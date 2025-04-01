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SharxDC Шаркс ДЦ Шаркс ДатаЦентр

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр

ООО «Шаркс Датацентр» - российский разработчик и правообладатель системного программного обеспечения виртуализации SharxBase и SharxDesk. SharxBase - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных. SharxDesk - централизованная платформа виртуализации рабочих столов и приложений. Оба продукта внесены в реестр российского ПО Минцифры.


01.04.2025 Серверы RDW Computers серии «Алтай-ТМА» протестированы программным обеспечением «Sharx Base 5.x» 1
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика 1
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД 1
17.11.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base 1
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
21.12.2022 На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев» 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 2
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware 4
09.08.2022 «Эр-телеком» инвестирует в импортозамещение ПО для виртуализации 2
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base 2
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 2
18.11.2019 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС» 1
01.11.2018 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Шаркс Датацентр» 2
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1

Публикаций - 18, упоминаний - 26

SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 5
Softline - Софтлайн 2895 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 2
Хост ГК - HostVM 50 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
Базальт СПО - BaseALT 677 2
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
Ред Софт - Red Soft 751 2
Ростелеком 9824 2
Сател 139 2
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Huawei 3979 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Eltex - Предприятие Элтекс 158 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Lenovo Group 2299 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 512 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Broadcom - VMware 2390 1
Dell EMC 5038 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Cisco Systems 5136 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 1
Qtech - Кьютэк 176 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 252 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 162 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 172 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 105 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Acronis - Акронис 450 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 83 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Газпром ПАО 1353 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 228 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
ФосАгро 127 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 2
SharxDC SharxBase 15 13
SharxDC Sharx 4 3
SharxDC SharxDesk 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 121 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 82 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 134 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 310 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 65 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
ALMI AlterOS 96 1
Новые облачные технологии - МойОфис 801 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
НКТ - Р7-Офис 396 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 27 1
Linux OS 10115 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 16 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 95 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 59 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 52 1
Basis - Tionix AccentOS 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 44 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 52 1
Росплатформа Р-Виртуализация 21 1
Linx Cloud 59 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 200 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 1
Бычков Роман 5 5
Шамрай Константин 4 3
Павленко Антон 15 1
Корсаков Денис 9 1
Гришин Александр 24 1
Мандрик Евгений 1 1
Виноградова Леся 8 1
Лантух Владислав 21 1
Нигметзянов Марсель 14 1
Типисова Елена 6 1
Рустамов Рустам 423 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Макарьин Евгений 10 1
Щелканова Наталья 5 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Массух Илья 233 1
Баранов Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 2
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3165 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3032 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2978 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1312 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 11
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 228 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 964 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 63 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 1
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АиФ - Аргументы и факты 47 1
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
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ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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