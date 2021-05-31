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DMR
Digital Mobile Radio
Цифровая Подвижная Радиосвязь
Открытый стандарт цифровой радиосвязи


31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 3
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 1
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности 1
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 3
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
26.06.2020 Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon» 1
10.06.2020 Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon» 1
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 2
01.10.2019 «Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС 1
29.08.2019 Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов 2
02.08.2019 Концерн «Созвездие» получил разрешение на регистрацию товарного знака в Китае 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 5
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева» 1
04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR 2
07.05.2019 «Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции 2
15.08.2018 2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera 1
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 1
28.01.2016 Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения 2
06.11.2014 Oracle выпустила новую рабочую версию MySQL 5.7 Development Milestone Release 2
14.04.2014 Вышла новая DRM-версия СУБД MySQL 2
28.11.2013 Оборудование «Инфинет» прошло испытания МЧС РФ 1
16.10.2013 Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release 5
17.09.2013 HP защитит конфиденциальные данные и оптимизирует управление ИТ 1
15.05.2013 Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge 2
06.05.2013 МВД России потратит свыше 538 млн руб. на СВТ и средства радиосвязи 1
25.10.2012 Motorola Solutions представила цифровые технологии радиосвязи для российских силовых структур 1
18.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» 1
04.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» 1
05.07.2012 Новая версия приложения Traces от Motorola Solutions позволяет осуществлять мониторинг сети в режиме реального времени 1
18.04.2012 Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR 3
12.10.2009 VAR в условиях кризиса: где найти информацию? 1
17.08.2009 Создана новая ассоциация для развития рынка цифровой радиосвязи по всему миру 2

Публикаций - 35, упоминаний - 59

DMR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 13
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
Lenovo Motorola Solutions 100 3
Avigilon 3 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Microsoft Corporation 11253 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
Biocad - Биокад 38 1
Беркут НПФ 17 1
Dynatrace 46 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
NVision Group - Энвижн Груп 548 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Ingenix Group 2 1
Социнтех-Телеком 2 1
Ростех Сибер 2 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Электросигнал 6 1
Ericsson 873 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Марс ФГУП НПО 86 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Vertex 10 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
G-Core Labs 64 1
Naumen - Наумен 346 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Dahua Technology 34 1
Lenovo Motorola 1032 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 11
Студия Артемия Лебедева 21 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Альфа-Банк 1128 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Интер РАО ПАО 160 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Гранит 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ATEX - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. 11 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
OpenStack 347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 1
Java - Язык программирования 1186 1
Microsoft Excel 440 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
ConTrace 1 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Бочаров Алексей 11 4
Евтушенко Олег 125 2
Артемов Михаил 8 2
Сахненко Сергей 71 2
Шершнев Георгий 13 1
Васильев Григорий 35 1
Ежов Василий 14 1
Прохоров Фёдор 78 1
Савцов Игорь 27 1
Христенко Павел 11 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Клявин Владимир 26 1
Теленков Андрей 21 1
Яковлев Роман 1 1
Чернов Георгий 4 1
Каськов Валентин 1 1
Корнеева Анжелика 2 1
Потапов Геннадий 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Ильин Дмитрий 11 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Горпинченко Роман 6 1
Педоренко Андрей 41 1
Антонов Александр 73 1
Зайцев Евгений 11 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Колесов Александр 19 1
Путятинский Сергей 53 1
Вайнер Всеволод 24 1
Абакумов Евгений 103 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Европа 3804 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - Рязань 359 2
Россия - Набережные Челны 204 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Ярославль 409 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Грузия 694 1
Россия - Воронеж 695 1
Украина 3431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Ближний Восток 1487 1
Дания - Королевство 377 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Казахстан - Республика 2665 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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