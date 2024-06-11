Миландр ПКК - Миландр СВЧ

Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков Первым делом – самолеты и учет энергии Как стало известно CNews, компания «Миландр» к 2025 г. будет выпускать в месяц 1 млн микросхем. Этот показатель будет достигнут к

«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде Российский разработчик и производитель интегральных микросхем и радиоэлектроники «ПКК Миландр» запустил собственный центр обработки данных (ЦОД). Он спроектирован в соответствии с

Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов «Миландр» не будет строить новое производство Как стало известно CNews, зеленоградское микроэл

Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать роизводство систем автобезопасности Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Миландр» получит от государства 150,2 млн руб. на организацию отечественного высокотехнологич

«Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей Специалисты московского предприятия «Миландр силовые машины», подразделения разработки которого расположены в особой экономической зоне «Технополис «Москва», спроектировали и произвели электродвигатели и системы управления ими для

«Росэлектроника» и «ПКК Миландр» создали совместное предприятие по производству «умных» электросчетчиков осэлектроника» Госкорпорации Ростех и российский разработчик и производитель интегральных микросхем АО «ПКК Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству «умн