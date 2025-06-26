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Gagar>N Гагар.ИН

Gagar>N - Гагар.ИН

GAGAR>N — производитель российского серверного оборудования полного цикла, располагающий  собственным дизайн-центром, лабораторией и контрактным производством. Серверное оборудование GAGAR>N производится в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Особенностью спецификаций OCP является полная архитектурная открытость, отсутствие зависимости от вендоров, снижение стоимости владения и широкий спектр применения.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 25 267 254 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 25 267 254 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 396 956 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 24 870 298 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Производитель российских серверов на грани банкротства 5
20.06.2024 Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании 2
18.06.2024 «Системный софт» и Gagar>n подписали соглашение о партнерстве 2
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1
13.02.2024 ITGlobal.com и Gagar>n открывают техническую лабораторию в Москве 3
27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 2
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
21.11.2023 Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство 2
09.11.2023 Gagar>n расширила партнерскую сеть в России 2
03.11.2023 Компания Gagar>n представила обновленную EMS-систему для управления инфраструктурой 2
28.09.2023 Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой 2
31.08.2023 Прогноз Gagar>n: российский серверный рынок восстановится не раньше 2032 года 2
21.08.2023 Компания GAGAR>N выпустила дисковые массивы JBOF 2
16.08.2023 GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов 3
17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования 4
18.05.2023 Российские вендоры оборудования разворачиваются в сторону софта и ПАКов 2
27.04.2023 Россияне выпустили линейку серверов на Intel Xeon 3
26.04.2023 Gagar>n обновляет линейку серверов 2
24.04.2023 Компания Gagar>n выпустила систему питания 2
20.04.2023 Сервис частного облака: Sitronics Group расширяет сценарии использования виртуализации 1
15.03.2023 Подтверждена совместимость платформы виртуализации Sitronics Group с российскими серверами GAGAR>N 3
06.02.2023 «Крок» начинает использовать серверы Gagar>n в своих проектах 2
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N 3
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 5
07.12.2022 Itglobal.com и производитель российского серверного оборудования Gagar>n заключили партнерское соглашение 2
25.11.2022 Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n 5
14.11.2022 Gagar>n открыла центр экспертизы OCP 2
10.11.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Gagar>n 4
12.07.2022 «Инфосистемы джет» и производитель серверов Gagar>n объявили о стратегическом партнерстве 4
21.06.2022 Группа «Борлас» и компания Gagar>n заключили партнерское соглашение 2
15.06.2022 «АМТ-груп» и Gagar>n провели успешное тестирование платформ виртуализации 3
14.04.2022 Softline и Gagar>n объявляют о партнерстве 2

Публикаций - 32, упоминаний - 82

Gagar>N и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2133 4
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 77 4
Крок - Croc 1786 4
Softline - Софтлайн 3021 3
Broadcom - VMware 2411 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 123 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1155 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 2
К2Тех 179 2
Ред Софт - Red Soft 831 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Linx - Связь ВСД 158 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 851 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Nginx - Энджайникс 180 1
Veeam Software 322 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 229 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 554 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 307 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 915 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Cisco Systems 5164 1
Orion soft - Орион софт - 146 1
Fortis - Фортис 33 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Почта России ПАО 2175 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1264 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Вкусно — и точка 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7729 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 114 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1181 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3141 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12159 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 226 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 144 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30755 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21106 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11474 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2253 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21288 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2004 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26172 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22004 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2654 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2798 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1031 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9602 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 619 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1351 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1561 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3344 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1739 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16335 2
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 561 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5990 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11953 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 312 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16486 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2919 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6964 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8439 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1085 4
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 108 4
Linux OS 10307 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 139 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 450 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1828 3
Gagar>N - Оракул 3 3
Broadcom - VMware vSphere 574 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 2
Intel x86 - архитектура процессора 1918 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Linx Cloud 61 1
SharxDC SharxBase 16 1
SharxDC Sharx 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1358 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 114 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 800 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
Ситроникс - Sitronics Капсула 1 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 287 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 120 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 123 1
Ситроникс - Sitronics Платформа виртуализации 4 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
HPE ProLiant 399 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 286 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 301 1
Ланит - Treolan Irbis 133 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Росплатформа Р-Хранилище 19 1
Росплатформа Р-Виртуализация 22 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
HPE Synergy 59 1
Виноградова Леся 8 8
Баранова Ирина 10 4
Лагунцов Евгений 6 4
Ярков Юрий 3 3
Белов Василий 55 2
Семенюков Юрий 8 2
Пяталов Александр 2 2
Карпов Евгений 51 2
Плотова Анастасия 2 2
Попов Владимир 23 1
Рустамов Рустам 459 1
Лантух Владислав 21 1
Шиянова Елена 3 1
Бычков Роман 6 1
Гаврилов Евгений 54 1
Сысоев Александр 42 1
Веденин Денис 3 1
Дрейгер Павел 40 1
Карпуничева Елена 9 1
Березин Максим 120 1
Филиппова Татьяна 1 1
Никитин Сергей 76 1
Степанов Евгений 32 1
Члек Сергей 25 1
Вагизов Ильдар 24 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Григорьев Дмитрий 25 1
Цуцкарев Кирилл 7 1
Егоров Дмитрий 11 1
Никулин Максим 3 1
Синицын Евгений 5 1
Маслиев Антон 2 1
Травин Максим 1 1
Денисенко Павел 4 1
Розов Григорий 3 1
Шульга Валентин 1 1
Вишневская Валерия 7 1
Аминев Шамиль 8 1
Ганаев Дмитрий 2 1
Гончаров Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17958 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17563 1
Азия - Азиатский регион 5628 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9269 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 7
Импортозамещение - параллельный импорт 525 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19393 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8270 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3422 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5063 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8019 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 440 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16806 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3250 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2355 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24949 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5983 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7655 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1219 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1367 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 547 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
Gartner - Гартнер 3576 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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