет строить новое производство Как стало известно CNews, зеленоградское микроэл
17.03.2020 Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать

роизводство систем автобезопасности Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Миландр» получит от государства 150,2 млн руб. на организацию отечественного высокотехнологич
31.05.2019 «Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей

Специалисты московского предприятия «Миландр силовые машины», подразделения разработки которого расположены в особой экономической зоне «Технополис «Москва», спроектировали и произвели электродвигатели и системы управления ими для
05.12.2018 «Росэлектроника» и «ПКК Миландр» создали совместное предприятие по производству «умных» электросчетчиков

осэлектроника» Госкорпорации Ростех и российский разработчик и производитель интегральных микросхем АО «ПКК Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству «умн
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX

«ПКК Миландр» на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭле

Публикаций - 56, упоминаний - 95

Миландр ПКК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 18
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 15
Ростех - Автоматика Концерн 1656 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1489 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 12
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 7
Ростелеком 9860 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 5
Т8 НТЦ 92 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 920 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 316 5
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 5
Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы 7 5
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 5
Норси-Транс - НТ 111 4
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 4
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 4
КМ211 - Научно-производственная организация 6 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 3
МегаФон 9145 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 3
Eltex - Предприятие Элтекс 159 3
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 3
AMD Xilinx 95 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 3
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 3
Huawei 3992 2
ИКС - Цитадель ГК 96 2
БайтЭрг 58 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1079 3
РЖД - Российские железные дороги 1933 2
Газпром ПАО 1358 2
Просвещение ФГУП - издательство 22 2
СпецДорПроект 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 2
Теплоком НПФ 4 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
Серния Инжиниринг 6 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Агроплазма 1 1
Герофарм - Geropharm 10 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 61 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Новомет ГК 4 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 11 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1545 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 485 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Федеральное казначейство России 1800 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1047 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
Международная академия связи - МАС 41 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 32
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5G - пятое поколение мобильной связи 2227 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14554 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 900 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1695 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 940 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3276 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 413 7
FreePik 1092 5
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 4
Linux OS 10149 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 755 3
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 2
Intel x86 - архитектура процессора 1886 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 2
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 2
Реестр добросовестных экспортеров 201 2
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 15 2
C/C++ - Язык программирования 778 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 2
Google YouTube - Видеохостинг 2793 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 2
Arduino Uno 10 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 2
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Intel Xeon D 11 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Покровский Иван 122 5
Горшенин Максим 37 5
Бойко Павел 7 4
Путин Владимир 3223 4
Шпак Василий 235 4
Копосов Максим 62 3
Шадаев Максут 1029 3
Чемезов Сергей 144 2
Сахненко Сергей 89 2
Мишустин Михаил 690 2
Козлов Александр 68 2
Павлюк Михаил 3 2
Сивцев Илья 143 2
Евдокимов Андрей 82 2
Крук Сергей 3 2
Прохорова Вероника 2 2
Борисовский Фёдор 2 2
Ефимов Андрей 4 2
Елизаров Сергей 2 2
Болотин Виталий 3 2
Новоселов Алексей 4 2
Мякочин Юрий 1 1
Кабанов Владимир 178 1
Никифоров Николай 1136 1
Никифорова Светлана 34 1
Трушкин Константин 59 1
Дементьев Сергей 1 1
Матвиенко Валентина 112 1
Пожидаев Николай 85 1
Цивин Константин 4 1
Васильев Павел 14 1
Заренин Андрей 47 1
Богданов Виталий 12 1
Носов Константин 20 1
Чуракова Елена 11 1
Легостаева Светлана 91 1
Лившин Дмитрий 6 1
Кириченко Игорь 49 1
Изумрудов Олег 38 1
Усманов Алишер 301 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 54
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 856 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 8
Беларусь - Белоруссия 5779 8
Китай - Тайвань 4022 8
Европа 21871 4
Азия - Азиатский регион 5591 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1534 3
Германия - Федеративная Республика 12753 3
Казахстан - Республика 5609 3
Россия - ПФО - Саратовская область 748 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 3
Украина 7650 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3174 2
Италия - Итальянская Республика 4371 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 888 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 651 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Армения - Республика 2310 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1137 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1501 2
Россия - ДФО - Амурская область 763 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1569 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2714 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 688 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Испания - Королевство 3731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7604 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5036 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1098 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8694 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 471 5
Энергетика - Energy - Energetically 5189 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 359 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 692 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6810 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8168 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 550 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 929 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1603 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 3
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 43 3
НКО - Некоммерческая организация 512 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 2
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 15 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5620 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 2
Физика - Physics - область естествознания 2670 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3671 2
Английский язык 6715 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2230 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 3
Ведомости 1057 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1289 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Forbes - Форбс 844 1
Mobiltelefon 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
IDC - International Data Corporation 4913 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ITSM Tool Universe 1 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 121 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 969 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 157 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
Субмикрон НИИ 8 1
РАН - Российская академия наук 1913 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 389 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 80 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 2
CSTB Telecom & Media 58 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
CNews FORUM Кейсы 231 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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