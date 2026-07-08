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DMR Digital Mobile Radio Цифровая Подвижная Радиосвязь Открытый стандарт цифровой радиосвязи

  • TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 «Информтехника» запустила серийное производство российских базовых станций «МиниКом БСР-Д» стандарта DMR и ЦППР РФ

«МиниКом БСР-Д» для построения ведомственных и корпоративных сетей подвижной радиосвязи стандартов DMR и ЦППР. Новая разработка позволяет создавать сети на базе российского технологического ст
04.09.2025 Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

ледних 30 лет производители решений для профессиональной мобильной радиосвязи предлагали системы в международных стандартах APCO-25, TETRA, MPT-1327 и др. Бурно развивались новые протоколы, такие как DMR (Tier-1, Tier-2, Тier-3), появились новые, проприетарные (McWill) и даже альтернативные разработки («Волновая Сеть»). Производители продолжают решать широкий круг конкретных задач организац
04.04.2024 «Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представляет базовые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier II+, которые позволяют создавать распределенные цифров
02.11.2023 Линейка DMR-радиостанций «Росэлектроники» получила статус ТОРП

Вся линейка гражданских DMR-радиостанций холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» получила статус телекоммуни
16.06.2023 «Ростех» начал серийное производство базовых станций стандарта DMR

«Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск переносных базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет за несколько минут развернуть сеть професс
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России

и личный состав поисково-спасательного отряда использовал портативные, автомобильные и стационарные DMR-радиостанции производства концерна «Созвездие». Оборудование продемонстрировало устойчиво
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время

03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»

оника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию цифровых портативных и стационарных DMR-радиостанций ведомственной охране «Ростеха» – компании «РТ-охрана». Устройства позволяют

31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС

электроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на поставку цифровых гражданских DMR-радиостанций на сумму 95,8 млн руб. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладаю
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Росте
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на мощностях Рязанского радиозавода. Новую производст
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые представил опытные образцы цифровых гражданских DMR-радиостанций (Digital Mobile Radio) на выставке «Иннопром-2019». Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. Новые

04.06.2019 «Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR

сэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы локомотивных радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Новая аппаратура позволяет в автоматическом режиме обеспечить бес
07.05.2019 «Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции

пейский рынок линейку новой радиоаппаратуры гражданского назначения. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) выдало сертификаты регистрации на шесть устройств стандарта DMR: автомобильную, базовую, носимую и портативную радиостанции, а также на две антенны для портативной радиостанции. Полученные документы дают право разработчику аппаратуры «Концерн «Созвездие
15.08.2018 2Test пополнил линейку решений подвижной радиосвязи системами DMR Hytera

оссийский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, пополнил линейку решений профессиональной подвижной радиосвязи оборудованием стандарта DMR производства Hytera. В рамках заключенного недавно партнерского соглашения компания 2Test развивает поставки продуктов Hytera, одного из мировых лидеров на рынке мобильной радиосвязи, уже з
16.10.2013 Oracle выпустила MySQL 5.7 Development Milestone Release

Корпорация Oracle объявила о выпуске второй рабочей версии (Development Milestone Release, DMR) MySQL 5.7, которая уже доступна для загрузки. Новая версия отличается оптимизированной производительностью, масштабируемостью и управляемостью, что позволяет разработчикам и администратора
18.04.2012 Oracle представила рабочую версию MySQL 5.6 DMR

Корпорация Oracle анонсировала рабочую версию (Development Milestone Release) базы данных с открытым исходным кодом MySQL 5.6. MySQL 5.6 DMR включает в себя новые возможности репликации, которые повышают доступность базы данных благодаря средствам самовосстановления, а также отличается более высокой производительностью и более с
25.08.2010 Panasonic вывела на рынок шесть видеоплееров с поддержкой BDXL

Компания Panasonic представила шесть видеоплееров с поддержкой функции записи - DMR-BWT3100, DMR-BWT2100, DMR-BWT1100, DMR-BW890, DMR-BW690 и DMR-BR590. Устройства входят в линейку Diga и совместимы с новейшим форматом хранения данных BDX
17.08.2009 Создана новая ассоциация для развития рынка цифровой радиосвязи по всему миру

Ведущие поставщики абонентских устройств и сетевого оборудования в сфере цифровой радиосвязи объявили о создании Ассоциации DMR (DMR Association). Структура образована основными членами Ассоциации DMR MOU, целью которой являлось помочь стандарту DMR появиться на свет. Задача вновь созданной Ассо
27.08.2008 VHS возвращается

е – это хорошо забытое старое. А казалось, что в Panasonic просто перепутали анонс последней модели видеомагнитофона  со старыми файлами из 80-ых годов прошлого столетия.   Panasonic объявил о выходе DMR-BR630V, сочетающего в себе последнюю на сегодняшний день разработку - оптический привод Blu-Ray 6х, и привод формата VHS. Устройство имеет жесткий диск емкостью 320 Гб, что позволяет исполь
20.03.2007 DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки

Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он спо
02.03.2007 Panasonic представил 5 новых DVD-рекордеров

Компания Panasonic представила ряд новых DVD-рекордеров, включая 3 модели, оснащенные жесткими дисками: DMR-XP11, DMR-XW31 и DMR-XW51, и 2 модели, оснащенные жесткими дисками и VHS-магнитофонами: DMR-XP21V и DMR-XW41V. Объем винчестеров составляет от 250 ГБ до 1 ТБ, в 
08.09.2004 Panasonic выпустила в Японии новые DVD-рекордеры

Компания Panasonic представила в Японии новые модели своих DVD-рекордеров DMR-E500H, DMR-E330H, DMR-E220H, DMR-E87H и DMR-E250V. Флагманская модель DMR-E500H обладает портом Ethernet для домашней сети и оборудована жестким диском ем
02.10.2001 Panasonic выпустила новый DVD-видеорекордер DMR-HS1

ния Matsushita Electric, производитель бытовой электроники и цифровых изделий для коммуникационных сетей под торговой маркой Panasonic, 1 октября объявила о выпуске на рынок нового DVD-видеорекордера DMR-HS1 со встроенным жестким диском.Видеорекордер марки DMR-HS1 будет выпущен на японский рынок 1 декабря 2001 года по цене 200000 иен ($1663). Он будет демонстрироваться на стенде комп

Публикаций - 95, упоминаний - 138

DMR и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 39
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 37
Lenovo Motorola 3566 14
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 12
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 10
Motorola Solutions 113 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Motorola Inc 1156 7
Hytera 18 6
Sepura 7 5
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 13 3
JVC Kenwood 422 3
Радиокода 5 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 3
Ростелеком 10948 3
Huawei 4676 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 3
Zebra Technologies 158 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Ростех - Радиозавод 70 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 2
InfiNet Wireless - Инфинет 64 2
Avigilon 6 2
Социнтех - Социнтех-Телеком 7 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 2
Инфотест-Р 4 2
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 2
МегаФон 10742 2
Lenovo Group 2446 2
LG Electronics 3735 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Студия Артемия Лебедева 101 3
Гранит 57 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Связной ГК 1401 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВЦКБ Полюс - Воронежское центральное конструкторское бюро 1 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
СтройГазМонтаж 14 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
Enel Group 40 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Arthur D. Little 14 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
ГПБ - СтройГазКонсалтинг - СГК 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 6
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
DMR MOU - Digital Mobile Radio Association 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 40
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 19
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 12
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 19 8
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 7
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 4
Motorola Dimetra IP 10 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 3
Oracle InnoDB 18 3
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Уральские радиостанции - Эрика-DMR 3 2
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Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Stafory - робот Вера 377 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
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РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Аргон-Э - комплекс технических средств связи 1 1
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Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
ConTrace 1 1
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Microsoft Windows Embedded 208 1
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Сахненко Сергей 91 7
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Бочаров Алексей 13 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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