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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шамрай Константин

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Совместимость платформы хранения и поиска документов «М1:Архив» с S3-хранилищем Sharx Storage 1
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware 2
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
01.11.2018 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Шаркс Датацентр» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Шамрай Константин и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 23 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
Ред Софт - Red Soft 1168 1
Softline - Софтлайн 3596 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 292 1
Хост ГК - HostVM 74 1
Broadcom - VMware 2580 1
Ростех - Автоматика Концерн 1808 1
Нейростартер 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6991 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1099 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 353 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 240 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 178 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9190 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3109 1
Стандартизация - Standardization 2310 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4700 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1022 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 620 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1241 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 480 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6384 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4959 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2507 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1170 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1810 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13340 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1079 1
SharxDC - SharxBase 19 3
SharxDC - SharxDesk 3 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1544 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 313 1
Linux OS 11332 1
SharxDC - SharxStorage 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Гришин Александр 29 1
Корсаков Денис 9 1
Павленко Антон 20 1
Щелканова Наталья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 5
Великобритания - Лондон 2426 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 483 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 405 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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