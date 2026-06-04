Индексная книга (каталог) CNews*
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Шамрай Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Шамрай Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 2
|SharxDC - SharxBase 19 3
|SharxDC - SharxDesk 3 2
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1544 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 313 1
|Linux OS 11332 1
|SharxDC - SharxStorage 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Гришин Александр 29 1
|Корсаков Денис 9 1
|Павленко Антон 20 1
|Щелканова Наталья 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163455 5
|Великобритания - Лондон 2426 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.