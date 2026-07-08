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DMR Digital Mobile Radio Цифровая Подвижная Радиосвязь Открытый стандарт цифровой радиосвязи
- TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.07.2026
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«Информтехника» запустила серийное производство российских базовых станций «МиниКом БСР-Д» стандарта DMR и ЦППР РФ
«МиниКом БСР-Д» для построения ведомственных и корпоративных сетей подвижной радиосвязи стандартов DMR и ЦППР. Новая разработка позволяет создавать сети на базе российского технологического ст
|04.09.2025
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Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
ледних 30 лет производители решений для профессиональной мобильной радиосвязи предлагали системы в международных стандартах APCO-25, TETRA, MPT-1327 и др. Бурно развивались новые протоколы, такие как DMR (Tier-1, Tier-2, Тier-3), появились новые, проприетарные (McWill) и даже альтернативные разработки («Волновая Сеть»). Производители продолжают решать широкий круг конкретных задач организац
|04.04.2024
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«Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представляет базовые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier II+, которые позволяют создавать распределенные цифров
|02.11.2023
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Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП
Вся линейка гражданских DMR-радиостанций холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» получила статус телекоммуни
|16.06.2023
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«Ростех» начал серийное производство базовых станций стандарта DMR
«Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск переносных базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет за несколько минут развернуть сеть професс
|10.03.2022
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DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России
и личный состав поисково-спасательного отряда использовал портативные, автомобильные и стационарные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие». Оборудование продемонстрировало устойчиво
|10.09.2021
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НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»
созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время
|03.09.2021
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Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»
оника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию цифровых портативных и стационарных DMR-радиостанций ведомственной охране «Ростеха» – компании «РТ-охрана». Устройства позволяют
|31.05.2021
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«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС
электроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладаю
|12.01.2021
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DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Росте
|10.08.2020
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«Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на мощностях Рязанского радиозавода. Новую производст
|08.07.2019
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Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые представил опытные образцы цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на выставке «Иннопром-2019». Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. Новые
|04.06.2019
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«Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR
сэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы локомотивных радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Новая аппаратура позволяет в автоматическом режиме обеспечить бес
|07.05.2019
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«Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции
пейский рынок линейку новой радиоаппаратуры гражданского назначения. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) выдало сертификаты регистрации на шесть устройств стандарта DMR: автомобильную, базовую, носимую и портативную радиостанции, а также на две антенны для портативной радиостанции. Полученные документы дают право разработчику аппаратуры «Концерн «Созвездие
|15.08.2018
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2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera
оссийский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, пополнил линейку решений профессиональной подвижной радиосвязи оборудованием стандарта DMR производства Hytera. В рамках заключенного недавно партнерского соглашения компания 2Test развивает поставки продуктов Hytera, одного из мировых лидеров на рынке мобильной радиосвязи, уже з
|16.10.2013
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Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release
Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной производительностью, масштабируемостью и управляемостью, что позволяет разработчикам и администратора
|18.04.2012
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Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR
Корпорация Oracle анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышают доступность базы данных благодаря средствам самовосстановления, а также отличается более высокой производительностью и более с
|25.08.2010
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Panasonic вывела на рынок шесть видеоплееров с поддержкой BDXL
Компания Panasonic представила шесть видеоплееров с поддержкой функции записи - DMR-BWT3100, DMR-BWT2100, DMR-BWT1100, DMR-BW890, DMR-BW690 и DMR-BR590. Устройства входят в линейку Diga и совместимы с новейшим форматом хранения данных BDX
|17.08.2009
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Создана новая ассоциация для развития рынка цифровой радиосвязи по всему миру
Ведущие поставщики абонентских устройств и сетевого оборудования в сфере цифровой радиосвязи объявили о создании Ассоциации DMR (DMR Association). Структура образована основными членами Ассоциации DMR MOU, целью которой являлось помочь стандарту DMR появиться на свет. Задача вновь созданной Ассо
|27.08.2008
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VHS возвращается
е – это хорошо забытое старое. А казалось, что в Panasonic просто перепутали анонс последней модели видеомагнитофона со старыми файлами из 80-ых годов прошлого столетия. Panasonic объявил о выходе DMR-BR630V, сочетающего в себе последнюю на сегодняшний день разработку - оптический привод Blu-Ray 6х, и привод формата VHS. Устройство имеет жесткий диск емкостью 320 Гб, что позволяет исполь
|20.03.2007
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DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки
Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он спо
|02.03.2007
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Panasonic представил 5 новых DVD-рекордеров
Компания Panasonic представила ряд новых DVD-рекордеров, включая 3 модели, оснащенные жесткими дисками: DMR-XP11, DMR-XW31 и DMR-XW51, и 2 модели, оснащенные жесткими дисками и VHS-магнитофонами: DMR-XP21V и DMR-XW41V. Объем винчестеров составляет от 250 ГБ до 1 ТБ, в
|08.09.2004
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Panasonic выпустила в Японии новые DVD-рекордеры
Компания Panasonic представила в Японии новые модели своих DVD-рекордеров DMR-E500H, DMR-E330H, DMR-E220H, DMR-E87H и DMR-E250V. Флагманская модель DMR-E500H обладает портом Ethernet для домашней сети и оборудована жестким диском ем
|02.10.2001
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Panasonic выпустила новый DVD-видеорекордер DMR-HS1
ния Matsushita Electric, производитель бытовой электроники и цифровых изделий для коммуникационных сетей под торговой маркой Panasonic, 1 октября объявила о выпуске на рынок нового DVD-видеорекордера DMR-HS1 со встроенным жестким диском.Видеорекордер марки DMR-HS1 будет выпущен на японский рынок 1 декабря 2001 года по цене 200000 иен ($1663). Он будет демонстрироваться на стенде комп
DMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахненко Сергей 91 7
|Артемов Михаил 14 6
|Бочаров Алексей 13 4
|Крутов Александр 6 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Трифонов Евгений 5 2
|Яцевский Алексей 3 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Чемезов Сергей 147 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Калинин Алексей 77 1
|Транковская Наталья 11 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Колесов Александр 63 1
|Федулов Владислав 86 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Хомков Игорь 47 1
|Зайцев Евгений 15 1
|Захаров Юрий 15 1
|Сергеев Григорий 21 1
|Антонов Александр 77 1
|Комаров Алексей 15 1
|Педоренко Андрей 43 1
|Наумов Максим 100 1
|Клявин Владимир 52 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Ильин Дмитрий 42 1
|Ермаков Сергей 5 1
|Павлов Дмитрий 14 1
|Васильев Григорий 44 1
|Морозов Игорь 59 1
|Архипкина Светлана 21 1
|Ежов Василий 48 1
|Мусин Василий 3 1
|Куцько Павел 7 1
|Прохоров Фёдор 83 1
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