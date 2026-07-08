«Информтехника» запустила серийное производство российских базовых станций «МиниКом БСР-Д» стандарта DMR и ЦППР РФ «МиниКом БСР-Д» для построения ведомственных и корпоративных сетей подвижной радиосвязи стандартов DMR и ЦППР. Новая разработка позволяет создавать сети на базе российского технологического ст

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи ледних 30 лет производители решений для профессиональной мобильной радиосвязи предлагали системы в международных стандартах APCO-25, TETRA, MPT-1327 и др. Бурно развивались новые протоколы, такие как DMR (Tier-1, Tier-2, Тier-3), появились новые, проприетарные (McWill) и даже альтернативные разработки («Волновая Сеть»). Производители продолжают решать широкий круг конкретных задач организац

«Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представляет базовые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier II+, которые позволяют создавать распределенные цифров

Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП Вся линейка гражданских DMR-радиостанций холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» получила статус телекоммуни

«Ростех» начал серийное производство базовых станций стандарта DMR «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск переносных базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет за несколько минут развернуть сеть професс

DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России и личный состав поисково-спасательного отряда использовал портативные, автомобильные и стационарные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие». Оборудование продемонстрировало устойчиво

НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время

Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» оника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию цифровых портативных и стационарных DMR-радиостанций ведомственной охране «Ростеха» – компании «РТ-охрана». Устройства позволяют

«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС электроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладаю

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Росте

«Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на мощностях Рязанского радиозавода. Новую производст

Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева» Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые представил опытные образцы цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на выставке «Иннопром-2019». Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. Новые

«Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR сэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы локомотивных радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Новая аппаратура позволяет в автоматическом режиме обеспечить бес

«Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции пейский рынок линейку новой радиоаппаратуры гражданского назначения. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) выдало сертификаты регистрации на шесть устройств стандарта DMR: автомобильную, базовую, носимую и портативную радиостанции, а также на две антенны для портативной радиостанции. Полученные документы дают право разработчику аппаратуры «Концерн «Созвездие

2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera оссийский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, пополнил линейку решений профессиональной подвижной радиосвязи оборудованием стандарта DMR производства Hytera. В рамках заключенного недавно партнерского соглашения компания 2Test развивает поставки продуктов Hytera, одного из мировых лидеров на рынке мобильной радиосвязи, уже з

Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной производительностью, масштабируемостью и управляемостью, что позволяет разработчикам и администратора

Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR Корпорация Oracle анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышают доступность базы данных благодаря средствам самовосстановления, а также отличается более высокой производительностью и более с

Panasonic вывела на рынок шесть видеоплееров с поддержкой BDXL Компания Panasonic представила шесть видеоплееров с поддержкой функции записи - DMR-BWT3100, DMR-BWT2100, DMR-BWT1100, DMR-BW890, DMR-BW690 и DMR-BR590. Устройства входят в линейку Diga и совместимы с новейшим форматом хранения данных BDX

Создана новая ассоциация для развития рынка цифровой радиосвязи по всему миру Ведущие поставщики абонентских устройств и сетевого оборудования в сфере цифровой радиосвязи объявили о создании Ассоциации DMR (DMR Association). Структура образована основными членами Ассоциации DMR MOU, целью которой являлось помочь стандарту DMR появиться на свет. Задача вновь созданной Ассо

VHS возвращается е – это хорошо забытое старое. А казалось, что в Panasonic просто перепутали анонс последней модели видеомагнитофона со старыми файлами из 80-ых годов прошлого столетия. Panasonic объявил о выходе DMR-BR630V, сочетающего в себе последнюю на сегодняшний день разработку - оптический привод Blu-Ray 6х, и привод формата VHS. Устройство имеет жесткий диск емкостью 320 Гб, что позволяет исполь

DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он спо

Panasonic представил 5 новых DVD-рекордеров Компания Panasonic представила ряд новых DVD-рекордеров, включая 3 модели, оснащенные жесткими дисками: DMR-XP11, DMR-XW31 и DMR-XW51, и 2 модели, оснащенные жесткими дисками и VHS-магнитофонами: DMR-XP21V и DMR-XW41V. Объем винчестеров составляет от 250 ГБ до 1 ТБ, в

Panasonic выпустила в Японии новые DVD-рекордеры Компания Panasonic представила в Японии новые модели своих DVD-рекордеров DMR-E500H, DMR-E330H, DMR-E220H, DMR-E87H и DMR-E250V. Флагманская модель DMR-E500H обладает портом Ethernet для домашней сети и оборудована жестким диском ем