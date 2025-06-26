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Gagar>N Гагар.ИН
GAGAR>N — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством. Серверное оборудование GAGAR>N производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие зависимости от вендоров, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 25 267 254 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Gagar>N и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 226 21
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 144 3
|Виноградова Леся 8 8
|Баранова Ирина 10 4
|Лагунцов Евгений 6 4
|Ярков Юрий 3 3
|Белов Василий 55 2
|Семенюков Юрий 8 2
|Пяталов Александр 2 2
|Карпов Евгений 51 2
|Плотова Анастасия 2 2
|Попов Владимир 23 1
|Рустамов Рустам 459 1
|Лантух Владислав 21 1
|Шиянова Елена 3 1
|Бычков Роман 6 1
|Гаврилов Евгений 54 1
|Сысоев Александр 42 1
|Веденин Денис 3 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Карпуничева Елена 9 1
|Березин Максим 120 1
|Филиппова Татьяна 1 1
|Никитин Сергей 76 1
|Степанов Евгений 32 1
|Члек Сергей 25 1
|Вагизов Ильдар 24 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Григорьев Дмитрий 25 1
|Цуцкарев Кирилл 7 1
|Егоров Дмитрий 11 1
|Никулин Максим 3 1
|Синицын Евгений 5 1
|Маслиев Антон 2 1
|Травин Максим 1 1
|Денисенко Павел 4 1
|Розов Григорий 3 1
|Шульга Валентин 1 1
|Вишневская Валерия 7 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Ганаев Дмитрий 2 1
|Гончаров Игорь 6 1
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