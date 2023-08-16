GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов

Отечественный разработчик и производитель серверного оборудования GAGAR>N при поддержке «Академии Softline» запускает первый образовательный курс для компаний-партнеров и конечных заказчиков. Он посвящен работе с серверным оборудованием и управляющим ПО и нацелен на системных инженеров и архитекторов. Программа позволит техническим специалистам познакомиться со спецификой продуктов GAGAR>N, разработанных на базе глобального стандарта Open Compute Project (OCP), получить знания, необходимые для проработки решений и планирования внедрений, а также навыки их установки, обслуживания и управления. Об этом CNews сообщили представители GAGAR>N.

Программа повышения квалификации будет проходить на базе «Академии Softline». Обучение рассчитано на 24 часа и доступно как в очном, так и в онлайн-формате. Курс состоит из нескольких модулей. В дальнейшем планируется выпуск дополнительных углубленных частей программы с образованием трека. В общем блоке для ИТ-специалистов — инженеров и системных архитекторов — расскажут о преимуществах, особенностях позиционирования и архитектуре оборудования, произведенного на базе международного стандарта Open Compute Project (OCP).

Слушателей познакомят с продуктовой линейкой GAGAR>N: серверным и инфраструктурным оборудованием, а также системой управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой EMS. Курс рассматривает вопросы проектирования вычислительной инфраструктуры на базе решений OCP и оборудования GAGAR>N, интеграции с инфраструктурой ЦОД, системным и прикладным программным обеспечением.

Предусмотрено погружение в процесс установки, настройки, обслуживания оборудования, а также мониторинга ИТ-инфраструктуры, взаимодействия со службой технической поддержки. Навыки будут отрабатываться на практике в OCP-лаборатории GAGAR>N — единственном в России и СНГ сертифицированном центре экспертизы OCP-решений.

«‎Растущие потребности в российских ИТ-решениях и отечественном серверном оборудовании стимулирует спрос на инженерные профессии. В ближайшие годы инженерные специальности будут одними из самых востребованных на рынке ИТ, а от соискателей будут чаще требовать понимания специфики работы с отечественным оборудованием. Поэтому мы рассчитываем на значительный интерес к нашей программе со стороны партнеров GAGAR>N и участников рынка»‎, — сказал Евгений Лагунцов, директор центра компетенций компании GAGAR>N.

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Первая группа стартует 28 августа 2023 г.

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GAGAR>N — разработчик, производитель и поставщик российских решений по управлению цифровой инфраструктурой. В активе компании полный цикл производства серверного оборудования в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP) и разработки программного обеспечения для решения вычислительных задач любой сложности. Продукты и решения компании включены в реестр Минпромторга и Минцифры.