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SharxDC Шаркс ДЦ Шаркс ДатаЦентр
ООО «Шаркс Датацентр» - российский разработчик и правообладатель системного программного обеспечения виртуализации SharxBase и SharxDesk. SharxBase - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных. SharxDesk - централизованная платформа виртуализации рабочих столов и приложений. Оба продукта внесены в реестр российского ПО Минцифры.
SharxDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Бычков Роман 5 5
|Шамрай Константин 4 3
|Павленко Антон 15 1
|Корсаков Денис 9 1
|Гришин Александр 24 1
|Мандрик Евгений 1 1
|Виноградова Леся 8 1
|Лантух Владислав 21 1
|Нигметзянов Марсель 14 1
|Типисова Елена 6 1
|Рустамов Рустам 423 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Макарьин Евгений 10 1
|Щелканова Наталья 5 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Массух Илья 233 1
|Баранов Дмитрий 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172012.
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