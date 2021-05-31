Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DMR
Digital Mobile Radio
Цифровая Подвижная Радиосвязь
Открытый стандарт цифровой радиосвязи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 59
DMR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бочаров Алексей 11 4
|Евтушенко Олег 125 2
|Артемов Михаил 8 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Шершнев Георгий 13 1
|Васильев Григорий 35 1
|Ежов Василий 14 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Савцов Игорь 27 1
|Христенко Павел 11 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Клявин Владимир 26 1
|Теленков Андрей 21 1
|Яковлев Роман 1 1
|Чернов Георгий 4 1
|Каськов Валентин 1 1
|Корнеева Анжелика 2 1
|Потапов Геннадий 1 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Антонов Александр 73 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Колесов Александр 19 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Кабанов Владимир 174 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru