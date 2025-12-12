Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских

Бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» судят за то, что поставляемые по госконтракту на 50,5 млн руб. в МВД рации оказались, по версии следствия, китайскими.



Разбирательство по делу о мошенничестве

В Москве начался суд по делу обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» 54-летнего Василя Мусина, выяснил «Коммерсант».

Разбирательство касается поставок в МВД на сумму 50,5 млн руб. 843 комплектов радиостанций «Эрика» различных модификаций, которые, как считает следствие, оказались иностранного производства. Контракт был заключен в июне 2023 г.

Об аресте Мусина в июне 2024 г. в связи с обвинением в хищении средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, писал CNews. С тех пор, по данным издания, подозреваемый находился в СИЗО, несмотря на неоднократные ходатайства защиты.

Поставки по госконтракту

Цифровые радиостанции «Эрика» выпускаются дочерним предприятием «Уральских заводов» — АО «Уральские радиостанции». Центральному окружному управлению материально-технического снабжения МВД и военной приемке были представлены сведения о том, что они являются отечественной разработкой.

«Уральские заводы» Следствие утверждает, что «Уральские заводы» поставляли МВД не отечественные, а китайские рации

Эту информацию следствие называет недостоверной. Экспертиза, проведенная 28 мая 2024 г. в НИИ «Восход», установила, что на самом деле большинство комплектующих для раций было выпущено в Китае.

Устройства якобы сильно похожи на китайские радиостанции Hyter, а ПО с преобразователем речи тоже имеет китайское происхождение.

Следователи полагают, что бенефициары завода знали об этом, хотя обвинение им не предъявлялось: «Преследовавшие корыстные цели руководители и собственники предприятия, заведомо зная о том, что планируемый к поставке товар не соответствует критерию страны происхождения, своими действиями причинили государству ущерб, заодно сорвав выполнение ГОЗ».

Адвокат подсудимого заявил, что его подопечный свою вину категорически отрицает. Во время следствия защитники утверждали, что обвинения в адрес АО «Уральские заводы» в том, что производимые им изделия являются фактически иностранной продукцией, звучали и ранее, но в судах завод доказывал обратное.

Российский поставщик средств связи

АО «Уральские заводы», входит в состав финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичного предприятия, основанного в Ижевске в апреле 1995 г. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи. В 2007 г. предприятие делало ставку на навигационные GPS/ГЛОНАСС-системы для слежения за подвижными объектами с определением их географических координат, скорости движения и других параметров.

В июле 2013 г. CNews писал, что финансово-промышленная группа «Уральские заводы» выиграла тендер МВД на сумму около 117 млн руб. на поставку средств радиосвязи, в котором была единственным участником.

Тогда в документации были указаны средства аналоговой радиосвязи «Эрика» (включая радиостанции-ретрансляторы; стационарные, возимые и носимые радиостанции; быстроразворачиваемый переносной комплекс, микрофонные коммутаторы, зарядные устройства и комплекты для программирования радиостанций) и средства цифровой радиосвязи стандарта DMR «Эрика» (в том числе радиостанции, DMR транкинговые базовые станции, цифровые ретрансляторы, программаторы для АРМ диспетчера, USB программируемые ключи, серверы управления, системы управления сетью и др.).