Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base

Компании «Базальт СПО» и «Шаркс датацентр» подтвердили совместимость операционных систем «Альт Сервер 10», «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Образование 10», Simply Linux 10 в качестве гостевых ОС с программно-аппаратной платформой виртуализации SharxBase 5.10.

Решения «Базальт СПО» и «Шаркс датацентр» можно использовать совместно для создания как централизованной архитектуры, так и филиальной сети с виртуальными машинами, сетевыми сервисами и другими распределенными системами.

Продукты «Базальт СПО» и «Шаркс датацентр» подойдут компаниям, которым требуется ПО, внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. SharxBase 5.10 имеет в реестре №4445, «Альт Сервер 10» – №1541, «Альт Рабочая станция 10» – №1292, «Альт Образование 10» – №1912.

Информационная безопасность SharxBase подтверждена сертификатом ФСТЭК России (4 уровень доверия). Это позволяет использовать SharxBase в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

Разработчик ОС семейства «Альт» «Базальт СПО» имеет лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (рег. номер Л050-00107-00/00581211 и Л024-00107-00/00583682 от 16 сентября 2016 г.). Лицензии действуют бессрочно.

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«Подтверждена корректность функционирования ОС семейства «Альт» совместно с программно-аппаратным комплексом Sharx Base, это позволит нашим заказчикам получить комплексное решение со сквозной технической поддержкой. В перспективе можно будет создавать инфраструктуру для IT-систем любой сложности и с различным уровнем нагрузки, применяя продукты, входящие в реестр отечественного ПО», — сказал Роман Бычков, директор по развитию «Шаркс датацентр».

Гиперконвергентная система SharxBase обеспечивает сохранение данных и работоспособность ПО даже при одномоментном выходе из строя одного или двух серверов. Для запуска SharxBase достаточно трех узлов (серверов). Если места для хранения данных или вычислительной мощности становится недостаточно, систему можно расширять до нескольких десятков узлов, просто добавляя стандартные серверы. Новые узлы включатся в работу быстро, без дополнительных трудозатрат по настройке.