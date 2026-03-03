Разделы

Бычков Роман


СОБЫТИЯ


03.03.2026 От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру 1
29.05.2025 Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой 1
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД 1
17.11.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 1
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 1
18.11.2019 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бычков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 21 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 259 1
Acronis - Акронис 460 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1232 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 809 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 290 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 71 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 151 1
Gagar>N - Гагар.ИН 32 1
Softline - Софтлайн 3358 1
Ред Софт - Red Soft 1067 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6741 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27259 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1075 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23155 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11644 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32259 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 784 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2544 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8249 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4644 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 100 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2467 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2902 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 672 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 456 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1223 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1793 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2895 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3362 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6306 1
SharxDC - SharxBase 18 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1389 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 264 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 230 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 101 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2115 1
SharxDC - SharxDesk 3 1
SharxDC - Sharx 4 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 159 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 192 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 382 1
Скала^р МБД - Машины Скала^р МБД.ИИ - Машины Скала^р МДИ.К 4 1
Linux OS 11069 1
Рустамов Рустам 527 1
Лантух Владислав 21 1
Баранов Дмитрий 25 1
Виноградова Леся 8 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7390 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
